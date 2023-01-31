Елена Рыбакина заняла десятое место в рейтинге WTA после финала Australian Open

Российский гроссмейстер уже заявил, что ему не стыдно за единственную проигранную партию

Фото: Дирекция по развитию спорта

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Москва. 27 января. KAZAKHSTAN TODAY - Известная казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева сенсационно обыграла знаменитого российского гроссмейстера Сергея Карякина.





На проходящем в Москве международном турнире "Шахматные звезды" случилось одна из главных сенсаций в этом виде спорта. Двукратная чемпионка мира по блицу Бибисара Асаубаева в рапиде обыграла главного фаворита соревнований Сергея Карякина. Россиянин входит в топ сильнейших гроссмейстеров мира, на данный момент у него 2739 очков", - сообщает дирекция по развитию спорта.





По словам комментаторов турнира, игра стала украшением тура как по эмоциональной содержательности, так и по результативности. Ранее в своих интервью Асаубаева не раз подчеркивала, что больше всего на этом звездном турнире она хотела бы сыграть с Сергеем Карякиным и Теймуром Раджабовым.





В свою очередь российский гроссмейстер уже заявил, что ему не стыдно за единственную проигранную партию.





Я проиграл ее чемпионке мира, которая играет очень хорошо", - сказал после игры Карякин.





За солидный призовой фонд (15 млн рублей) борются одни из лучших в мире шахматистов. Среди них Бибисара Асаубаева, Сергей Карякин, Александр Грищук, Теймур Раджабов, Раунаку Садвани, Франсиско Вальехо, Владислав Артемьев, Екатерина Лагно и другие", - сообщается в информации.





Асаубаева узнала об участии в турнире буквально за два дня до начала, заменив 14-го чемпиона мира Владимира Крамника.





Соревнования по рапиду состоялись 24-26 января, на очереди - состязания по блицу, которые пройдут 28 и 30 января.