Двенадцатый день Олимпиады: казахстанские лыжницы стали десятыми во втором полуфинале

Фото: Турар Казангапов, пресс-служба НОК Казахстана

ПЕКИН. 16 ФЕВРАЛЯ - В среду, 16 февраля, на Олимпийских играх в Пекине выступили четыре казахстанских спортсмена, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Завершились соревнования по горнолыжному спорту в слаломе, сообщает Olympic.kz

Представляющий Казахстан Захар Кучин расположился на 36 месте в итоговом протоколе.

Состоялись полуфиналы в женском командном спринте. Казахстанские лыжницы выступили во втором забеге. Казахстанскую команду в этом виде представляли Надежда Степашкина и Ксения Шалыгина. Во втором полуфинале спортсменки показали десятый результат, тем самым завершив борьбу.

16 февраля были разыграны медали олимпийских соревнований по шорт-треку на дистанции 1500 метров среди женщин. В этом виде программы ОИ-2022 Казахстан представила Ольга Тихонова. В 1/4 финала она выступила в третьем забеге. Ольга Тихонова получила пенальти из-за нарушения правил, тем самым завершив свое выступление на Играх в Пекине.