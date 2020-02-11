Четырех биатлонистов исключили из сборной за неспортивное поведение

Нур-Султан. 10 февраля. Kazakhstan Today - Союз биатлонистов Казахстана исключил четырех спортсменов из состава сборной за неспортивное поведение, передает Kazakhstan Today.

Представители мужской национальной команды Казахстана по биатлону исключены из состава, сообщает Olympic.kz

Такое решение было принято сегодня в Нур-Султане на внеочередном собрании дисциплинарной комиссии Союза биатлонистов Казахстана,

"Комиссия рассмотрела вопрос в отношении четырех казахстанских спортсменов, которые нарушили дисциплинарный и спортивный режимы на сборах в Австрии, где проходили подготовку к чемпионату мира. Из состава национальной сборной исключены, а также отстранены от всех республиканских и международных соревнований по биатлону: Антон Пантов на четыре года, Тимур Куц, Владислав Витенко и Роман Еремин на один год. Все спортсмены отозваны со сборов", - говорится в сообщении. Решение было вынесено на основании рапорта главного тренера команды Казахстана по биатлону Максата Шаранова, объяснительных тренеров и самих спортсменов, а также письма-жалобы из австрийской гостиницы, в которой проживала команда во время учебно-тренировочных сборов в Обертиллиахе.

И представители НОК Казахстана, и Министерства культуры и спорта, и сама национальная федерация были едины в своем решении отстранить из состава сборной атлетов, допустивших грубые нарушения спортивной дисциплины. Речь идет не только о недопустимом поведении атлетов на сборах, речь идет о том, как они представляют свою страну. Будь то крупные международные соревнования, будь то закрытые учебно-тренировочные сборы - спортсмен сборной Казахстана должен с честью носить свою форму с названием страны. Этот случай должен стать показательным для всех атлетов, которые выступают за национальную сборную. НОК Казахстана категорически не приемлет нарушения спортивной дисциплины. Такие случаи единичны, но мы предупреждаем, что каждый атлет будет нести персональную ответственность, так же как и тренеры, допустившие такое поведение. Мы благодарны Союзу биатлонистов за оперативность в реакции на данную ситуацию", - сказал директор дирекции спорта НОК Казахстана Елсияр Канагатов.

Отмечается, что решения по дисциплинарным мерам в отношении тренерского штаба биатлонистов будут приняты отдельно.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства