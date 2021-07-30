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Анонс выступления казахстанских спортсменов на Олимпиаде в Токио

29.07.2021 6049
Анонс выступления казахстанских спортсменов на Олимпиаде в Токио
Фото из открытых источников
ТОКИО. 29 ИЮЛЯ - Казахстанские спортсмены сегодня выступят в пяти видах спорта на XXXII Олимпийских играх в Токио, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Расписание выступлений казахстанцев на 29 июля: 
 
*Водное поло, групповой этап мужских соревнований. Казахстан - Испания. Начало: 08.30
 
*Академическая гребля. Мужской полуфинал C/D. Владислав Яковлев. Начало: 08.40 
 
*Теннис. Женский одиночный разряд. Елена Рыбакина. Начало: 12.00 
 
*Бокс. 1/8 финала. Абильхан Аманкул (до 75 килограммов), Камшыбек Кункабаев (свыше 91 килограмма). Начало: 14.15, 15.51 
 
*Стрельба из лука. Мужские индивидуальные соревнования. Ильфат Абдуллин. Начало: 14.18
 

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