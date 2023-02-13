12.02.2023, 15:32 3331
Казахстанские прыгуньи заняли весь пьедестал на ЧА по легкой атлетике
Фото: Instagram/qazathletics
Рассказать друзьям
Астана. 12 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В третий день чемпионата Азии по легкой атлетике три казахстанские прыгуньи в высоту заняли весь пьедестал почета.
Первое место у Надежды Дубовицкой, на втором - Кристина Овчинникова. У спортсменок одинаковые результаты - 1,89 м, но у Надежды было меньше попыток. Бронза досталась Елизавете Матвеевой, показавшей результат 1,84 м.
К заключительному дню чемпионата в копилке казахстанской команды три золотые, две серебряные и одна бронзовая медали.
Напомним, в первый день команда Казахстана отметилась двумя медалями. Золотую награду завоевала Каролин Чепкоеч Кипкируи. Она стала лучшей в беге на 3000 метров. На втором месте финишировала Ольга Сафронова. Спортсменка показала второй результат в беге на 60 метров.
новости по теме
11.02.2023, 15:38 7061
Казахстанские легкоатлеты завоевали две медали в первый день чемпионата Азии в Астане
Фото: olympic.kz
Рассказать друзьям
Астана. 11 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане стартовал чемпионат Азии по легкой атлетике в помещении. В первый день команда Казахстана отметилась двумя медалями, сообщает Национальный олимпийский комитет.
Золотую награду завоевала Каролин Чепкоеч Кипкируи. Она стала лучшей в беге на 3000 метров.
На втором месте финишировала Ольга Сафронова. Спортсменка показала второй результат в беге на 60 метров.
В пятницу, 10 февраля, в столичном спорткомплексе Qazaqstan открылся Х чемпионат Азии по легкой атлетике в закрытых помещениях.
Десятый чемпионат Азии по легкой атлетике в закрытых помещениях был открыт в пятницу, 10 февраля, в столичном спорткомплексе Qazaqstan.
Открывая мероприятие, премьер-министр РК Алихан Смаилов зачитал приветственное письмо президента Касым-Жомарта Токаева.
Спорт не знает границ. Он укрепляет дружбу, сближает целые народы и страны. В Казахстане придают особое значение сфере спорта. В нашей стране созданы все условия для занятия профессиональным и массовым спортом. Большое внимание уделяется развитию спортивной инфраструктуры. Наглядным подтверждением этого является данный легкоатлетический комплекс, вмещающий более 6 тысяч человек. Казахстанские спортсмены успешно выступают и отстаивают честь страны на крупнейших мировых состязаниях. Они служат примером для подрастающего поколения и вдохновляют молодежь на яркие победы. Уверен, что проведение Чемпионата Азии в Астане придаст новый импульс развитию легкой атлетики в нашей стране. Мы и впредь будем укреплять сотрудничество с международными организациями в этой сфере. Желаю всем Вам крепкого здоровья и дальнейших успехов!" - отмечается в приветствии главы государства.
Чемпионат Азии по легкой атлетике в закрытых помещениях проводится впервые на территории стран СНГ. В нем принимают участие более 500 спортсменов из 31 страны. Среди спортсменов будут разыграны 26 комплектов медалей по таким дисциплинам, как бег, эстафетный бег, прыжки в длину, прыжки в высоту, тройной прыжок, прыжок с шестом, толкание ядра и многоборье. В составе национальной сборной Казахстана - 69 атлетов, рассказали в пресс-службе правительства.
Международные соревнования пройдут в Астане с 10 по 12 февраля.
06.02.2023, 08:37 22191
"Барыс" в матче Континентальной хоккейной лиги победил ЦСКА
Фото: www.cska-hockey.ru
Рассказать друзьям
Москва. 6 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Астанинский "Барыс" в матче Континентальной хоккейной лиги на выезде сыграл против московского ЦСКА. "Барыс" победил ЦСКА в овертайме - 6:5. После этой победы "Барыс" с 59 очками после 62 матчей занимает десятое место в турнирной таблице Восточной конференции.
