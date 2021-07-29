Система Orphus

Анонс выступления казахстанских спортсменов на Олимпиаде в Токио

28.07.2021 13528
Анонс выступления казахстанских спортсменов на Олимпиаде в Токио
Фото: Getty Images
НУР-СУЛТАН. 28 ИЮЛЯ - Казахстанские спортсмены в шестой день соревнований на Олимпиаде в Токио выступят в семи видах спорта, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Расписание выступлений казахстанских олимпийцев на 28 июля:
 
*Стрельба из лука. Мужские индивидуальные соревнования. Санжар Мусаев. Начало: 06.30 
 
*Дзюдо, мужские соревнования. Ислам Бозбаев (до 90 килограммов). Начало: 08.00
 
*Плавание, 200 метров брассом. Мужчины, полуфинал. Дмитрий Баландин. Начало: 08.28 
 
*Бокс, до 75 килограммов (женщины), до 57 и до 81 килограмма (мужчины). Надежда Рябец (до 75 килограммов), Серик Темиржанов (до 57 килограммов), Бекзад Нурдаулетов (до 81 килограмма). Время: 09.03, 09.51, 10.39 (соответственно)
 
*Теннис, женский одиночный и смешанный разряды (указано ориентировочное время). Елена Рыбакина, Ярослава Шведова/Андрей Голубев. Время: 10.39, 14.00
 
*Велоспорт на шоссе, мужчины. Индивидуальная гонка с раздельным стартом. Алексей Луценко. Начало: 11.00
 
*Спортивная гимнастика. Финал в мужском многоборье. Милад Карими. Начало: 16.15 
 
По информации НОК, казахстанский лучник Санжар Мусаев уступил в первом круге турнира. Соперником казахстанцев был представитель Китая Дапенг Вонг. Встреча завершилась со счетом 6:4 в пользу представителя Китая. Отметим, что днём ранее выступление в индивидуальных соревнованиях завершил Денис Ганькин. 
 
Также на Олимпийских играх в Токио стартовали соревнования по дзюдо в весовой категории до 91 килограммов. Казахстан в этой весовой категории представляет Ислам Бозбаев. В первом поединке ему противостоял представитель Бразилии Рафаэль Маседо. Бозбаев одержал победу в схватке за 32 секунды. Счёт встречи составил 10:0. Казахстанец завоевал победу "иппоном". Следующим соперником казахстанца станет представитель Азербайджана Мамадали Мехдиев.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая