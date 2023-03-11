Головкин официально отказался от пояса чемпиона мира по версии WBA
Фото: instagram/gggboxing
Астана. 10 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанский боксер Геннадий Головкин освободил титул чемпиона мира по версии версии WBA.
40-летний казахстанский боксер решил отказаться от участия в промоутерских торгах по организации боя с регулярным чемпионом Эрисланди Ларой, представляющим Кубу", - сообщает Vesti.kz.
Ранее GGG уже отказался от пояса IBF, и теперь у него остался только титул IBO.
Головкин попросил меня связаться с вами, чтобы сообщить о своих дальнейших намерениях. Он гордится тем, что стал суперчемпионом WBA и объединил титулы в среднем весе в Японии против Риоты Мураты в прошлом году. Хотя Геннадий по-прежнему намерен снова драться, он не принял решения по многим моментам, имеющим решающее значение для планирования и организации его следующего боя. В свете приближающегося крайнего срока подачи заявки на бой с Эрисланди Ларой Геннадий не желает, чтобы процесс затягивался дольше. Таким образом, пожалуйста, имейте в виду, что Геннадий Головкин настоящим отказывается от титула чемпиона WBA в среднем весе", - говорится в письме представителя Головкина Джона Хорневера в адрес WBA.
В активе Головкина 42 победы, 37 из которых одержаны нокаутом, два поражения и одна ничья.
В сентябре прошлого года чемпион мира WBA Super, IBF и IBO в среднем весе Геннадий Головкин и обладатель всех основных поясов во второй средней категории Сауль Канело Альварес провели третий очный поединок. Его итогом стала победа Альвареса единогласным решением судей. Отмечается, что, несмотря на поражение, Геннадий Головкин сохранил пояса в среднем дивизионе.
После боя с Альваресом WBA назначила Головкину бой с обязательным претендентом - владельцем "обычного" пояса в этой же категории кубинцем Эрисланди Ларой.