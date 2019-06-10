Токаев и Назарбаев поздравили Головкина с победой над Роллсом

Нур-Султан. 8 июня. Kazakhstan Today -Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Елбасы Нурсултан Назарбаев поздравили Геннадия Головкина с победой над канадцем Стивом Роллсом, передает Kazakhstan Today.
"Поздравляю нашего чемпиона - Геннадия Головкина с уверенной победой! Геннадий в очередной раз показал свой сильный дух, твердую волю и высокое мастерство. Казахстанцы гордятся своим чемпионом!" - написал Касым-Жомарт Токаев в Twitter.
Пресс-секретарь Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айдос Укибай опубликовал письмо, которое Елбасы направил Головкину.
"Поздравляю тебя с убедительной победой в поединке на профессиональном боксерском ринге! В честном бою ты вновь проявил свое высокое спортивное мастерство, непреклонную волю и силу духа. Твои усилия в постоянном самосовершенствовании и саморазвитии позволили достичь многих спортивных высот, являясь ярким примером для многих поколений казахстанских спортсменов. Желаю тебе крепкого здоровья, благополучия и новых успехов!", - говорится в письме.
Напомним, в Нью-Йорке (США) на арене Madison Square Garden состоялся бой между казахстанским боксером Геннадием Головкиным (38-1-1, 34 КО) и канадцем Стивом Роллсом (19-0, 10 КО). Поединок не продлился всю отведенную дистанцию, завершившись досрочной победой Головкина после удара в челюсть в четвертом раунде. Победа над Роллсом позволила Головкину "перекрыть" первое поражение в профессиональной карьере, которое он потерпел в сентябре прошлого года, уступив мексиканцу Саулю Альваресу (52-1-2, 34 КО) решением большинства голосов судей.
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