Перед стартом поединка казахстанский клуб занимал последнее место в Восточной конференции лиги, а российский занимал третье на Западе, помимо этого "армейцы" являются действующими обладателями Кубка Гагарина, сообщает Sports.kz.
Андрей Скабелка выставил следующий состав: Гудачек (Бояркин) - Грант-Шалапов, Савицкий - Борисевич - Михайлис; Ножье - Бекетаев, Рахманов - Сагадеев - Бракко; Грэм - Мищенко, Шевченко - Шестаков - Петухов; Данияр - Гайтамиров, Кайыржан - Шайхмедденов - Асетов.
Хозяевам удалось счет открыть, но затем Кирилл Савицкий его сравнял, однако на исходе первой части игры москвичи снова вышли вперед. Во втором периоде ситуация повторилась, на этот раз у гостей забрасывал Егор Петухов. На старте заключительной двадцатиминутки Антон Сагадеев оформил дубль, россияне сумели забросить пятую шайбу, и тут же Никита Михайлис отметился после четырех ассистов. Игра перешла в овертайм, где сильнее оказались казахстанцы - 6:5.
13 февраля "Барыс" примет санкт-петербургский СКА.
06.02.2023, 08:17 22791
Казахстан досрочно проиграл Чили в матче Кубка Дэвиса
Во втором матче Александр Бублик уступил в трех сетах Кристиану Гарину из Чили
Рассказать друзьям
Астана. 6 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В чилийском Ла-Серена в рамках квалификационного раунда Кубка Дэвиса - 2023 сборная Казахстана сошлась в противостоянии с Чили.
Во втором матче игрового дня Александр Бублик из Казахстана уступил в трех сетах Кристиану Гарину из Чили - 4:6, 6:3, 2:6, сообщает Sports.kz.
Это второй проигрыш на сегодня. В первой встрече дня казахстанцы Александр Недовесов и Андрей Голубев проиграли чилийским теннисистам Алехандро Табило и Томасу Бариосом.
Напомним, вчера Александр Бублик уступил Николасу Жарри, а единственную победу в противостоянии с чилийцами одержал Тимофей Скатов.
Таким образом, Казахстан досрочно проиграл Чили - 1:3.
04.02.2023, 18:36 32551
Казахстанская конькобежка завоевала золотую медаль в финале Кубка мира
Фото: Минкультуры и спорта РК
Рассказать друзьям
Астана. 4 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская конькобежка Алина Дауранова завоевала золотую медаль в финале Кубка мира среди юниоров, который проходит в немецком городе Инцель.
Дистанцию в 1000 метров она преодолела за 1 минуту 17,98 секунды. Этот результат позволил ей занять первое место. Серебряная медаль у спортсменки из Нидерландов Пьен Херсман, замкнула тройку призеров итальянка Серена Пергер", - сообщили в Министерстве культуры и спорта РК.
Более того, Алина Дауранова стала победительницей общего зачета на дистанции 1000 метров. На этой же дистанции среди юношей в общем зачете лучший результат показал казахстанец Никита Важенин.
Отметим, что в соревнованиях принимают участие 218 спортсменов из 28 стран.
Юниорский Кубок мира по конькобежному спорту завершится 5 февраля.
Ранее сообщалось, что казахстанка Арина Алтухова на соревнованиях по стрельбе в финале Кубка мира победила олимпийскую чемпионку.
04.02.2023, 17:50 33441
Казахстанка на соревнованиях по стрельбе в финале Кубка мира победила олимпийскую чемпионку
Фото: Facebook/Асхат Оралов
Рассказать друзьям
Джакарта. 4 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская спортсменка, представительница пулевой стрельбы Арина Алтухова стала победительницей рейтингового Кубка мира в Джакарте (Индонезия).
