В Алматы пройдет международный турнир по фигурному катанию имени Дениса Тена

Алматы. 12 сентября. Kazakhstan Today - В Алматы с 10 по 13 октября пройдет международный турнир по фигурному катанию имени Дениса Тена, передает Kazakhstan Today.
Соревнования Denis Ten Memorial Challenge состоятся на "Халык Арене", сообщает Olympic.kz со ссылкой на Международный союз конькобежцев (ISU).
Отмечается, что в соревнованиях могут принять участие все члены ISU. Медали будут разыграны в двух возрастных категориях: юниоры и взрослые. Соревновательная программа будет включать в себя розыгрыш медалей в одиночном катании, парном и спортивных танцах на льду.
Заявки на участие должны быть поданы не позднее 19 сентября.
В первый день турнира состоится короткая программа в соревнованиях среди юниоров (мальчики, девочки), а также среди мужчин. Завершать Denis Ten Memorial Challenge будут пары и выступления в танцах на льду.
Напомним, известный казахстанский фигурист, бронзовый призер Олимпиады-2014 Денис Тен ушел из жизни 19 июля 2018 года в результате ранения ножом. Денис застал двух автоворов при попытке кражи зеркал с его автомашины. В результате возникшей потасовки спортсмен был ранен. В тяжелом состоянии, с большой кровопотерей Дениса Тена доставили в больницу, но спасти его не удалось.
Убийцы спортсмена - Арман Кудайбергенов и Нурал Киясов - осуждены к 18 годам лишения свободы. Их сообщницу, Жанар Толыбаеву, суд приговорил к четырем годам заключения.
Преступление вызвало большой резонанс в Казахстане и за его пределами. Позднее о творчестве Дениса был снят фильм, открыт Фонд его имени. Режиссер Тимур Бекмамбетов объявил о начале съемок фильма "Слепая любовь" по сценарию Дениса, который ранее победил в конкурсе молодых кинематографистов кинокомпании "Базелевс".
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