28.07.2024, 21:13 7366
Третью олимпийскую медаль для Казахстана завоевал еще один дзюдоист
Фото: НОК РК
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Париж. 28 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанский дзюдоист Гусман Кыргызбаев стал бронзовым призером Олимпийских игр - 2024 в Париже, сообщает Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан.
Спортсмен дошел до полуфинала, где уступил бразильцу Виллиану Лиме. Однако он остался в борьбе за медали, пробившись в схватку за третье место. В этом раунде ему противостоял Страхинья Бунчич из Сербии. Гусман заработал балл, который в итоге и сделал его победителем схватки", - рассказали в пресс-службе НОК РК.
Для Казахстана его медаль стала третьей на Олимпиаде-2024. Ранее золотую награду завоевал дзюдоист Елдос Сметов. Бронзовыми призерами также стали Александра Ле и Ислам Сатпаев в пулевой стрельбе.
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28.07.2024, 09:17 12166
Казахстанский дзюдоист завоевал золотую медаль на Олимпиаде-2024 в Париже
Фото: НОК РК
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Париж. 28 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Лидер казахстанской команды по дзюдо Елдос Сметов завоевал золотую медаль на Олимпийских играх в Париже, сообщает Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан.
Победу в решающем противостоянии одержал Сметов. Елдос заработал балл. Данное преимущество он удержал до завершения схватки, поднявшись в итоге на первую ступень пьедестала", - проинформировали в НОК.
Елдос Сметов дошел до финала в весовой категории до 60 килограммов. В главной схватке на татами ему противостоял француз Лука Мхеидзе, бронзовый призер Токио-2020.
Отмечается, что чемпион в третий раз в карьере стал обладателем олимпийской награды.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил олимпийского чемпиона Елдоса Сметова на своей странице в Сети.
Поздравляю нашего дзюдоиста Елдоса Сметова с завоеванием золотой медали на Олимпийских играх в Париже! Благодаря его мастерству и силе духа высоко развевается флаг Казахстана. Елдос стал лучшим в мире в борьбе с сильнейшими соперниками, выиграв главные соревнования четырехлетия. Вами восхищается вся страна. Ваша победа - победа всего нашего народа! - написал глава государства.
Позже Токаев позвонил олимпийскому чемпиону, чтобы поздравить с победой лично.
В активе Казахстана теперь две медали. Ранее бронзу завоевали Александра Ле и Ислам Сатпаев в пулевой стрельбе.
27.07.2024, 13:50 18606
Казахстан завоевал первую медаль на Олимпийских играх в Париже
Фото: НОК
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Париж. 27 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская команда по пулевой стрельбе принесла стране первую медаль Олимпийских игр - 2024 в Париже, сообщает Национальный олимпийский комитет РК.
Спортсмены стали третьими в соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки среди смешанных команд. Страну в этом виде олимпийской программы представили Александра Ле и Ислам Сатпаев", - проинформировали в комитете.
Отмечается, что в противостоянии за третье место казахстанские спортсмены бились против сборной Германии.
Дополнено 27.07.2024, 17.30
Президент Национального олимпийского комитета Казахстана Геннадий Головкин поздравил представителей команды по пулевой стрельбе Александру Ле и Ислама Сатпаева с завоеванием бронзовой медали Олимпийских игр - 2024 в Париже, сообщает пресс-служба НОК.
Впервые после Олимпиады в Атланте Казахстан снова на олимпийском пьедестале в пулевой стрельбе. Этим достижением вы продемонстрировали свое мастерство и упорство, вписав свои имена в олимпийскую историю нашей страны", - заявил Геннадий Головкин.
Напомним, в Париже состоялось открытие летних Олимпийских игр - 2024.
27.07.2024, 09:00 20626
В Париже открылись Олимпийские игры - 2024
Фото: instagram/olympics
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Париж. 27 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Париже состоялось открытие летних Олимпийских игр - 2024, сообщает Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан.
Торжественная церемония началась с парада атлетов. Он прошел на реке Сена. Делегации стран-участниц были размещены на лодках, которые преодолели шесть километров от моста Аустерлиц до площади Трокадеро. Сборная Казахстана проплыла перед зрителями вместе с Японией, Иорданией и Кенией. Знаменосцами были боксер Асланбек Шымбергенов и легкоатлетка Ольга Сафронова", - проинформировали в комитете.
Подчеркивается, что на время парада атлетов центр Парижа превратился в масштабный театр. Концертная программа была поделена на 12 секций, относящихся к французской культуре.
Позже на площади в торжественной обстановке был поднят олимпийский флаг.
Мы прибыли сюда спортсменами, но стали олимпийцами. Теперь все вы - часть чего-то большего, чем вы есть. Как олимпийцы, мы заботимся друг о друге, живем в солидарности друг с другом, мы поддерживаем друг друга и уважаем. Мир становится неспокойным, но я рад, что мы нашли возможность быть вместе сегодня. У многих спортсменов сейчас исполнится олимпийская мечта. Мечтайте все вместе с нами! Олимпийский дух - отличный проводник на пути к миру", - заявил глава Международного олимпийского комитета Томас Бах.
После речи главы МОК президент Франции Эммануэль Макрон объявил Олимпийские игры - 2024 открытыми. Также была произнесена олимпийская клятва.
Напомним, сборная Казахстана завоевала 92 путевки на Олимпиаду.
Страну на играх будут представлять 80 атлетов, которые поборются за 81 комплект медалей по 25 видам спорта.