В соревнованиях по стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 метров из трех положений среди женщин Арина сумела в golden match (золотом финале) выиграть у олимпийской чемпионки Токио-2020 Нины Кристен из Швейцарии, сообщили в пресс-службе дирекции развития спорта.
19-летняя уроженка Алматы с самого начала показывала невероятное упорство и хладнокровие. Пройдя финал из 8 сильнейших пулевиков мира, она сумела составить конкуренцию опытнейшей 28-летней швейцарке и в главной битве первой выбить 16 необходимых очков.
К финалу очень сильно готовилась и морально, и психологически. При этом для меня это уже не первый финал, опыт был. Я старалась перебороть свои возможности. Особенно меня вдохновляло, что я соревновалась с олимпийской чемпионкой. Она словно передала мне свой опыт. Свою победу я хотела бы посвятить маме. Именно она всегда верила в меня и говорила, что я стану чемпионкой. Всем большое спасибо за поддержку", - сказала Арина Алтухова.
Для Арины Алтуховой, которая еще выступает в юниорах, это первый большой успех среди взрослых спортсменов. Для отечественной пулевой стрельбы, переживающей в последние годы смену поколений, достижение Алтуховой - большой результат.
Добавим, что помимо медали в индивидуальных соревнованиях мужская сборная в составе Ислама Сатпаева, Матвея Тимофеева и Константина Малинковского стала серебряным призером в командных состязаниях.
Кубок мира по пулевой стрельбе проходит в период с 27 января по 8 февраля 2023 года в городе Джакарте (Индонезия). В борьбе за медали заявлены 300 спортсменов из 21 национальной федерации. Всего комплекты разыграют в 20 упражнениях. Национальную сборную Казахстана представляют 15 спортсменов.
30.01.2023, 09:23 49386
Елена Рыбакина заняла десятое место в рейтинге WTA после финала Australian Open
Фото: Sports.kz - Getty Images
Рассказать друзьям
Астана. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленную версию рейтингов спортсменок в одиночном и парном разрядах по итогам открытого чемпионата Австралии.
Победительница турнира белоруска Арина Соболенко поднялась на три позиции, став второй. Первое место сохранила Ига Швёнтек из Польши, а замыкает тройку лидеров тунисская теннисистка Онс Жабер, сообщает Sports.kz.
Финалистка Australian Open представительница Казахстана Елена Рыбакина взлетела на 15 позиций и стала десятой.
Другая казахстанка - Юлия Путинцева отыграла три позиции в "одиночке", заняв 44-е место.
В парном разряде на первом месте осталась Катерина Синякова из Чехии, вторая - американка Коко Гауфф, третья - еще одна чешская спортсменка Барбора Крейчикова.
Сильнейшая из казахстанских теннисисток в парах Анна Данилина потеряла десять позиций и стала 24-й. Рыбакина совершила рывок на целых 70 отметок - 108-я.
28.01.2023, 17:28 58411
Рыбакина проиграла в финале Australian Open
Фото: ktf.kz
Рассказать друзьям
Мельбурн. 28 января. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина потерпела поражение от представительницы Беларуси Арины Соболенко в финале Australian Open - 2023. Матч завершился со счетом 6:4, 3:6, 4:6 в пользу Соболенко.
Отметим, что для казахстанки это была дебютная попытка завоевать свой первый титул Australian Open. В 2022 году Рыбакина одержала историческую победу на Уимблдоне.
Казахстанка не смогла одолеть свою соперницу на официальных соревнованиях в четвертый раз подряд. Счет личных встреч на турнирах до этого был 3-0 в пользу Соболенко. При этом все победы были трехсетовыми: в Ухани-2019, Абу-Даби-2021 и на Уимблдоне-2021. А чуть больше месяца назад, 20 декабря 2022-го, Рыбакина выиграла матч выставочного соревнования мировой теннисной лиги - 0:6, 6:1, [10:6], сообщает "Чемпионат".
