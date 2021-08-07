Анонс выступления казахстанских спортсменов на Олимпиаде в Токио

Фото: Getty Images

ТОКИО. 6 АВГУСТА - Казахстанские спортсмены 6 августа выступят в семи видах спорта на Олимпиаде в Токио, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Расписание выступлений казахстанских спортсменов на 6 августа:

* Гребля на байдарках и каноэ. Предварительные заплывы. Мужчины и женщины. Маргарита Торлопова, Светлана Усова (Каноэ-двойка на 500 метров). Сергей Емельянов (Мужчины. Каноэ-одиночка на 1000 метров). Начало: 06.52, 06.37 (здесь и далее по времени Нур-Султана);

* Художественная гимнастика. Алина Адилханова. Начало: 07.20. (Квалификация. Мяч и обруч). 11.50. Квалификация. (Лента и булавы);

* Вольная борьба. 1/8 финала. Даулет Ниязбеков (до 65 килограммов), Алишер Ергали (97 килограммов), Данияр Кайсанов (74 килограмма). Начало: 08.30 (Предварительный раунд), 16.30 (Схватка за бронзу. Мужчины до 74 килограммов);

* Женская борьба. 1/8 финала. Валентина Исламова (до 50 килограммов). Начало: 08.30;

* Современное пятиборье. Елена Потапенко. Начало: 11.54;

* Легкая атлетика. Спортивная ходьба на 20 километров. Женщины. Айман Ратова. Начало: 13.30;

* Карате. Мужчины: Нурканат Ажиканов (до 75 килограммов). Начало: 14.00.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства