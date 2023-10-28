25.10.2023, 13:10 37901
Дзюдоистка Зарина Раифова выиграла серебро на Азиатских параиграх Дополнено
Фото: Минтуризма и спорта РК
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Ханчжоу. 25 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанка Зарина Раифова стала серебряным призером Азиатских параигр, сообщает Министерство туризма и спорта РК.
Спортсменка завоевала серебряную медаль в весовой категории 70 кг (класс J2) по парадзюдо.
В финальной схватке казахстанка уступила китаянке Ван Хун. Третье место досталось японке Нишимура Атсума.
Дополнено 25.10.2023, 14.29
Казахстанец Жанбота Аманжол, выступающий в весе до 90 кг (класс J2), завоевал серебряную медаль по парадзюдо.
В борьбе за золотую медаль он уступил спортсмену из Кореи Ли Джунг.
Кроме того, Нурлан Домбаев завоевал бронзовую медаль по паратаеквондо. В схватке за третье место казахстанец одолел борца из Китая со счетом 8:6. Поединок проходил в весовой категории до 80 кг (К44).
Казахстанец Галымжан Смагулұлы завоевал бронзовую медаль по парадзюдо. Он одолел борца из Узбекистана. Поединок проходил в весовой категории до 90 кг, класс J2.
Ранее сообщалось, что Казахстан завоевал пятую золотую медаль Азиатских параигр. Награду высшей пробы получил казахстанский парапловец Нурдаулет Жумагали.
Также золото и серебро завоевали казахстанские парадзюдоисты. Первое золото Казахстану на Азиатских параиграх принес пауэрлифтер Давид Дегтярев.
новости по теме
27.10.2023, 18:15 4316
Казахстанец стал двукратным чемпионом Азиатских параигр в Ханчжоу
Фото: gov.kz
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Пекин. 27 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанец Нурдаулет Жумагали стал двукратным чемпионом Азиатских параигр в Ханчжоу, сообщает пресс-служба Министерства туризма и спорта Республики Казахстан.
Спортсмен стал обладателем золотой медали по параплаванию. Он проплыл дистанцию 200 метров за 2:16:74 и обновил рекорд Азиатских параигр.
Поздравляю Нурдаулета с этим успехом! Сегодня нашему чемпиону не было равных. Желаю ему продолжить победный путь под флагом нашей страны и радовать соотечественников яркими выступлениями!" - отметил министр туризма с спорта Ермек Маржикпаев.
Ранее Нурдаулет Жумагали проплыл брассом дистанцию 100 метров за 1:05:92.
27.10.2023, 14:05 7271
Сборная Казахстана по параволейболу завоевала серебряную медаль на Азиатских играх
Команда Казахстана уступила сборной Ирана
Фото: Министерство туризма и спорта РК
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Ханчжоу. 27 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Сборная Казахстана завоевала серебряную медаль по волейболу сидя на Азиатских параиграх в Ханчжоу, сообщает Министерство туризма и спорта Казахстана.
В борьбе за золотую медаль сборная Казахстана уступила команде из Ирана.
В ведомстве отметили, что на чемпионате Азии по волейболу сидя сборная Казахстана получила путевку на Паралимпийские игры, которые пройдут в следующем году в Париже.
27.10.2023, 08:39 11431
Какое место занимает Казахстан в медальном зачете Азиатских параигр
Фото: Sports.kz
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Пекин. 27 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В настоящее время в активе казахстанских спортсменов 38 медалей Азиатских параигр - 2023: семь золотых, 11 серебряных и 20 бронзовых.
С этим результатом Казахстан остается на десятой строчке общекомандного зачета.
На первом месте Китай - 397 (158-129-110), за ним располагаются Иран - 100 (33-37-30) и Япония - 105 (30-33-42).
Сегодня казахстанские спортсмены примут участие в соревнованиях в следующих видах спорта:
09.00 - Парапулевая стрельба. Р5 Квалификация. Р5 Финал
09.00 - Паравелоспорт. Квалификация. Полуфинал. Финал
09.30 - Паранастольный теннис. 1/4 финала
10.00 - Шахматы. Рапид
10.20 - Параплавание. Квалификация. Полуфинал. Финал
10.26 - Паралегкая атлетика. Квалификация. Полуфинал. Финал
13.30 - Волейбол сидя (Казахстан - Иран) Групповой раунд
15.30 - Парапауэрлифтинг. Выступление до финала.
Напомним, вчера казахстанец Диас Кенжебек завоевал седьмую золотую медаль по параплаванию на Азиатских параиграх в Китае.
Азиатские параигры завершатся 28 октября.
26.10.2023, 18:20 20601
Казахстан обновил рекорд и завоевал седьмую золотую медаль Азиатских параигр
Фото: НОК
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Пекин. 26 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанец Диас Кенжебек завоевал золотую медаль по параплаванию на Азиатских параиграх в Китае, сообщает пресс-служба Министерства туризма и спорта Республики Казахстан.
Он проплыл дистанцию в 100 метров за 1:05:42 и обновил рекорд Азии и Азиатских параигр.
На Азиаде сборная Казахстана традиционно показывает очень хорошие результаты в этом виде спорта, и сегодняшний успех - яркое тому подтверждение. Отдельная благодарность тренерскому штабу команды. Страна гордится вашим трудом!" - заявил министр туризма и спорта РК Ермек Маржикпаев.
Ранее сообщалось, что казахстанский атлет завоевал золото на параиграх в Китае.