Общий призовой фонд Australian Open - 2023 составил $ 51 384 291. В 2022 году его выиграла завершившая карьеру в статусе первой ракетки мира австралийка Эшли Барти.
27.01.2023, 14:22 63661
Сенсация в мире шахмат: казахстанка Бибисара Асаубаева победила знаменитого гроссмейстера Сергея Карякина
Фото: Дирекция по развитию спорта
Рассказать друзьям
Москва. 27 января. KAZAKHSTAN TODAY - Известная казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева сенсационно обыграла знаменитого российского гроссмейстера Сергея Карякина.
На проходящем в Москве международном турнире "Шахматные звезды" случилось одна из главных сенсаций в этом виде спорта. Двукратная чемпионка мира по блицу Бибисара Асаубаева в рапиде обыграла главного фаворита соревнований Сергея Карякина. Россиянин входит в топ сильнейших гроссмейстеров мира, на данный момент у него 2739 очков", - сообщает дирекция по развитию спорта.
По словам комментаторов турнира, игра стала украшением тура как по эмоциональной содержательности, так и по результативности. Ранее в своих интервью Асаубаева не раз подчеркивала, что больше всего на этом звездном турнире она хотела бы сыграть с Сергеем Карякиным и Теймуром Раджабовым.
В свою очередь российский гроссмейстер уже заявил, что ему не стыдно за единственную проигранную партию.
Я проиграл ее чемпионке мира, которая играет очень хорошо", - сказал после игры Карякин.
За солидный призовой фонд (15 млн рублей) борются одни из лучших в мире шахматистов. Среди них Бибисара Асаубаева, Сергей Карякин, Александр Грищук, Теймур Раджабов, Раунаку Садвани, Франсиско Вальехо, Владислав Артемьев, Екатерина Лагно и другие", - сообщается в информации.
Асаубаева узнала об участии в турнире буквально за два дня до начала, заменив 14-го чемпиона мира Владимира Крамника.
Соревнования по рапиду состоялись 24-26 января, на очереди - состязания по блицу, которые пройдут 28 и 30 января.
Читаемое
12.02.2023, 11:33В Алматы из Турции доставили тела погибших в результате землетрясения казахстанцев 12.02.2023, 12:1632311Генконсульство РК в Стамбуле обратилось к казахстанским студентам 12.02.2023, 12:2731751В двух областях Казахстана закрыты трассы 12.02.2023, 10:0329416В Турции арестовали восемь человек из-за строительных дефектов в обрушившихся зданиях 12.02.2023, 17:2519571Более 600 человек, застрявших на дороге из-за непогоды, эвакуировали через КТЖ 08.02.2023, 13:33144821Мошенник обманул родителей выпускников в Алматы на десятки миллионов тенге 09.02.2023, 16:05142426В Алматы начали сбор гуманитарной помощи для пострадавших в результате землетрясения в Турции 10.02.2023, 13:33130666Около 70 тысяч казахстанцев смогут получить субсидии на аренду жилья 06.02.2023, 21:52130601Отменен рейс поезда из Алматы в Шымкент 09.02.2023, 15:31122751Токаев поручил активизировать работу по раскрытию преступлений против журналистов 03.02.2023, 10:12237411В СНГ разработают единые нормы в области сейсмостойкого строительства 16.01.2023, 11:55233966Более 140 домов временно отключат от отопления в Экибастузе 16.01.2023, 14:53229511В ЗКО бастуют рабочие ТОО "KKC-Sicim" 03.02.2023, 15:28228591Алматинская область объявлена паводкоопасным регионом 27.01.2023, 18:22227501"Аэрофлот" с 1 февраля возобновляет собственные рейсы в Казахстан
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
В Казахстане граждане жалуются на плохое содержание спортивных объектов, находящихся в частных руках. Считаете ли вы, что спортивные объекты, переданные в управление частным компаниям, необходимо вернуть в госуправление?