Отметим, что сборная Казахстана впервые выступит в таких видах олимпийской программы, как брейкинг и бадминтон. В брейкинге от Казахстана примет участие Амир Закиров, а в бадминтоне - Дмитрий Панарин.
Ранее НОК опубликовал полное расписание выступлений казахстанских спортсменов на Олимпийских играх - 2024.
26.07.2024, 19:46 23846
Казахстанская теннисистка стала победительницей турнира категории WTA 250 в Румынии
Фото: ФТК
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Астана. 26 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанка Анна Данилина в паре с россиянкой Ириной Хромачевой выиграла турнир WTA 250 в Румынии, сообщает пресс-служба ФТК.
В финале Данилина и Хромачева обыграли россиянок Александру Панову и Яну Сизикову со счетом 6:4, 6:2.
Это уже восьмой трофей Анны в парном разряде под эгидой WTA. Ранее она выигрывала турниры в Сиднее (WTA 500), Окленде (WTA 250), Гамбурге (WTA 250), Варшаве (WTA 250), Гданьске (WTA 250) и два категории 125 в Италии.
20.07.2024, 15:41 48416
Первые казахстанские спортсмены заселились в Олимпийскую деревню в Париже
Сборную Казахстана представят 80 атлетов
Фото: Olympic.kz
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Париж. 20 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Первые казахстанские спортсмены благополучно добрались до Парижа, где в скором времени начнутся Олимпийские игры - 2024. В их числе сборная по стрельбе из лука, которая уже 25 июля выйдет на старт, сообщает Olympic.kz.
Олимпийская деревня построена в северном пригороде Парижа, а ее площадь составляет 52 гектара. Инфраструктура включает в себя 40 жилых домов, тренировочные корпусы, поликлинику, столовую и другие необходимые для комфортной жизни объекты.
Мы сегодня заехали с утра в деревню. Успели только позавтракать. Наша команда стала первой из сборной Казахстана, кто уже заселился. Будем всех встречать. Условия отличные, атмосфера олимпийская. Все красиво и уютно", - поделился первыми эмоциями один из лидеров команды Ильфат Абдуллин.
По его словам, жилые помещения также оставили приятное впечатление.
Отметим, что всего в Олимпийской деревне будут проживать около 14,5 тысячи человек. Из них девять тысяч спортсменов. Сборную Казахстана представят 80 атлетов, которые выступят в 25 видах спорта.
17.07.2024, 14:39 57831
Казахстанская сборная выехала на XXXIII летние Олимпийские игры в Париж
Фото: Минтуризма и спорта РК
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Астана. 17 июля. KAZAKHSTAN TODAY - На Республиканской базе олимпийской подготовки в Алматинской области состоялась официальная церемония проводов национальной сборной Казахстана на XXXIII летние Олимпийские игры, сообщает Министерство туризма и спорта РК.
Казахстан будут представлять 80 атлетов, которые поборются за 81 комплект медалей по 25 видам спорта. Следует отметить, что наша сборная под своим флагом принимает участие в летних Олимпийских играх в восьмой раз", - сообщает ведомство.
Главные старты четырехлетия пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже.
Сборная Казахстана впервые выступит в таких видах олимпийской программы, как брейкинг и бадминтон. В брейкинге от Казахстана примет участие Амир Закиров, а в бадминтоне - Дмитрий Панарин.
Перед вами стоит почетная и очень ответственная задача - представлять нашу страну на Играх в Париже. Уверен, что ваш чемпионский характер, упорство, воля к победе, мастерство совместно с кропотливым трудом тренеров, врачей, массажистов приведут к большим результатам. За годы независимости наша страна воспитала 79 призеров летних и зимних Олимпийских игр, в том числе 15 олимпийских чемпионов. Олимпийские достижения - это имидж всей страны в мире, показатель благосостояния государства, ну и самое главное - это будет итогом вашего многолетнего и упорного труда!" - отметил глава ведомства Ермек Маржикпаев.
Церемония открытия Олимпийских игр состоится 26 июля на реке Сена в Париже. В соревнованиях примут участие более 10 тыс. спортсменов из 205 стран. Они разыграют 329 комплектов медалей в 32 видах спорта", - рассказали в министерстве.
15.07.2024, 16:00 66756
Токаеву доложили о готовности национальной сборной к Олимпийским играм
Головкин рассказал президенту о международной деятельности НОК
Фото: Акорда
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Астана. 15 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Национального олимпийского комитета Геннадий Головкин доложили президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву о готовности национальной сборной к Олимпийским играм в Париже, сообщает Акорда.
Также Геннадий Головкин рассказал об отраслевых образовательных проектах и международной деятельности НОК. По его словам, укрепляется сотрудничество с Международным олимпийским комитетом, Олимпийским советом Азии и партнерами из других стран.
Подчеркивается, что особое внимание Национальный олимпийский комитет уделяет деятельности по защите прав спортсменов.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вручил государственный флаг членам сборной команды Казахстана, участвующим в ХХХІІІ летних Олимпийских играх.
15.07.2024, 09:02 68106
Испания стала чемпионом Европы по футболу
Фото: sport-express.ru
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Берлин. 15 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В финале чемпионата Европы - 2024 по футболу встретились сборные Испании и Англии. Матч закончился победой Испании (2:1).
На 47-й минуте Нико Уильямс вывел сборную Испании вперед, на 73-й Коул Палмер сравнял счет, а на 87-й Микель Оярсабаль забил победный для испанцев гол.
Сборная Испании в четвертый раз стала чемпионом Европы по футболу.
Olé olé olé 🎶#EURO2024 pic.twitter.com/cDVZpRaMGA— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) July 14, 2024
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