Дзюдоистка Зарина Раифова выиграла серебро на Азиатских параиграх

Фото: Минтуризма и спорта РК

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Ханчжоу. 25 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанка Зарина Раифова стала серебряным призером Азиатских параигр, сообщает Министерство туризма и спорта РК.





Спортсменка завоевала серебряную медаль в весовой категории 70 кг (класс J2) по парадзюдо.





Минтуризма и спорта РК





В финальной схватке казахстанка уступила китаянке Ван Хун. Третье место досталось японке Нишимура Атсума.





Дополнено 25.10.2023, 14.29





Казахстанец Жанбота Аманжол, выступающий в весе до 90 кг (класс J2), завоевал серебряную медаль по парадзюдо.





В борьбе за золотую медаль он уступил спортсмену из Кореи Ли Джунг.





Кроме того, Нурлан Домбаев завоевал бронзовую медаль по паратаеквондо. В схватке за третье место казахстанец одолел борца из Китая со счетом 8:6. Поединок проходил в весовой категории до 80 кг (К44).





Казахстанец Галымжан Смагулұлы завоевал бронзовую медаль по парадзюдо. Он одолел борца из Узбекистана. Поединок проходил в весовой категории до 90 кг, класс J2.





Ранее сообщалось, что Казахстан завоевал пятую золотую медаль Азиатских параигр. Награду высшей пробы получил казахстанский парапловец Нурдаулет Жумагали.



