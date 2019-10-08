Система Orphus

Казахстанский боксер за 30 секунд выиграл бой за титул WBC нокаутом

07.10.2019, 09:00 11800
Казахстанский боксер за 30 секунд выиграл бой за титул WBC нокаутом
Нью-Йорк. 7 октября. Kazakhstan Today - Казахстанец Али Ахмедов нокаутировал американца за 30 секунд и выиграл бой за титул WBC в андекарде у Головкина, передает Kazakhstan Today.
 
Напомним, в Нью-Йорке (США) на арене Madison Square Garden прошел вечер бокса Геннадий Головкин - Сергей Деревянченко.
 
В андеркарде выступил казахстанский боксер Али Ахмедов (15-0, 11 КО), который сразился с американцем Эндрю Эрнандесом (20-7-2, 9 КО). На кону стоял пояс чемпиона WBC International Silver в суперсреднем весе, который принадлежал Ахмедову. Двенадцатираундовый бой завершился досрочной победой Ахмедова - техническим нокаутом на 30-й секунде поединка, сообщает Sports.kz.
 
Таким образом, Али Ахмедов успешно защитил свой пояс - для него это была первая титульная защита - и одержал шестнадцатую победу в профессиональной карьере; 24-летний казахстанец по-прежнему остается непобежденным. Эндрю Эрнандес же потерпел восьмое поражение.

 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая