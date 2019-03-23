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"Барыс" проиграл "Авангарду" и вышел из плей-офф КХЛ

22.03.2019, 21:12 5428
"Барыс" проиграл "Авангарду" и вышел из плей-офф КХЛ
Астана. 22 марта. Kazakhstan Today - Астанинский хоккейный клуб "Барыс" завершил выступление в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) сезона-2018/19, проиграв омскому "Авангарду", передает Kazakhstan Today.
 
В пятом матче серии плей-офф полуфинала Восточной конференции "Барыс" дома проиграл омскому "Авангарду" - 3:5. Таким образом, общий счет в серии до четырех побед стал 4:1 в пользу российского клуба, пишет Sports.kz.
 

Барыс" не сумел выйти в финал Восточной конференции КХЛ в третий раз в истории - в полуфинале казахстанская команда играла дважды. В сезоне-2013/14 "Барыс" проиграл во втором раунде уфимскому "Салавату Юлаеву" - 2:4, а в сезоне-2016/17 дальше астанчан не пустил магнитогорский "Металлург" - 0:4. 

 

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