Боксер Головкин отмечает день рождения

Церемония завершилась жеребьевкой, и к ней организаторы подошли нетрадиционно: цвет фигур, которыми шахматисты будут играть в первом матче, определил специальный робот

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Астана. 8 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане состоялось грандиозное событие для любителей спорта, в особенности шахматных болельщиков. В здании театра "Астана Балет" прошла церемония открытия чемпионата мира по шахматам.





В начале мероприятия министр культуры и спорта Асхат Оралов зачитал поздравительное письмо от главы государства Касым-Жомарта Токаева.





Президент поздравил участников и гостей турнира с его началом и отметил важность этого события для всех любителей спорта. Также он выразил уверенность в том, что проведение чемпионата мира в столице даст импульс развитию шахмат в Казахстане. В заключение Касым-Жомарт Токаев поблагодарил президента Международной федерации шахмат (FIDE) Аркадия Дворковича, который также присутствовал на мероприятии.





Сама церемония завершилась жеребьевкой, и к ней организаторы подошли нетрадиционно: цвет фигур, которыми шахматисты будут играть в первом матче, определил специальный робот", - написал министр культуры и спорта Асхат Оралов в своем аккаунте в Facebook .





До 1 мая ведущие шахматисты планеты - Ян Непомнящий и Дин Лижэнь будут бороться за звание абсолютного чемпиона мира. Это престижнейший турнир, который впервые проходит в Казахстане.





Матчами за титул чемпиона мира программа турнира не ограничится, 17-19 апреля казахстанские шахматистки проведут серию матчей по рапиду и блицу со сборной мира, за которую сыграют известные зарубежные спортсменки.





Сейчас этот вид спорта переживает в Казахстане невиданный ранее подъем. Наши чемпионки покоряют большие турниры, а в шахматных секциях, вдохновляясь этими успехами, занимаются все больше детей. Так, в 2022 году более 253 тысяч человек систематически занимались шахматами в 7618 секциях по всей республике, а с начала нынешнего учебного года эта дисциплина была введена в 654 школах для почти 28 тысяч детей, как факультатив", - написал глава МКС.





Асхат Оралов поблагодарил FIDE и лично Аркадия Дворковича за оказанное Казахстану доверие, а также выразил признательность Казахстанской федерации шахмат за содействие в организации этого масштабного мероприятия.