22.09.2023, 08:39 7531
Более 500 спортсменов представят Казахстан на XIX Азиатских играх в Ханчжоу
Фото: Минтуризма и спорта РК
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Астана. 22 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - С 23 сентября по 8 октября 2023 года в китайском городе Ханчжоу пройдут XIX Азиатские игры. За этот период более 15 тысяч спортсменов из 45 стран Азиатского континента поборются за 481 комплект медалей в 40 видах спорта.
Церемония открытия Игр состоится 23 сентября на стадионе Олимпийского спортивного центра.
Казахстан повезет в Ханчжоу 524 спортсмена (262 мужчины и 262 женщины) по 30 видам спорта. Из них 27 входят в олимпийскую программу, остальные 3 - неолимпийские виды. Кроме того, на предстоящих соревнованиях будут разыграны лицензии на Парижскую Олимпиаду по 8 видам спорта: бокс, стрельба из лука, современное пятиборье, плавание, брейкинг, хоккей на траве, теннис и легкая атлетика", - сообщили в Министерстве туризма и спорта Республики Казахстан.
Также будут разыграны рейтинговые очки по 4 видам спорта: таэквондо, дзюдо, триатлон, бадминтон.
Азиатские игры, также известные как Азиада, - это комплексные спортивные соревнования среди спортсменов Азиатского континента, проводимые раз в 4 года под руководством Олимпийского совета Азии (ОСА). Официально признаны Международным олимпийским комитетом континентальными играми.
Казахстан участвует в Азиатских играх в восьмой раз с 1994 года.
Напомним, вчера наши спортсмены прибыли в Ханчжоу.
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23.09.2023, 20:18 2836
Казахстанская делегация приняла участие в церемонии открытия XIX летних Азиатских игр
Фото: Olympic.kz
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Пекин. 23 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В китайском городе Ханчжоу прошла торжественная церемония открытия XIX летних Азиатских игр, Казахстан тоже принимал участие в церемонии, сообщили в Министерстве туризма и спорта.
В церемонии открытия Азиады-2023 принял участие председатель КНР Си Цзиньпин, а также приглашенные лидеры и должностные лица из десятков стран Азии, включая министра туризма и спорта РК Ермека Маржикпаева", - рассказали в ведомстве.
Мероприятие состоялось на Центральном стадионе олимпийских видов спорта, также известном как "Большой лотос", вмещающем 80 тысяч человек.
Масштабное представление, в рамках которого прошли выступления артистов, цифровой фейерверк и церемония зажжения огня Азиатских игр, также включило в себя шествие команд. Напомним, что знаменосцами сборной Казахстана были чемпион мира по боксу Асланбек Шымбергенов и бронзовый призер чемпионата мира по легкой атлетике Надежда Дубовицкая.
Сегодня вся Азия наблюдала за церемонией открытия XIX Азиатских игр. Перед нашей командой стоит задача оправдать ожидания болельщиков и превзойти результаты прошлой Азиады. Сборная Казахстана долго готовилась к этим соревнованиям, но работа на этом не заканчивается: спортсмены будут биться за медали, а мы в свою очередь намерены провести ряд двусторонних встреч с нашими иностранными партнерами", - отметил министр туризма и спорта РК Ермек Маржикпаев.
Напомним, что в Ханчжоу Казахстан представят 524 спортсмена (262 мужчины и 262 женщины) по 30 видам спорта. Из них 27 входят в олимпийскую программу, остальные 3 - неолимпийские виды. Кроме того, на предстоящих соревнованиях будут разыграны лицензии на парижскую Олимпиаду по 8 видам спорта: бокс, стрельба из лука, современное пятиборье, плавание, брейкинг, хоккей на траве, теннис и легкая атлетика.
А в общей сложности более 15 тысяч спортсменов из 45 стран Азии поборются за 481 комплект медалей в 40 видах спорта.
21.09.2023, 10:15 10716
Казахстанская делегация прибыла на летние Азиатские игры в Китай
Первыми, кто отправился на Азиаду, стали сборные команд по боксу, плаванию, настольному теннису, большому теннису, пулевой стрельбе и так далее
Фото: НОК
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Пекин. 21 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Сборная Казахстана прибыла в Ханчжоу для участия в летних Азиатских играх - 2023, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Республики Казахстан.
В Китай спортсмены и представители команд были доставлены чартерным рейсом из Алматы. Первыми, кто отправился на Азиаду, стали сборные команд по боксу, плаванию, настольному теннису, большому теннису, пулевой стрельбе, водному поло, фехтованию, спортивной гимнастике, дзюдо, регби-7, гандболу. Далее составы будут прибывать в Ханчжоу согласно графику выступлений на комплексном соревновании.
