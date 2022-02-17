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Двенадцатый день Олимпиады: казахстанские лыжницы стали десятыми во втором полуфинале

16.02.2022, 20:13 3446
Двенадцатый день Олимпиады: казахстанские лыжницы стали десятыми во втором полуфинале
Фото: Турар Казангапов, пресс-служба НОК Казахстана
ПЕКИН. 16 ФЕВРАЛЯ - В среду, 16 февраля, на Олимпийских играх в Пекине выступили четыре казахстанских спортсмена, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Завершились соревнования по горнолыжному спорту в слаломе, сообщает Olympic.kz.
 
Представляющий Казахстан Захар Кучин расположился на 36 месте в итоговом протоколе. 
 
Состоялись полуфиналы в женском командном спринте. Казахстанские лыжницы выступили во втором забеге. Казахстанскую команду в этом виде представляли Надежда Степашкина и Ксения Шалыгина. Во втором полуфинале спортсменки показали десятый результат, тем самым завершив борьбу.
 
16 февраля были разыграны медали олимпийских соревнований по шорт-треку на дистанции 1500 метров среди женщин. В этом виде программы ОИ-2022 Казахстан представила Ольга Тихонова. В 1/4 финала она выступила в третьем забеге. Ольга Тихонова получила пенальти из-за нарушения правил, тем самым завершив свое выступление на Играх в Пекине.
 

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Анонс выступлений казахстанцев на Олимпиаде в Пекине 17 февраля

17.02.2022, 09:27 751
Анонс выступлений казахстанцев на Олимпиаде в Пекине 17 февраля
Фото: НОК РК
ПЕКИН. 17 ФЕВРАЛЯ - В четверг, 17 февраля, на Олимпийских играх в Пекине выступят две спортсменки из Казахстана - конькобежки Надежда Морозова и Екатерина Айдова, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Они примут участие в финальном забеге на дистанции 1000 метров, где будут разыграны медали. Прямая трансляция начнется в 14:25 по времени Нур-Султана и будет доступна для просмотра на телеканале Qazaqstan, сообщает Sports.kz
 
Надежда Морозова выступит в шестом забеге - ее соперницей будет канадка Мэддисон Пирмэн; Екатерина Айдова стартует десятой, вместе с россиянкой Ольгой Фаткулиной.
 
Напомним, всего на Олимпиаде-2022 в Пекине Казахстан представляют 34 спортсмена. На данный момент среди всех участников соревнований ближе всего к медали был шорт-трекист Абзал Ажгалиев - в финальном забеге на дистанции 500 метров он занял четвертое место и не смог попасть в число призеров. Олимпийские игры в Пекине продлятся до 20 февраля. 
 

Анонс выступлений казахстанцев на Олимпиаде в Пекине 16 февраля

16.02.2022, 09:14 7701
Анонс выступлений казахстанцев на Олимпиаде в Пекине 16 февраля
Фото: НОК РК
НУР-СУЛТАН. 16 ФЕВРАЛЯ - В среду, 16 февраля, на Олимпийских играх в Пекине выступят четыре казахстанских спортсмена, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В горнолыжном спорте у мужчин в слаломе выступит Захар Кучин - первую попытку он начнет в 08.05 по времени Нур-Султана. Прямая трансляция будет доступна для просмотра на телеканале "Ел Арна". Вторая попытка, она же финальная, в 11.35, сообщает Sports.kz
 
Также на телеканале "Ел Арна" была запланирована трансляция лыжных гонок: в командном спринте у женщин выступят Надежда Степашкина и Ксения Шалыгина. Полуфинал начнется в 13.50, финал - в 15.15. 
 
В шорт-треке у женщин на дистанции 1500 метров четвертьфинальный забег проведет Ольга Тихонова. Прямая трансляция на телеканале Qazsport в 17.25. Полуфинал запланирован на 18.15, финал - на 19.11.
 
Напомним, всего на Олимпиаде-2022 в Пекине сборную Казахстана представляют 34 спортсмена. Пока ближе всех к медали был шорт-трекист Абзал Ажгалиев - он занял четвертое место на дистанции 500 метров. 

