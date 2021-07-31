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Анонс выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде-2020 в Токио

30.07.2021 18577
Анонс выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде-2020 в Токио
Фото из открытых источников
ТОКИО. 30 ИЮЛЯ - Сегодня казахстанские спортсмены выступают в двух видах спорта на Олимпиаде-2020 в Токио, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Расписание выступлений казахстанцев на 30 июля: 

*Академическая гребля, финал D. Владислав Яковлев. Начало: 05.35 

*Легкая атлетика, женщины. Квалификация в тройном прыжке. Ольга Рыпакова, Ирина Эктова, Мария Овчинникова. Начало: 16.06

В Токио уже завершились финальные заплывы по академической гребле среди мужчин в финале D, сообщает Olympic.kz. 

Казахстан в этом виде программы представил Владислав Яковлев. По итогам заплыва казахстанец расположился на первом месте, показав время 7.03.37. Таким образом, в финальном протоколе казахстанец стал 19-м.

Напомним, что в атлеты в группе D разыгрывали между собой право на 19-24 места.
 

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