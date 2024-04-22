21.04.2024, 18:30 4811
Елена Рыбакина выиграла турнир в Штутгарте
Фото: ФТК
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РесБерлин. 21 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина одержала победу в турнире категории WTA-500 в Штутгарте, сообщает Федерация тенниса Казахстана.
В финале первая ракетка Казахстана уверенно обыграла украинку Марту Костюк, занимающую 27-ю строчку в рейтинге женской теннисной ассоциации. Счёт поединка 6:2, 6:2 в пользу Елены. За 1 час и 9 минут игрового времени казахстанке удалось реализовать четыре брейк-поинта из шести", - говорится в сообщении федерации.
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев поздравил чемпионку с победой в турнире.
Поздравляю Елену Рыбакину с убедительной победой на теннисном турнире в Штутгарте. Первая ракетка Казахстана в этом сезоне выиграла три титула. Это большой успех. Желаю нашей Елене новых спортивных достижений", – написал глава государства на своей странице в Instagram.
За победу на турнире WTA Porsche Tennis Grand Prix 2024 Рыбакина получила 500 рейтинговых очков и автомашину Porsche.
Ранее сообщалось, что в полуфинале Рыбакина обыграла первую ракетку мира Игу Швентек и, тем самым, прервала её потенциальный хет-трик (полячка победила в Штутгарте в 2022 и в 2023 годах).
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20.04.2024, 20:58 11061
Рыбакина обыграла первую ракетку мира и вышла в финал турнира WTA-500
Фото: ktf.kz
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Штутгарт. 20 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Лидер женской сборной Казахстана Елена Рыбакина обыграла победительницу четырех турниров "Большого шлема" польку Игу Швентек в полуфинале турнира категории WTA-500 в немецком Штутгарте, сообщает Казахстанская Федерация тенниса.
Матч завершился со счетом 6:3, 4:6, 6:3 в пользу казахстанки.
Теннисистки провели на корте 2 часа и 49 минут. По ходу матча Рыбакина 10 раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из 20-и. В личных встречах оппоненток Елена ведет со счетом 4:2", - рассказали в федерации
В своем первом в карьере финале турнира в Штутгарте Рыбакина сыграет с победительницей матча между Маркетой Вондроусовой (Чехия) - Мартой Костюк (Украина).
Ранее Рыбакина выиграла турнир категории WTA 500 в Абу-Даби и вышла в четвертьфинал турнира в Штутгарте.
18.04.2024, 19:50 22501
Елена Рыбакина вышла в четвертьфинал турнира в Штутгарте
Фото: пресс-службы ФТК
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Астана. 18 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Лидер женской сборной Казахстана Елена Рыбакина во втором круге турнира WTA 500 Porsche Tennis Grand Prix в Штутгарте (Германия) одолела россиянку Веронику Кудерметову (19 WTA) со счетом 7:6 (7:3), 1:6, 6:4, сообщает пресс-служба ФТК.
Продолжительность матча составила 2 часа и 35 минут. Рыбакина в этой встрече 9 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 9 заработанных.
В четвертьфинале Елена сыграет с победительницей противостояния Ясмине Паолини (Италия) - Онс Жабер (Тунис).
15.04.2024, 19:45 38276
Казахстанец завоевал золотую медаль чемпионата Азии по греко-римской борьбе
Фото: olympic.kz.
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Бишкек. 15 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанец Ержет Жарлыкасын завоевал золотую медаль чемпионата Азии по греко-римской борьбе в Бишкеке, сообщает Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан.
В решающей схватке Ержет оказался сильнее борца из Японии Аяты Сузуки. Встреча завершилась со счетом 6:6", - проинформировали в пресс-службе.
Также казахстанец Ибрагим Магомадов принес стране бронзовую медаль чемпионата Азии по греко-римской борьбе. Отмечается, что он успешно выступил в весовой категории до 77 килограммов.
Ранее Казахстан впервые завоевал золото на Кубке мира по прыжкам с трамплина.
26.03.2024, 13:32 90576
Казахстан завоевал 31 лицензию на Олимпиаду в Париже
До Олимпийских игр еще более 50 лицензионных соревнований, в которых примут участие казахстанские спортсмены
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Астана. 26 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские спортсмены завоевали 31 путевку на летние Олимпийские игры - 2024 в Париже, сообщает Министерство туризма и спорта РК.
