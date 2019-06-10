Токаев и Назарбаев поздравили Головкина с победой над Роллсом

Нур-Султан. 8 июня. Kazakhstan Today -Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Елбасы Нурсултан Назарбаев поздравили Геннадия Головкина с победой над канадцем Стивом Роллсом, передает Kazakhstan Today.

"Поздравляю нашего чемпиона - Геннадия Головкина с уверенной победой! Геннадий в очередной раз показал свой сильный дух, твердую волю и высокое мастерство. Казахстанцы гордятся своим чемпионом!" - написал Касым-Жомарт Токаев в Twitter.

Пресс-секретарь Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айдос Укибай опубликовал письмо, которое Елбасы направил Головкину.

"Поздравляю тебя с убедительной победой в поединке на профессиональном боксерском ринге! В честном бою ты вновь проявил свое высокое спортивное мастерство, непреклонную волю и силу духа. Твои усилия в постоянном самосовершенствовании и саморазвитии позволили достичь многих спортивных высот, являясь ярким примером для многих поколений казахстанских спортсменов. Желаю тебе крепкого здоровья, благополучия и новых успехов!", - говорится в письме.

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