Cборная Казахстана проведет решающий матч на групповом этапе чемпионата мира по хоккею

РИГА. 31 МАЯ - Сегодня сборная Казахстана проведет решающий матч на групповом этапе чемпионата мира по хоккею, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Матч состоится в Риге, в 23.15 по времени Нур-Султана. Наша сборная под руководством Юрия Михайлиса встретится с командой Норвегии, сообщает Sports.kz

Прямую трансляцию можно будет посмотреть на телеканале "Qazsport". В настоящее время у Казахстана 10 очков, он занимает в турнирной таблице группы B 3-ю позицию. В случае победы в сегодняшнем матче наша сборная выйдет в плей-офф.

Ранее на ЧМ 2021 сборная Казахстана одержала четыре победы (Латвия - 3:2 по буллитам, Финляндия - 2:1 по буллитам, Германия - 3:2, Италия - 11:3) и потерпела 2 поражения (США - 0:3, Канада - 2:4).

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