Четвертый день Олимпиады-2024: в каких видах спорта выступят казахстанские спортсмены

Фото: НОК РК

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Париж. 30 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня на Олимпийских играх - 2024 в Париже казахстанские спортсмены примут участие в соревнованиях в нескольких видах спорта, таких как: стендовая стрельба, дзюдо, плавание, бокс, стрельба из лука, - Сегодня на Олимпийских играх - 2024 в Париже казахстанские спортсмены примут участие в соревнованиях в нескольких видах спорта, таких как: стендовая стрельба, дзюдо, плавание, бокс, стрельба из лука, сообщает Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан.





Соревнование по стендовой стрельбе (трап) среди женщин начнется в 12.00 (квалификация). В них примет участие Мария Дмитриенко.





Соревнования по дзюдо до 81 килограмма среди мужчин и до 63 килограммов среди женщин начнутся в 13.00 (предварительные раунды) и в 19.00 (финал). В поединке примут участие Абылайхан Жубаназар и Эсмигуль Куюлова.





Соревнования по плаванию начнутся в 14.17 (квалификация) и в 23.30 (полуфиналы). Принимать участие будет Адильбек Мусин (шестой заплыв).





Соревнование по боксу до 80 килограммов среди мужчин начнется в 19.18 (1/8 финала). Выступать за Казахстан выйдет Нурбек Оралбай, его соперником станет Каллум Питерс из Австралии.





Соревнование по стрельбе из лука среди мужчина начнется в 22.03 (1/32 финала). Казахстан представит Ильфат Абдуллин.





Соревнование по боксу до 51 килограмма среди мужчин начнется в 23.00 (1/8 финала). На ринге выступят Сакен Бибосынов и его противник Самет Гюмюш (Турция).



