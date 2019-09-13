В Алматы пройдет международный турнир по фигурному катанию имени Дениса Тена

Алматы. 12 сентября. Kazakhstan Today - В Алматы с 10 по 13 октября пройдет международный турнир по фигурному катанию имени Дениса Тена , передает Kazakhstan Today.

Соревнования Denis Ten Memorial Challenge состоятся на "Халык Арене", сообщает Olympic.kz со ссылкой на Международный союз конькобежцев (ISU).

Отмечается, что в соревнованиях могут принять участие все члены ISU. Медали будут разыграны в двух возрастных категориях: юниоры и взрослые. Соревновательная программа будет включать в себя розыгрыш медалей в одиночном катании, парном и спортивных танцах на льду.

Заявки на участие должны быть поданы не позднее 19 сентября.

В первый день турнира состоится короткая программа в соревнованиях среди юниоров (мальчики, девочки), а также среди мужчин. Завершать Denis Ten Memorial Challenge будут пары и выступления в танцах на льду.

Напомним, известный казахстанский фигурист, бронзовый призер Олимпиады-2014 Денис Тен ушел из жизни 19 июля 2018 года в результате ранения ножом. Денис застал двух автоворов при попытке кражи зеркал с его автомашины. В результате возникшей потасовки спортсмен был ранен. В тяжелом состоянии, с большой кровопотерей Дениса Тена доставили в больницу, но спасти его не удалось.

Убийцы спортсмена - Арман Кудайбергенов и Нурал Киясов - осуждены к 18 годам лишения свободы . Их сообщницу, Жанар Толыбаеву, суд приговорил к четырем годам заключения.

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