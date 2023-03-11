Головкин официально отказался от пояса чемпиона мира по версии WBA

Фото: ФТК

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Астана. 26 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Ариана Гогулина в возрасте 14 лет стала победительницей в финале взрослого чемпионата Казахстана по теннису. Столь юных чемпионов в истории казахстанского тенниса еще не было.





В финале женского тенниса сошлись две представительницы Астаны - 15-летняя Альбина Какенова и 14-летняя Ариана Гогулина.





Начиная с четвертьфиналов Ариана все матчи завершала в упорных трехсетовых поединках. Финальная игра не стала исключением. Первый сет Гогулина проиграла - 4:6, а последующие партии остались на ее стороне - 6:2, 6:2", - проинформировали в пресс-службе Федерации тенниса Казахстана.





Бронзовая медаль у Адеми Аманкелди, победившей Айю Мырзакулову.





ФТК





У мужчин впервые в своей карьере чемпионом Казахстана стал Тимур Мауленов, который в финале обыграл главное открытие нынешнего первенства Арсланбека Айткулова - 7:5, 6:3.





Бронза на счету у опытного Тимура Хабибулина, он был сильнее Никиты Сидорова - 6:4, 6:7 (8:10), 6:4.





В парном разряде призовые места распределились следующим образом:





Мужчины:

1-е место - Артур Хайрутдинов/Максим Батютенко;

2-е место - Ильяс Маратулы/Вячеслав Кауфельд;

3-е место - Тимур Хабибулин/Арсланбек Айткулов;





Женщины:

1-е место - Ульяна Романова/Полина Слепцова;

2-е место - Марина Синицына/Карина Джумажанова;

3-е место - Альбина Какенова/Айя Мырзакулова.