Анонс выступления казахстанских спортсменов на Олимпиаде в Токио

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ТОКИО. 29 ИЮЛЯ - Казахстанские спортсмены сегодня выступят в пяти видах спорта на XXXII Олимпийских играх в Токио, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Расписание выступлений казахстанцев на 29 июля:

*Водное поло, групповой этап мужских соревнований. Казахстан - Испания. Начало: 08.30

*Академическая гребля. Мужской полуфинал C/D. Владислав Яковлев. Начало: 08.40

*Теннис. Женский одиночный разряд. Елена Рыбакина. Начало: 12.00

*Бокс. 1/8 финала. Абильхан Аманкул (до 75 килограммов), Камшыбек Кункабаев (свыше 91 килограмма). Начало: 14.15, 15.51

*Стрельба из лука. Мужские индивидуальные соревнования. Ильфат Абдуллин. Начало: 14.18

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