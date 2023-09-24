Более 500 спортсменов представят Казахстан на XIX Азиатских играх в Ханчжоу   

Они примут участие в соревнованиях по 30 видам спорта

Фото: Минтуризма и спорта РК

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Астана. 22 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - С 23 сентября по 8 октября 2023 года в китайском городе Ханчжоу пройдут XIX Азиатские игры. За этот период более 15 тысяч спортсменов из 45 стран Азиатского континента поборются за 481 комплект медалей в 40 видах спорта.





Церемония открытия Игр состоится 23 сентября на стадионе Олимпийского спортивного центра.





Казахстан повезет в Ханчжоу 524 спортсмена (262 мужчины и 262 женщины) по 30 видам спорта. Из них 27 входят в олимпийскую программу, остальные 3 - неолимпийские виды. Кроме того, на предстоящих соревнованиях будут разыграны лицензии на Парижскую Олимпиаду по 8 видам спорта: бокс, стрельба из лука, современное пятиборье, плавание, брейкинг, хоккей на траве, теннис и легкая атлетика", - сообщили в Министерстве туризма и спорта Республики Казахстан.





Минтуризма и спорта РК





Также будут разыграны рейтинговые очки по 4 видам спорта: таэквондо, дзюдо, триатлон, бадминтон.





Азиатские игры, также известные как Азиада, - это комплексные спортивные соревнования среди спортсменов Азиатского континента, проводимые раз в 4 года под руководством Олимпийского совета Азии (ОСА). Официально признаны Международным олимпийским комитетом континентальными играми.









Казахстан участвует в Азиатских играх в восьмой раз с 1994 года.





Напомним, вчера наши спортсмены прибыли в Ханчжоу.



