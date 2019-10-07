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Токаев поздравил Головкина с победой

06.10.2019, 11:29 8884
Нур-Султан. 6 октября. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Геннадия Головкина с победой над Сергеем Деревянченко, передает Kazakhstan Today.
 

Поздравляю Геннадия Головкина с блестящей победой в боксерском поединке за титулы чемпиона мира по версиям IBF и IBO. Гена в очередной раз продемонстрировал свое высокое спортивное мастерство и несгибаемую волю к победе. Казахстан гордится тобой!" - написал глава государства в Twitter.

 
Напомним, сегодня в поединке на арене "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке Геннадий Головкин одержал победу над украинцем Сергеем Деревянченко.
 

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