Данные игры отличаются подходом к размещению. Размещаться наша делегация будет на шести объектах, помимо городских гостиниц и арендованных апартаментов. Это создает определенную сложность логистики по управлению делегацией, так как фактически она разбивается на несколько частей и нужна ежедневная оперативная координация", - сообщил генеральный секретарь НОК РК Андрей Крюков.
Всего сборная Казахстана насчитывает 525 атлетов, которые будут биться за медали в 30 видах спорта, 27 из которых являются олимпийскими.
Напомним, в прошлом году Казахстан завершил выступление на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине без завоеванных медалей. В прошедших играх принимали участие более 30 казахстанских спортсменов. Лучший результат - четвертое место, которое занял шорт-трекист Абзал Ажгалиев.
19.09.2023, 09:20 17841
Казахстанский борец Ризабек Айтмухан стал победителем чемпионата мира в Белграде
Фото: НОК РК
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Астана. 19 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанский борец вольного стиля Ризабек Айтмухан стал победителем чемпионата мира в Белграде (Сербия), сообщает Olympic.kz.
Он стал лучшим в мире в весовой категории до 92 килограммов. В финальной схватке он оказался сильнее Османа Нурмагомедова из Азербайджана.
Отметим, что ранее никому из казахстанцев не удавалось победить на мировом первенстве по вольной борьбе.
Добавим, что ранее Азамат Даулетбеков стал бронзовым призером, отметившись олимпийской лицензией.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил с победой чемпиона мира Ризабека Айтмукана, сообщила пресс-служба Акорды.
Поздравляю борца вольного стиля Ризабека Айтмукана с завоеванием золотой медали на чемпионате мира по борьбе в Белграде! Он стал первым казахским чемпионом мира по вольной борьбе. Это историческое достижение. Уверен, что яркая победа Ризабека Айтмукана будет способствовать популяризации спорта среди подрастающего поколения", - отметил президент.
18.09.2023, 08:38 21336
Казахстан победил Болгарию в плей-офф Кубка Дэвиса
Фото: ktf.kz
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Астана. 18 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Сборная Казахстана с общим счетом 3:1 обыграла на выезде сборную Болгарии в плей-офф мировой группы 1 Кубка Дэвиса. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации тенниса Казахстана.
Первая ракетка Казахстана Александр Бублик (29 АТР) обыграл Димитара Кузманова (179 АТР) со счетом 6:4, 7:6 (7:4). Матч длился 1 час и 40 минут.
До этого в парном противостоянии Александр Бублик и Александр Недовесов уступили Александру Донски и Александру Лазарову - 3:6, 3:6.
Позавчера наша команда одержала две победы в одиночке: первое очко принес Тимофей Скатов, а следом Александр Бублик.
Таким образом, сборная Казахстана получила путевку в квалификацию командного чемпионата мира. 20 сентября пройдет жеребьевка и мы узнаем соперника по последней стадии отбора, который пройдет в феврале 2024 года", - проинформировали в федерации.
12.09.2023, 14:50 38331
Токаев поздравил женскую сборную Казахстана по шахматам с серебром
Государство продолжит оказывать всемерную поддержку развитию этого интеллектуального вида спорта
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Астана. 12 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил женскую сборную Казахстана по шахматам с завоеванием серебряных медали на командном чемпионате мира в Польше, сообщает Акорда.
Поздравляю нашу шахматную сборную, впервые в истории завоевавшую медали на командном чемпионате мира среди женщин! Это настоящий прорыв в развитии отечественных шахмат. Вы показали высочайшее мастерство и непоколебимую волю к победе. Уверен, ваше триумфальное выступление придаст мощный импульс популяризации шахмат среди подрастающего поколения", - написал президент на своей странице в Instagram.
Он добавил, что государство продолжит оказывать всемерную поддержку развитию этого интеллектуального вида спорта.
Желаю всем профессионалам и любителям шахмат Казахстана новых достижений и ярких эмоций!" - написал Токаев.
Напомним, казахстанская сборная по шахматам вышла в финал чемпионата мира, где сразилась со сборной Грузии. По итогам чемпионата казахстанские шахматистки заняли 2-е место.
12.09.2023, 10:08 40856
Женская сборная Казахстана завоевала серебро на ЧМ по шахматам в Польше
Фото: Instagram/kzchessfederation
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Астана. 12 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Быдгоще женская сборная Казахстана на ЧМ по шахматам заняла второе место. Об этом сообщили в Казахстанской федерации шахмат.
