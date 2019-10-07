Токаев поздравил Головкина с победой

Нур-Султан. 6 октября. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Геннадия Головкина с победой над Сергеем Деревянченко, передает Kazakhstan Today.
Поздравляю Геннадия Головкина с блестящей победой в боксерском поединке за титулы чемпиона мира по версиям IBF и IBO. Гена в очередной раз продемонстрировал свое высокое спортивное мастерство и несгибаемую волю к победе. Казахстан гордится тобой!" - написал глава государства в Twitter.
Напомним, сегодня в поединке на арене "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке Геннадий Головкин одержал победу над украинцем Сергеем Деревянченко.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства