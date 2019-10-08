Казахстанский боксер за 30 секунд выиграл бой за титул WBC нокаутом

Напомним, в Нью-Йорке (США) на арене Madison Square Garden прошел вечер бокса Геннадий Головкин - Сергей Деревянченко.
В андеркарде выступил казахстанский боксер Али Ахмедов (15-0, 11 КО), который сразился с американцем Эндрю Эрнандесом (20-7-2, 9 КО). На кону стоял пояс чемпиона WBC International Silver в суперсреднем весе, который принадлежал Ахмедову. Двенадцатираундовый бой завершился досрочной победой Ахмедова - техническим нокаутом на 30-й секунде поединка, сообщает Sports.kz.
Таким образом, Али Ахмедов успешно защитил свой пояс - для него это была первая титульная защита - и одержал шестнадцатую победу в профессиональной карьере; 24-летний казахстанец по-прежнему остается непобежденным. Эндрю Эрнандес же потерпел восьмое поражение.
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