Сборную Казахстана на мировом первенстве представляли: Бибисара Асаубаева, Меруерт Камалиденова, Ксения Балабаева, Алуа Нурманова, Асель Серикбай и Амина Каирбекова.
За нашими девочками стояла мощная команда: тренеры Павел Коцур и Александр Моисеенко", - отметили в федерации.
Напомним: наши шахматистки вышли в четвертьфинал командного чемпионата мира, сенсационно заняв первое место в группе А, обойдя Украину, Индию, Францию и Египет. В четвертьфинале наша сборная победила Германию, а в полуфинале - Францию. В финале они достойно боролись против сборной Грузии.
11.09.2023, 12:58 47301
Казахстанские шахматистки вышли в финал чемпионата мира
Фото: telegram/KazChess
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Астана. 11 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Женская сборная Казахстана по шахматам прошла в финал чемпионата мира, проходящего в эти дни в польском городе Быдгоще, сообщает Казахстанская федерация шахмат.
В полуфинале сборной Казахстана удалось одолеть представительниц Франции. В серии зрелищных матчей определить победителя удалось лишь на тай-брейке - в третьей дополнительной партии по молниеносным шахматам. По ее итогам наша команда победила с общим счетом 2-1", - говорится в сообщении.
Там рассказали, что в первом матче лидер сборной Бибисара Асаубаева, играя черными, уступила француженке Дейманте Даулите-Корнетт.
На третьей доске также черными Алуа Нурманова не устояла против Софи Милье. Меруерт Камалиденова и Амина Кайрбекова в упорных матчах добились ничьей. Однако в ответном матче девушки собрались и дали достойный отпор.
Победу во втором матче нам принесли на третьей и четвертой доске Алуа Нурманова и Амина Кайрбекова, другие партии завершились ничьей. А на тай-брейке сборная Казахстана полностью сломила противника - 4:0 в нашу пользу", - сообщили в федерации.
В финале казахстанские шахматистки встретятся со сборной Грузии.
Сборную Казахстана на мировом первенстве представляют: Бибисара Асаубаева, Меруерт Камалиденова, Ксения Балабаева, Алуа Нурманова, Асель Серикбай и Амина Каирбекова. Их сопровождают тренеры Павел Коцур и Александр Моисеенко.
Ранее сообщалось, что две казахстанки выиграли чемпионат мира по шахматам среди школьников. На соревнованиях сборная Казахстана заняла 1-е место по количеству медалей.
11.09.2023, 07:39 49541
Сборная Казахстана по футболу одержала победу над Северной Ирландией в отборочном турнире Евро-2024
Фото: Акорда
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Астана. 11 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Сборная Казахстана по футболу одержала победу над Северной Ирландией в отборочном турнире Евро-2024. Президент Касым-Жомарт Токаев на своей странице в Instagram прокомментировал победную игру сборной Казахстана. Об этом сообщила пресс-служба Акорды.
С удовольствием посетил футбольный матч нашей сборной с сильной командой Северной Ирландии. Игра была интересной и напряженной. Казахские футболисты в упорной игре одержали заслуженную победу со счетом 1:0. Рад за сборную команду Казахстана и многотысячную армию болельщиков", - сообщил президент РК.
Он особо отметил инициативу волонтеров из "Астана Жастары" и других организаций, а также отдельных граждан, активистов, которые остались после матча на стадионе и убрали мусор с трибун.
Горжусь нашими спортсменами-футболистами и нашей замечательной молодежью", - отметил глава государства.
Как сообщили в Казахстанской федерации футбола, национальная сборная Казахстана одержала свою четвертую победу в квалификации чемпионата Европы 2024 года.
На 27-й минуте первого тайма Максим Самородов отличился ударом с дальней дистанции и открыл счет в матче. Результат сохранился до самого финального свистка, где была зафиксирована минимальная победа сборной Казахстана.
Таким образом, подопечные Магомеда Адиева завершили сентябрьский цикл отборочного раунда ЧЕ-2024. Свои следующие матчи сборная Казахстана проведет на выезде - против Дании и Финляндии. Игры пройдут 14 и 17 октября соответственно.
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По данным АЗРК, в текущем году произошел рост цен сотовых операторов от 8 до 50% в зависимости от тарифных планов. Между тем, казахстанцы регулярно жалуются на плохое качество интернета и связи. Как Вы считаете, соответствует ли качество интернета и связи своей стоимости?