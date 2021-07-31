Анонс выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде-2020 в Токио

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ТОКИО. 30 ИЮЛЯ - Сегодня казахстанские спортсмены выступают в двух видах спорта на Олимпиаде-2020 в Токио, передает KAZAKHSTAN TODAY.





Расписание выступлений казахстанцев на 30 июля:





*Академическая гребля, финал D. Владислав Яковлев. Начало: 05.35





*Легкая атлетика, женщины. Квалификация в тройном прыжке. Ольга Рыпакова, Ирина Эктова, Мария Овчинникова. Начало: 16.06





В Токио уже завершились финальные заплывы по академической гребле среди мужчин в финале D, сообщает Olympic.kz.





Казахстан в этом виде программы представил Владислав Яковлев. По итогам заплыва казахстанец расположился на первом месте, показав время 7.03.37. Таким образом, в финальном протоколе казахстанец стал 19-м.





Напомним, что в атлеты в группе D разыгрывали между собой право на 19-24 места.

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