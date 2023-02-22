Рыбакина и Путинцева прошли во второй круг турнира в ОАЭ

Елена Рыбакина прошла во второй круг парного турнира в Дубае

Фото: ktf.kz

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Абу-Даби. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина в паре с россиянкой Анастасией Павлюченковой на старте турнира серии WTA 1000 в Дубае в двух сетах одержала победу над Кирстен Флипкенс (Бельгия)/ Лаурой Зигемунд (Германия) со счетом 6:2, 6:4. Об этом - Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина в паре с россиянкой Анастасией Павлюченковой на старте турнира серии WTA 1000 в Дубае в двух сетах одержала победу над Кирстен Флипкенс (Бельгия)/ Лаурой Зигемунд (Германия) со счетом 6:2, 6:4. Об этом сообщили в Федерации тенниса Казахстана.





Сегодня, 20 февраля, Елена сыграет в одиночке с чемпионкой открытого чемпионата США 2019 канадкой Бьянкой Андрееску.





Денис Евсеев пробился в финал квалификации турнира серии "Челленджер" в Монтеррее (Мексика). Казахстанец минувшей ночью был сильнее американца Эвана Кинга - 7:5, 6:3.





В Пакистане на юниорском турнире серии ITF J30 Таира Абдильдаева стала чемпионкой. В финале казахстанка в дуэте с россиянкой Владой Гурлеевой победила Анастасию Ким (Казахстан)/Си Джиншу (Китай) со счетом 7:5, 6:1.





ktf.kz





Андрей Голубев и Александр Недовесов в первом раунде квалификации турнира ATP 500 в Рио-де-Жанейро (Бразилия) проиграли бразильцами Жуану Фонсеке/Матеушу Алвешу со счетом 6:7 (3:7), 2:6.





Здесь же в Бразилии неудача постигла и Тимофея Скатова, который уступил в квале еще одному бразильцу Эдуардо Рибейро - 6:2, 2:6, 4:6.





Кроме того, как сообщили в федерации, в столице с 27 февраля по 12 марта 2023 года в национальном теннисном центре Beeline Arena пройдут международные женские турниры серии ITF World Tennis Tour BeeTV 40 Women's и BeeTV 60 Women's с общими призовым фондом $100 000.





Участие примут игроки из топ-300 мирового рейтинга. Среди них: японка Моюка Учиджима (120 WTA), победительница девяти турниров Большого шлема в парном разряде, француженка Кристина Младенович (150 WTA), россиянка Анастасия Захарова (166 WTA), румынка Ирина-Мария Бара (197 WTA), сербка Наталья Стефанович (221 WTA) и другие.





Честь Казахстана будут защищать: Анна Данилина, Жибек Куламбаева, Гозаль Айнитдинова, Аружан Сагандыкова, Дана Байдаулет, Жанель Рустемова и другие.





В женские турниры ITF World Tennis Tour входят соревнования шести категорий: $15 000, $25 000, $40 000, $60 000, $80 000 и $100 000. Турнир в Астане будет третьей и четвертой категорий.