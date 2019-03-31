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Стала известна дата и соперник следующего боя Головкина

30.03.2019, 12:24 6481
Нур-Султан. 30 марта. Kazakhstan Today - Казахстанский боксер Геннадий Головкин проведет свой дебютный поединок в рамках соглашения со стриминговым сервисом DAZN 8 июня, передает Kazakhstan Today.
 
Ожидается, что соперником GGG станет победитель реалити-шоу "Претендент" американец Брэндон Адамс. Точное место проведения боя пока не называется, однако наиболее вероятно, что он пройдет в Нью-Йорке, пишет Sports.kz со ссылкой на портал WorldBoxingNews.net.
 
Наряду с поединком Головкина запланировано проведения боя чемпиона мира WBO в среднем весе Деметриуса Эндрейда против поляка Мацея Сулецки. Портал отмечает, что Эндрейд, как и Головкин, имеет контракт с DAZN и рассматривается в качестве потенциального оппонента казахстанца на будущее.
 

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