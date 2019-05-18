Алматы. 17 мая. Kazakhstan Today - Глава Национального олимпийского комитета РК Тимур Кулибаев назначен членом Комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) по связям с общественностью и социальному развитию через спорт, передает Kazakhstan Today.

Глава МОК Томас Бах направил письмо-поздравление президенту Национального олимпийского комитета Казахстана Тимуру Кулибаеву в связи с его назначением в Комиссию МОК по связям с общественностью и социальному развитию через спорт (Public Affairs and Social Development through Sport Commission, PASD), сообщает Olympic.kz

Мне приятно назначить Вас в качестве члена комиссии PASD. Благодарю Вас за ценное сотрудничество и надеюсь на скорую встречу", - говорится в письме Баха.

Указанная комиссия ранее называлась Комиссией по международным отношениям. Основные функции комиссии PASD заключаются в консультировании МОК по проведению сессий МОК, исполнительного комитета организации и президента МОК по стратегиям продвижения роли спорта и олимпизма в мире, развитию Олимпийского движения, сотрудничеству с ООН и другими организациями по развитию мира в и за пределами игр.

Портал отмечает, что президент НОК Казахстана в первый раз был назначен членом этой Комиссии в апреле 2017 года. В августе 2018 года глава МОК повторно назначил Кулибаева в PASD после пересмотра ее состава. А в 2019 году, учитывая необходимость соблюдения гендерного и континентальных равенств в мире олимпийского движения, состав комиссии МОК был пересмотрен. Теперь комиссия PASD состоит из 10 женщин и 18 мужчин.

Среди них - члены Исполкома МОК, главы НОКов, руководители международных федераций и спортивных организаций, в том числе глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций IAAF Себастьян Коэ и президент Международной федерации триатлона ITU Марисоль Касадо. Председателем Комиссии является член МОК Морено Луис Альберто (Колумбия), являющийся также главой Межамериканского банка развития и членом правления Фонда Всемирного экономического форума.

Ожидается, что 24 мая глава НОК Казахстана примет участие в 78-м заседании Исполнительного комитета Ассоциации национальных олимпийских комитетов АНОК в олимпийской столице Лозанне (Швейцария).

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства