Стала известна дата и соперник следующего боя Головкина

Нур-Султан. 30 марта. Kazakhstan Today - Казахстанский боксер Геннадий Головкин проведет свой дебютный поединок в рамках соглашения со стриминговым сервисом DAZN 8 июня, передает Kazakhstan Today.

Ожидается, что соперником GGG станет победитель реалити-шоу "Претендент" американец Брэндон Адамс. Точное место проведения боя пока не называется, однако наиболее вероятно, что он пройдет в Нью-Йорке, пишет Sports.kz со ссылкой на портал WorldBoxingNews.net.

Наряду с поединком Головкина запланировано проведения боя чемпиона мира WBO в среднем весе Деметриуса Эндрейда против поляка Мацея Сулецки. Портал отмечает, что Эндрейд, как и Головкин, имеет контракт с DAZN и рассматривается в качестве потенциального оппонента казахстанца на будущее.

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