Анонс выступления казахстанских спортсменов на Олимпиаде в Токио

ТОКИО. 3 АГВУСТА - 3 августа казахстанские спортсмены выступят в шести видах спорта на Олимпиаде в Токио, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Расписание выступлений казахстанцев на 3 августа:

* Греко-римская борьба 1/8 финал. Мужчины до 87 килограммов. Нурсултан Турсынов. Начало: 08.30;

* Гребля на байдарках и каноэ. Каноэ двойка. Мужчины. Финал В. Сергей Емельянов, Тимофей Емельянов. Начало: 08.45;

* Скалолазание. Ришат Хайбуллин. Начало: 14.00 (Скорость), 15.00 (Боулдеринг) 18.10 (Сложность);

* Бокс. Четвертьфинал. Мужчины до 52 килограммов. Сакен Бибосынов, Закир Сафиуллин. Начало: 14.48.15.35;

* Спортивная гимнастика, Перекладина. Финал. Мужчины. Милад Карими. Начало: 15.39;

* Артистическое плавание. Техническая программа. Александра Немич, Екатерина Немич. Начало: 16.30.

Напомним: у Казахстана на данный момент три бронзовые медали.

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