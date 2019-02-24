Показ документального фильма о Денисе Тене начнется в одном из кинотеатров Алматы 23 февраля

Алматы. 13 февраля. Kazakhstan Today - В одном из кинотеатров Алматы с 23 февраля начнется показ документального фильма "Денис Тен. Величайшее шоу", передает Kazakhstan Today.

Фильм рассказывает о зарождении идеи шоу "Денис Тен и друзья" и его реализации.

Это история о моментах всего творческого процесса: создание и поиск музыки, постановка хореографии, разработка видеосопровождения. Концепт шоу и его полная реализация была разработана самим Денисом, для него был важен каждый момент, он хотел донести до зрителя свою идею. В фильме вы увидите редкие кадры, интервью друзей и коллег, спортсменов мирового уровня", - сообщается на официальной странице Дениса Тена в Инстаграм .

Напомним, казахстанского фигуриста, призера Олимпиады Дениса Тена днем 19 июля 2018 года ранили ножом автоворы, которых он застал с поличным при попытке кражи зеркал с его автомашины. В тяжелом состоянии, с большой кровопотерей Дениса доставили в больницу, но спасти его не удалось.

По подозрению в убийстве фигуриста были арестованы 23-летний уроженец Кызылординской области Арман Кудайбергенов и 24-летний уроженец Жамбылской области Нуралы Киясов. Также полицейские арестовали Жанар Толыбаеву, которая в драке не участвовала, но не донесла о преступлении и не сообщила о местонахождении подозреваемых.

13 декабря дело об убийстве Дениса Тена поступило в суд. 17 января 2019 года Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Алматы вынес приговор подсудимым по этому делу.

Приговором суда Кудайбергенов признан виновным по статьям УК РК "Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору", "Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия", "Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, а равно по найму либо сопряженное с разбоем или вымогательством".

Киясов признан виновным по статьям УК РК "Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия" и "Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, а равно по найму либо сопряженное с разбоем или вымогательством".

Толыбаеву суд признал виновной по статье УК РК "Недонесение о преступлении".

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