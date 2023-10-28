Казахстанские дзюдоисты завоевали золото и серебро на Азиатских параиграх

В активе страны 4 золотые и 6 серебряных медалей

Фото: t.me/Turizm_jane_sport_ministrligi

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Ханчжоу. 24 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Спортсмены из Казахстана заняли два первых места по парадзюдо, сообщает Министерство туризма и спорта Казахстана.





В решающей встрече Ергали Шамей боролся с соотечественником Асыланом Нурдаулетовом. Таким образом, казахстанские парадзюдоисты положили в копилку команды Казахстана третью золотую и пятую серебряную медали.





Кроме того, дзюдоистка Динара Куджулова завоевала бронзовую медаль. В схватке за третье место казахстанка одолела узбекскую спортсменку Мухарраммхон Абдусаматову. Поединок проходил в весовой категории 70 кг.





Дополнено 24.10.2023, 16.10





Позже казахстанец Олжас Оразалиұлы, выступающий в весе 73 кг (класс J2), стал обладателем золотой медали по пара дзюдо. В борьбе за золотую медаль он одолел узбекского спортсмена Феруз Саидова.





А казахстанка Камиля Досмалова заняла второе место по пара таеквондо на Азиатских пара играх. В борьбе за золотую медаль она уступила спортсменке из Ирана.





Поединок проходил в весовой категории К44-57 кг.



