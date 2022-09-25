Система Orphus

Головкину назначили обязательный бой с кубинцем Эрисланди Ларой

24.09.2022, 14:06 2291
Головкину назначили обязательный бой с кубинцем Эрисланди Ларой
Фото: telegram/БОРТ N1
АСТАНА. 24 СЕНТЯБРЯ - Всемирная боксерская ассоциация (WBA) назначила "суперчемпиону" мира в среднем весе Геннадию Головкину бой с обязательным претендентом, владельцем "обычного" пояса в этой же категории кубинцем Эрисланди Ларой, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Сторонам даны 30 дней на переговоры: с 23 сентября до 23 октября 2022 года. Поединок Головкин - Лара должен будет выявить единственного чемпиона мира WBA в среднем дивизионе", - пишет Sports.kz

 
Напомним, 18 сентября чемпион мира WBA Super, IBF и IBO в среднем весе Геннадий Головкин и обладатель всех основных поясов во второй средней категории Сауль Канело Альварес провели третий очный поединок. Его итогом стала победа Альвареса единогласным решением судей. Отмечается, что, несмотря на поражение, Геннадий Головкин сохранил пояса в среднем дивизионе. 
 

новости по теме

Казахстанский гонщик завоевал две золотые медали на турнире по велоспорту на треке в Испании

19.09.2022, 17:07 9561
Казахстанский гонщик завоевал две золотые медали на турнире по велоспорту на треке в Испании
Фото: НОК РК
МАДРИД. 19 СЕНТЯБРЯ - Казахстанский гонщик Сергей Пономарев завоевал две золотые медали на турнире по велоспорту на треке в Испании, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Представитель команды Казахстана по велоспорту на треке Сергей Пономарев дважды поднялся на первую ступень пьедестала на турнире Trofeu Internacional de Pista Cuitat de Barcelona в Испании", - сообщает Национальный олимпийский комитет РК. 

 
Отмечается, что он стал лучшим в двух дисциплинах. Сергей Пономарев завоевал золото в индивидуальном спринте и кейрине. 
 
Ранее сообщалось, что Евгений Федоров выиграл золото чемпионата Азии по велоспорту на шоссе. 
 

Касым-Жомарт Токаев позвонил Геннадию Головкину после боя

18.09.2022, 11:55 14296
Касым-Жомарт Токаев позвонил Геннадию Головкину после боя
Фото: telegram/БОРТ N1
АСТАНА. 18 СЕНТЯБРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев позвонил Геннадию Головкину и поддержал его после проведенного боксерского поединка за звание абсолютного чемпиона мира по боксу во втором среднем весе среди профессионалов против мексиканца Сауля Канело Альвареса, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В телефонном разговоре глава государства подчеркнул, что Геннадий внес значительный вклад в популяризацию Казахстана на мировой арене, информирует телеграм-канал "Борт№1". 
 

Для болельщиков ты был и останешься народным чемпионом и лучшим в мире. Гордимся тобой!" - заявил президент. 

 
Сегодня провели третий очный поединок чемпион мира WBA Super, IBF и IBO в среднем весе Геннадий Головкин и обладатель всех основных поясов во второй средней категории Сауль Канело Альварес, сообщает Sports.kz. 
 
Его итогом стала победа Альвареса единогласным решением судей.
 
Отмечается, что, несмотря на поражение, Геннадий Головкин сохранил пояса в среднем дивизионе. 
 

Казахстанка стала чемпионкой мира по шахматам среди девушек

17.09.2022, 12:59 16886
Казахстанка стала чемпионкой мира по шахматам среди девушек
Фото: facebook/Darmen Sadvakasov
НУР-СУЛТАН. 17 СЕНТЯБРЯ - Казахстанская шамхматистка Зарина Нургалиева выиграла чемпионат мира по шахматам среди девушек до 14 лет в Румынии, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
О подебе Зарины Нургалиевой на чемпионате мира сообщил вице-президент Федерации шахмат Казахстана Дармен Садвакасов.
 
Также он рассказал о призовых местах среди юношей. 
 

Казбек Ногербек взял серебро до 18 лет, а Ансат Алдияр - бронзу до 14 лет", - сообщил Садвакасов на своей странице в Facebook.

 
Он отметил, что сборная Казахстана в возрастных категориях до 14, 16 и 18 лет по неофициальному медальному зачету оказалась на втором месте среди 72 стран мира.
 

