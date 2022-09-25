Головкину назначили обязательный бой с кубинцем Эрисланди Ларой

Фото: telegram/БОРТ N1
АСТАНА. 24 СЕНТЯБРЯ - Всемирная боксерская ассоциация (WBA) назначила "суперчемпиону" мира в среднем весе Геннадию Головкину бой с обязательным претендентом, владельцем "обычного" пояса в этой же категории кубинцем Эрисланди Ларой, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Сторонам даны 30 дней на переговоры: с 23 сентября до 23 октября 2022 года. Поединок Головкин - Лара должен будет выявить единственного чемпиона мира WBA в среднем дивизионе", - пишет Sports.kz.
Напомним, 18 сентября чемпион мира WBA Super, IBF и IBO в среднем весе Геннадий Головкин и обладатель всех основных поясов во второй средней категории Сауль Канело Альварес провели третий очный поединок. Его итогом стала победа Альвареса единогласным решением судей. Отмечается, что, несмотря на поражение, Геннадий Головкин сохранил пояса в среднем дивизионе.