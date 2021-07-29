Анонс выступления казахстанских спортсменов на Олимпиаде в Токио

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НУР-СУЛТАН. 28 ИЮЛЯ - Казахстанские спортсмены в шестой день соревнований на Олимпиаде в Токио выступят в семи видах спорта, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Расписание выступлений казахстанских олимпийцев на 28 июля:

*Стрельба из лука. Мужские индивидуальные соревнования. Санжар Мусаев. Начало: 06.30

*Дзюдо, мужские соревнования. Ислам Бозбаев (до 90 килограммов). Начало: 08.00

*Плавание, 200 метров брассом. Мужчины, полуфинал. Дмитрий Баландин. Начало: 08.28

*Бокс, до 75 килограммов (женщины), до 57 и до 81 килограмма (мужчины). Надежда Рябец (до 75 килограммов), Серик Темиржанов (до 57 килограммов), Бекзад Нурдаулетов (до 81 килограмма). Время: 09.03, 09.51, 10.39 (соответственно)

*Теннис, женский одиночный и смешанный разряды (указано ориентировочное время). Елена Рыбакина, Ярослава Шведова/Андрей Голубев. Время: 10.39, 14.00

*Велоспорт на шоссе, мужчины. Индивидуальная гонка с раздельным стартом. Алексей Луценко. Начало: 11.00

*Спортивная гимнастика. Финал в мужском многоборье. Милад Карими. Начало: 16.15

По информации НОК, казахстанский лучник Санжар Мусаев уступил в первом круге турнира. Соперником казахстанцев был представитель Китая Дапенг Вонг. Встреча завершилась со счетом 6:4 в пользу представителя Китая. Отметим, что днём ранее выступление в индивидуальных соревнованиях завершил Денис Ганькин.

Также на Олимпийских играх в Токио стартовали соревнования по дзюдо в весовой категории до 91 килограммов. Казахстан в этой весовой категории представляет Ислам Бозбаев. В первом поединке ему противостоял представитель Бразилии Рафаэль Маседо. Бозбаев одержал победу в схватке за 32 секунды. Счёт встречи составил 10:0. Казахстанец завоевал победу "иппоном". Следующим соперником казахстанца станет представитель Азербайджана Мамадали Мехдиев.

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