 

Одиннадцатый день Олимпиады: казахстанский фристайл-акробат стал 19-м

15.02.2022, 20:57 11476
Одиннадцатый день Олимпиады: казахстанский фристайл-акробат стал 19-м
Фото: Турар Казангапов, пресс-служба НОК Казахстана
ПЕКИН. 15 ФЕВРАЛЯ - Во вторник, 15 февраля, Казахстан был представлен на Олимпиаде-2022 в Пекине в двух видах спорта, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Завершились соревнования по лыжному двоеборью (большой трамплин), сообщает Olympic.kz.
 
В этом виде Казахстан был представлен Чингизом Ракпаровым. После прыжка с трамплина спортсмен занимал 38 место. В лыжных гонках он стартовал с этой позиции с отставанием от лидера в 4:41. 
 
Финишировал же Ракпаров 43, уступив победителю 7:35.2.
 
Выиграл соревнования норвежец Йорген Граабак. Второе место у Лурааса Офтебро (Норвегия). На третью ступень поднялся японец Акито Ватабе.
 
Также 15 февраля состоялась квалификация мужских соревнований по фристайл-акробатике. В ней принял участие казахстанец Шерзод Хаширбаев.
 
В первой попытке Хаширбаев не смог пройти в финал. Для этого, напомним, необходимо было попасть в число шести сильнейших. Казахстанский спортсмен набрал 109.74 балла, став 15.
 
Во второй квалификации прыжок у спортсмена не получился. Судьи дали ему всего 69.23 балла. Он финишировал 13, оставшись без финала.
 
Итогом его выступления стало общее 19 место. Лучшим в квалификации стал китаец Гуангпу Ци - 127.88 балла.
 
Ранее президент направил телеграмму в поддержку шорт-трекиста Абзала Ажгалиева. Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность в том, что в будущем спортсмен добьется больших успехов и будет радовать наших соотечественников.
 

Президент направил телеграмму в поддержку шорт-трекиста Абзала Ажгалиева

15.02.2022, 20:50 12136
НУР-СУЛТАН. 15 ФЕВРАЛЯ - Президент направил телеграмму в поддержку участника Олимпийских игр в Пекине шорт-трекиста Абзала Ажигалиева, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Казахстанцы с большим интересом наблюдали за твоим выступлением на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине. На церемонии открытия Олимпиады ты поднял наш небесно-голубой флаг. Оправдав доверие своих болельщиков, ты добрался до финальной гонки в дистанции на 500 метров по шорт-треку, и в итоге занял 4-е место. Очевидно, что это высокий показатель в данном виде спорта", - говорится в телеграмме казахстанского лидера.

 
Касым-Жомарт Токаев поблагодарил спортсмена за проявленную волю и стремление к победе. Лидер Казахстана также выразил уверенность в том, что в будущем Абзал Ажгалиев добьется больших успехов и будет радовать наших соотечественников, сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали.
 
Всего на Олимпиаде в Пекине Казахстан представляют 34 спортсмена. Лучший результат из них на данный момент показал шорт-трекист Абзал Ажгалиев - он занял четвертое место в финальном забеге на дистанции 500 метров. Тем самым Ажгалиев добился исторического достижения для страны: ранее казахстанские шорт-трекисты никогда не выступали в финале в индивидуальных соревнованиях.
 

Анонс выступления казахстанцев на Олимпиаде в Пекине 15 февраля

15.02.2022, 09:06 14581
Анонс выступления казахстанцев на Олимпиаде в Пекине 15 февраля
Фото: НОК РК
НУР-СУЛТАН. 15 ФЕВРАЛЯ - Во вторник, 15 февраля, Казахстан будет представлен на Олимпиаде-2022 в Пекине в двух видах спорта, сообщает Sports.kz, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В 13.55 по времени Нур-Султана на телеканале Qazaqstan начнется прямая трансляция лыжного двоеборья, в котором страну представит Чингиз Ракпаров. Сначала он выступит на большом трамплине, а затем примет участие в гонке на 10 километров - старт в 16.55. 
 
В лыжной акробатике у мужчин выступит казахстанский фристайлист Шерзод Хаширбаев - прямая трансляция квалификации начнется в 16.55 и будет доступна для просмотра на телеканале "Хабар".
 
Напомним, всего на Олимпийских играх в Пекине сборную Казахстана представляют 34 спортсмена. На данный момент ближе всех к медали был шорт-трекист Абзал Ажгалиев - он занял четвертое место в финальном забеге на дистанции 500 метров. Олимпиада продлится до 20 февраля. 

 

Десятый день Олимпиады: казахстанская фристайл-акробатка заняла 11 место в первом финале

14.02.2022, 20:48 17316
Десятый день Олимпиады: казахстанская фристайл-акробатка заняла 11 место в первом финале
Фото: Турар Казангапов, пресс-служба НОК Казахстана
ПЕКИН. 14 ФЕВРАЛЯ - В понедельник, 14 февраля, на Олимпиаде-2022 в Пекине выступили два спортсмена из Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Лидер команды Казахстана по фристайл-акробатике Жанбота Алдабергенова выступила на третьих Олимпийских играх в карьере. В Пекине пробиться в финал ей не удалось. Этот барьер покорился Акмаржан Калмурзаевой, сообщает НОК РК
 
Акмаржан Калмурзаева выступила в первом финале олимпийских соревнований по фристайл-акробатике.
 
Главной задачей спортсменки было попадание в число шести сильнейших, которые продолжат борьбу за медали во втором финале.
 
Калмуразева неудачно исполнила первый прыжок, набрав 52.36 балла. Второй прыжок получился у спортсменки лучше. За него она получила 71.23 балла.
 
Однако дальше пройти не удалось. Она заняла итоговое 11 место.

 
Всего на Олимпиаде в Пекине Казахстан представляют 34 спортсмена. Лучший результат из них на данный момент показал шорт-трекист Абзал Ажгалиев - он занял четвертое место в финальном забеге на дистанции 500 метров. Тем самым Ажгалиев добился исторического достижения для страны: ранее казахстанские шорт-трекисты никогда не выступали в финале в индивидуальных соревнованиях. 
 

Анонс выступлений казахстанцев на Олимпиаде 14 февраля

14.02.2022, 08:41 20981
Анонс выступлений казахстанцев на Олимпиаде 14 февраля
Фото: НОК/olympic.kz
ПЕКИН. 14 ФЕВРАЛЯ - В понедельник, 14 февраля, на Олимпиаде-2022 в Пекине выступят всего два спортсмена из Казахстана, сообщает Sports.kz, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Во фристайле в лыжной акробатике у женщин квалификацию проведут Жанбота Алдабергенова и Акмаржан Калмурзаева. Она начнется в 13.00 по времени Нур-Султана. Прямая трансляция финала начнется в 17.00, посмотреть ее можно будет на телеканале Qazaqstan.
 
Напомним, изначально квалификация у фристайлисток должна была состояться в воскресенье, 13 февраля, но организаторы приняли решение о переносе соревнований на следующий день из-за неблагоприятных погодных условий.
 
Всего на Олимпиаде в Пекине Казахстан представляют 34 спортсмена. Лучший результат из них на данный момент показал шорт-трекист Абзал Ажгалиев - он занял четвертое место в финальном забеге на дистанции 500 метров. Тем самым Ажгалиев добился исторического достижения для страны: ранее казахстанские шорт-трекисты никогда не выступали в финале в индивидуальных соревнованиях. 
 

Расписание выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде 13 февраля

13.02.2022, 11:10 29496
Расписание выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде 13 февраля
Фото: pexels.com
ПЕКИН. 13 ФЕВРАЛЯ - В воскресенье, 13 февраля, на Олимпиаде-2022 в Пекине выступят девять казахстанских спортсменов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Эфиры в 08.05 и 11.45: телеканал Qazsport. Гигантский слалом. Мужчины. Казахстан представляет Захар Кучин.
 
14.50, телеканал Qazaqstan. Биатлон. Женщины, гонка преследования, 10 километров. Галина Вишневская-Шепоренко. Телеканал Qazaqstan покажет трансляцию гонки преследования на 12,5 километра у мужчин - Казахстан представит Александр Мухин. 
 
16.55, телеканал Qazsport. Фристайл, лыжная акробатика, квалификация. Жанбота Алдабергенова и Акмаржан Калмурзаева. 
 
16.55, телеканал "Хабар". Шорт-трек, мужчины, четвертьфинал, 500 метров. Денис Никиша, Адиль Галиахметов и Абзал Ажгалиев. Полуфинал запланирован на 17:27, финал - на 18:09. 
 
19.50, телеканал "Хабар". Конькобежный спорт, женщины, 500 метров. Финальный забег проведет Екатерина Айдова.
 

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