Казахстанец Рахат Бралин завоевал бронзовую медаль на юниорском Гран-при в Риге по фигурному катанию

11.09.2022, 09:30 24431
Казахстанец Рахат Бралин завоевал бронзовую медаль на юниорском Гран-при в Риге по фигурному катанию
Фото: olympic.kz
РИГА. 11 СЕНТЯБРЯ - Казахстанец Рахат Бралин завоевал бронзовую медаль на юниорском Гран-при в Риге по фигурному катанию, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Представитель команды Казахстана по фигурному катанию Рахат Бралин стал третьим на юниорском Гран-при в Риге (Латвия), сообщает Olympic.kz.
 
По сумме двух программ Бралин набрал 199,38 балла. Данный результат позволил ему расположиться на третьем месте итогового протокола.
 
Первое место осталось за итальянцем Николаем Мемолой (225,76). Серебряную медаль завоевал японец Рио Наката (200,17).
 

Токаев поздравил призера чемпионата Азии по настольному теннису

06.09.2022, 10:01 29736
НУР-СУЛТАН. 6 СЕНТЯБРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по телефону поздравил 15-летнего казахстанца Алана Курмангалиева с завоеванием бронзовой медали чемпионата Азии по настольному теннису среди юниоров и кадетов, прошедшего в Лаосе, передает KAZAKHSTAN TODAY. 

Отметив историческую значимость этого достижения для отечественного спорта, президент поблагодарил Алана за проявленное мастерство и пожелал ему новых ярких побед в будущем", - сообщает пресс-служба главы государства.


Алан Курмангалиев стал первым спортсменом в истории настольного тенниса Казахстана, который завоевал медаль чемпионата Азии.
 

Казахстанка триумфально выиграла чемпионат мира по гребле

02.09.2022, 20:44 34441
Фото: МКС РК
НУР-СУЛТАН. 2 СЕНТЯБРЯ - Казахстанка Мария Бровкова выиграла молодежный чемпионат мира по гребле в Венгрии, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Казахстанка завоевала золото на дистанции 1000 метров в соревнованиях каноэ-одиночек. Мария финишировала первой с результатом 4:35.69 - C1 (до 18 лет), сообщает пресс-служба МКС
 
До сегодняшнего дня главным достижением Марии было серебро юношеского чемпионата Азии - 2022, а ЧМ стал для нее всего вторым международным стартом в карьере.
 

Казахстанский боксер объявлен чемпионом мира

27.08.2022, 14:16 42401
Казахстанский боксер объявлен чемпионом мира
Фото: Sports.kz
НУР-СУЛТАН. 27 АВГУСТА - Всемирная боксерская организация (WBO) официально объявила казахстанца Жанибека Алимханулы полноправным чемпионом мира по их версии в среднем весе, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Данное решение последовало за отказом от титула теперь уже экс-чемпиона, американца Деметриуса Андраде - он объявил о переходе в суперсредний вес, не захотев проводить защиту в поединке с Алимханулы", - сообщает Sports.kz.

 
Алимханулы стал первым боксером из Казахстана, получившим титул чемпиона мира по версии WBO. 
 

В прежние годы чемпионами мира от Казахстана по основным версиям становились: Василий Жиров, Бейбут Шуменов, Геннадий Головкин и Жанат Жакиянов. Все они владели (или владеют, как в случае с GGG) поясами от WBC, WBA и IBF", - пишет сайт. 


О победе Алимханулы написал в своем Twitter
 

Казахстанский борец завоевал бронзовую медаль на ЧМ в Болгарии

21.08.2022, 12:42 53811
Казахстанский борец завоевал бронзовую медаль на ЧМ в Болгарии
Фото: olympic.kz
СОФИЯ. 21 АВГУСТА - Казахстанский борец греко-римского стиля Максат Сайлау стал бронзовым призером чемпионата мира среди юниоров в Болгарии, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Юноша выиграл медаль в весовой категории до 87 килограммов. В схватке за третье место он оказался сильнее Микиты Алексеева (Украина), сообщили в пресс-службе Национального олимпийского комитета РК.
 
В рамках турнира Максат дошел до полуфинала, где уступил Вигену Назаряну из Армении.
 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Министерство просвещения Казахстана обнародовало решение о продлении учебного года, несмотря на мнение общественности. Считаете ли Вы, что необходимо обратиться с петицией на имя президента по решению этого вопроса в пользу детей и их родителей?

      Архив опросов