Казахстанский дзюдоист завоевал золотую медаль на Олимпиаде-2024 в Париже  

Фото: НОК РК

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Париж. 28 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Лидер казахстанской команды по дзюдо Елдос Сметов завоевал золотую медаль на Олимпийских играх в Париже, - Лидер казахстанской команды по дзюдо Елдос Сметов завоевал золотую медаль на Олимпийских играх в Париже, сообщает Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан.





Победу в решающем противостоянии одержал Сметов. Елдос заработал балл. Данное преимущество он удержал до завершения схватки, поднявшись в итоге на первую ступень пьедестала", - проинформировали в НОК.





НОК РК

Елдос Сметов дошел до финала в весовой категории до 60 килограммов. В главной схватке на татами ему противостоял француз Лука Мхеидзе, бронзовый призер Токио-2020.





Отмечается, что чемпион в третий раз в карьере стал обладателем олимпийской награды.





Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил олимпийского чемпиона Елдоса Сметова на своей странице в Сети.





Поздравляю нашего дзюдоиста Елдоса Сметова с завоеванием золотой медали на Олимпийских играх в Париже! Благодаря его мастерству и силе духа высоко развевается флаг Казахстана. Елдос стал лучшим в мире в борьбе с сильнейшими соперниками, выиграв главные соревнования четырехлетия. Вами восхищается вся страна. Ваша победа - победа всего нашего народа! - написал глава государства.









Позже Токаев позвонил олимпийскому чемпиону, чтобы поздравить с победой лично.



