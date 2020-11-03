Акмолинские волейболисты завоевали "серебро" Кубка чемпионата РК

Кокшетау. 2 ноября. Kazakhstan Today - Акмолинский волейбольный клуб "Ушкын Кокшетау", дебютировав на Кубке чемпионата Казахстана по волейболу, стал серебряным призёром спортивного первенства, передает Kazakhstan Today.

В Усть-Каменогорске завершился Кубок чемпионата Казахстана по волейболу среди мужских команд. На спортивном мероприятии республиканского масштаба впервые выступил волейбольный клуб "Ушкын Кокшетау". Вместе с командой из Кокшетау в соревнованиях приняли участие восемь команд из других регионов страны, сообщает пресс-служба управления внутренней политики Акмолинской области.

На протяжении всех дней соревнований молодая команда "Ушкын Кокшетау" показывала хорошие результаты. Волейболисты в четвертьфинале, обыграв действующих чемпионов страны - клуб "Буревестник" из Алматы со счётом 3:2, вышли в полуфинал, где взяли реванш у таразской дружины и победили со счетом 3:0. В финале в упорной борьбе наша команда уступила волейбольному клубу "Атырау", - сообщили в пресс-службе управления физической культуры и спорта.

Волейболист команды Канат Габдулин признан лучшим в номинации "Лучший связующий игрок".

Волейбольный клуб "Ушкын Кокшетау" образован в прошлом году и является первой профессиональной мужской сборной командой Акмолинской области по волейболу", - отметили в ведомстве.

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