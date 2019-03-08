Алматинская "кузница чемпионов" получила новое татами

Алматы. 7 марта. Kazakhstan Today - Управление спорта Алматы вручило новое татами высшего качества СДЮШОР №4 Алматы, воспитанники которого завоевали первое командное место в молодежном первенстве Казахстана, передает Kazakhstan Today.

Отделение дзюдо - одно из самых больших и востребованных в городе, где занимаются более тысячи детей. Недавно наши молодые дзюдоисты вернулись с первенства Казахстана с богатым медальным урожаем. Акимат Алматы всегда старается улучшать материально-техническую базу спортивных школ, чтобы маленькие казахстанцы росли здоровыми, гармонично развитыми людьми. Уверен, новые комфортные условия дадут новые результаты и юные спортсмены еще будут радовать всех своими новыми победами", - отметил руководитель Управления спорта Рустем Байсеитов.

Тренеры и представители федерации дзюдо поблагодарили руководство за ценный подарок. На старом татами, которое пролежало в зале двадцать лет, выросло не одно поколение дзюдоистов, а на тренировках ребята падают и кувыркаются.

Вице-президент федерации дзюдо Достан Жандарбаев поблагодарил управление спорта за создание условия для детей и выразил надежду, что на этом татами вырастут именитые спортсмены, как Асхат Житкеев.

В этом году в Алматы пройдет чемпионат мира среди кадетов. Зная уровень наших борцов, я уверен, что они не подведут. Это будущий резерв нашей сборной, который будет представлять Казахстан на Олимпийских играх", - сказал Д. Жандарбаев.

Дзюдо многое дает подрастающему поколению - это дисциплина, уважение, этикет, общее развитие и здоровье. Для спортсменов надо создавать необходимые условия. И мы благодарны управлению спорта за такое внимание к спортсменам. Оно их очень сильно стимулирует", - сказал тренер Иса Акбергенов.

Серебряный призер Олимпийских игр в Пекине Асхат Житкеев пожелал юным дзюдоистам, чтобы на этом татами выросли новые чемпионы.

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