26.10.2023, 15:17 23376
Казахстанский атлет завоевал золото на параиграх в Китае
Фото: t.me/Turizm_jane_sport_ministrligi
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Ханчжоу. 26 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанец Дастан Мукашбеков стал обладателем золотой медали по паралегкой атлетике на Азиатских параиграх в Ханчжоу, сообщили в Министерстве туризма и спорта РК.
В толкании ядра результат казахстанского атлета составил 15,74 метра. Это шестая золотая медаль для сборной Казахстана на этих Азиатских параиграх.
Кроме того, в этой категории казахстанец Иван Зелезняк завоевал бронзовую медаль с результатом 12,39 метра, а второе место досталось спортсмену из ОАЭ.
Вместе с тем Рахметжан Хамаев завоевал бронзовую медаль по парапауэрлифтингу. Выступая в весовой категории до 88 кг, он поднял 203 кг.
Первое место досталось спортсмену, поднявшему 242 кг, а второе место занял китаец с результатом 225 кг.
26.10.2023, 10:47 26326
Казахстанские спортсмены завоевали бронзовую и серебряную медали на Азиатских параиграх
Фото: Минтуризма и спорта
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Ханчжоу. 26 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские спортсмены завоевали бронзовую и серебряную медали на Азиатских параиграх.
Раушан Койшибаева завоевала серебряную медаль по парапауэрлифтингу. Выступая в весовой категории 73 кг, она подняла 119 кг.
Бронзу завоевали паравелосипедисты Кенжегул Сейтжан и Антон Лаврентьев. Их показатель времени 25:19:49.
Анонс выступления казахстанских спортсменов 26 октября.
26.10.2023, 08:31 28236
Казахстанские спортсмены завоевали 10 медалей по итогам пятого дня Азиатских параигр
Фото: Минтуризма и спорта РК
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Ханчжоу. 26 октября. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам пятого дня Азиатских параигр казахстанские спортсмены завоевали 10 медалей: 4 серебряных и 6 бронзовых. Об этом сообщили в Министерстве туризма и спорта РК.
Серебро завоевали Зарина Райфова, Жанбота Аманжол, Ерлан Утепов - парадзюдо; Нышан Омирали - паратаеквондо.
Бронза - Галымжан Смагулулы, Ерлан Конкиев, Талгат Ажгалиев - парадзюдо; Нурлан Домбаев, Алишер Гариполлаев - паратаеквондо; эстафета 4х50 метров комбинированный, микс (Кулкаев Айсултан, Сиязбек Далиев, Зульфия Габидуллина, Наталья Звягинцева) - параплавание.
В активе Казахстана на данный момент 32 медали: пять золотых, десять серебряных и 17 бронзовых.
Лидером общекомандного зачета является Китай - 312 медалей (124-101-87). На втором месте Иран - 74 медали (25-30-19), на третьем - Япония - 73 медали (20-22-31).
СОРЕВНОВАНИЯ С УЧАСТИЕМ КОМАНДЫ КАЗАХСТАНА (26 ОКТЯБРЯ)
09.00 - Бочча. Групповой раунд
09.00 - Парастрельба из лука. Полуфинал
09.00 - Паравелоспорт. Квалификация. Полуфинал. Финал
09.00 - Шахматы. 7 раунд
09.30 - Паранастольный теннис. 1/8, 1/16 финала
09.44 - Паралегкая атлетика. Квалификация. Полуфинал. Финал
10.00 - Параакадемическая гребля Квалификация
10.40 - Параплавание. Квалификация. Полуфинал. Финал
11.00 - Парапауэрлифтинг. Выступление до финала
12.00 - Волейбол сидя (Казахстан - Китай) Груповой раунд
Напомним, с 22 по 28 октября в Ханчжоу проходят Азиатские параигры - 2023.
25.10.2023, 16:12 36791
Еще две серебряные медали завоевали казахстанские спортсмены на параиграх в Китае
Фото: t.me/Turizm_jane_sport_ministrligi
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Ханчжоу. 25 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Две серебряные и три бронзовые медали в актив сраны завоевали казахстанские спортсмены на параиграх в китайском Ханчжоу, сообщает Министерство туризма и спорта Казахстана.
Казахстанец Нышан Омирали, выступающий в весе 80 кг (К44), завоевал серебряную медаль по паратаеквондо. В борьбе за золотую медаль он уступил спортсмену из Ирана.
Ерлан Утепов завоевал серебряную медаль по парадзюдо. В финале весовой категории 90+ кг он уступил спортсмену из Монголии Ганбат Даштсерану.
Кроме того, казахстанец Ерлан Конкиев завоевал бронзовую медаль по парадзюдо. Он одолел борца из Китая Пен Ли со счетом 10:0. Поединок проходил в весовой категории 90+ кг, класс J2.
Талгат Ажгалиев, выступающий в весе 90+ кг (класс J2), стал бронзовым призером по парадзюдо. В борьбе за медаль он одержал победу над спортсменом из Индонезии.
Алишер Гариполлаев завоевал бронзовую медаль по паратаеквондо. В схватке за третье место он одолел борца из Японии Чакира Ито со счетом 11:34. Поединок проходил в весовой категории 80+ кг (К44).
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Казахстан столкнулся с систематическим дефицитом электроэнергии. При этом уже сейчас наблюдается сокращение имеющихся резервов мощности. Кроме того, в стране сложилась недопустимо высокая степень износа энергооборудования. Аварии оставляют без электричества целые города. По мнению экспертов, спасением от энергодефицита на долгие годы может стать строительство АЭС. Как Вы относитесь к данной инициативе?