Сборная Казахстана по хоккею проиграла Норвегии

НУР-СУЛТАН. 1 ИЮНЯ - Сборная Казахстана проиграла Норвегии со счетом 3:1 и рискует не выйти в плей-офф ЧМ-2021 по хоккею, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Сборная Казахстана по хоккею в заключительном матче группового этапа чемпионата мира сыграла с командой Норвегии. Юрий Михайлис выставил следующий состав: Бояркин (Шутов) - Маклюков - Диц, Акользин - Сагадеев - Шевченко; Сведберг - Блэкер, Михайлис - Волк - Старченко; Степаненко - Шалапов, Шин - Шестаков - Рымарев; Асетов - Петухов, Панюков - Лихотников - Гурков, сообщает Sports.kz

Первый период остался за казахстанцами благодаря шайбе Дмитрия Шевченко, во втором счет сравнял Томас Валькве Ольсен. Все должно было решиться в третьем, где Стефан Эспеланн уже на старте вывел свою команду вперед, а затем норвежцы забросили и третью шайбу.

Таким образом, у Казахстана осталось десять очков и завтра ему нужна победа Финляндии над Канадой в основное время, иначе он не выйдет в плей-офф турнира.

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