Главное спортивное событие, которого с нетерпением ждут все болельщики, пройдет в этом году с 26 июля по 11 августа. В нем примут участие более 10 тысяч спортсменов из 205 стран мира. Будет разыграно 329 комплектов медалей по 32 видам спорта.
Национальная сборная Казахстана планирует принять участие в 20 видах спорта. В настоящее время в копилке казахстанской делегации 31 лицензия по 11 видам спорта парижской Олимпиады", - сообщает ведомство.
Из них:
- бокс (мужчины) - 6;
- пулевая стрельба - 5;
- стрельба из лука - 4;
- фехтование - 4;
- велошоссе - 3;
- современное пятиборье - 2;
- тхэквондо - 2;
- греко-римская борьба - 1;
- вольная борьба - 1;
- спортивная гимнастика - 1;
- батутная гимнастика - 1;
- бокс (женщины) - 1).
Если разделить количество лицензий на долю регионов, то лучший результат показывают Алматы, Шымкент и Жетысуская область. У каждого региона по пять путевок. На следующих местах расположились ВКО (4), город Астана (3), Жамбылская (2), СКО (2), Акмолинская (1), Кызылординская (1), Абайская (1), Карагандинская (1) и Туркестанская области (1). В остальных регионах нет ни одной путевки на Олимпиаду", - уточнили в министерстве.
Там отметили, что до Олимпийских игр еще более 50 лицензионных соревнований. В том числе чемпионаты мира, чемпионаты Азии и рейтинговые турниры, в которых примут участие казахстанские спортсмены.
Напомним, 31-ю путевку на Олимпиаду Казахстану принес гимнаст на батуте Данил Мусабаев.
25.03.2024, 17:24 94406
Казахстанский гимнаст на батуте завоевал еще одну путевку на Олимпиаду в Париже
Фото: Минтуризма и спорта РК
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Астана. 25 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанский гимнаст на батуте Данил Мусабаев завоевал еще одну путевку на Олимпиаду-2024 в Париже, сообщает Министерство туризма и спорта РК.
25-летний казахстанец завоевал путевку по итогам 5 этапов Кубка мира по батутной гимнастике. В этом году он занял лишь 47-е место, но ранее, в 2023-м году, занимал 9-е и 20-е места, именно эти результаты и пошли в зачет.
В октябре прошлого года Мусабаев впервые в карьере сумел завоевать серебряную медаль на Азиатских играх в Китае, сообщает meta-ratings.kz.
Теперь в копилке сборной Казахстана 31 лицензия на Олимпиаду в Париже.
Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. Для Казахстана это будет восьмое подряд выступление на летних Олимпийских играх за постсоветскую эпоху.
22.03.2024, 12:06 104271
Сборная Казахстана по футболу c разгромным счетом проиграла Греции в матче Лиги наций
Фото: Sposrts.kz
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Афины. 22 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Сборная Казахстана в полуфинальном матче Лиги наций в Афинах проиграла команде Греции с разгромным счетом.
Сборная Греции еще до перерыва забила в ворота Казахстана 4 гола, сообщает Sports.kz.
На второй тайм главный тренер сборной РК Магомед Адиев провел три замены, гости заиграли активнее, часто били по цели, в концовке спасал уже Шацкий, но не от удара Еркина Тапалова, который срезал мяч в свои ворота. 5:0 - заметно сильнее греки", - пишет издание.
Таким образом, 26 марта Казахстан встретится с другим неудачником полуфинала - Люксембургом, команды проведут товарищеский поединок.
Комментируя поражение сборной РК, Магомед Адиев отметил, что готов уйти в отставку.
Мы оказались в ошеломляющей ситуации в начале матча. Это обсуждалось, и мы понимали, что давление будет с первых минут. Не получилось сдержать давление. Соперник сделал большой гандикап, и мы не смогли вернуться в игру. С чем связано? Соперник был резче в своих выпадах. Но и думаю, что в плане психологии мы не смогли справиться со своим внутренним давлением и давлением соперника", - сказал главный тренер сборной.
Он ответил, что казахстанские спортсмены допустили много ошибок.
Нас хвалили и поддерживали много, за что я очень благодарен. Казахстан многое для меня сделал. С большим достоинством приму завтрашнюю критику. Поражение полностью лежит на мне. Я бы сегодня подал в отставку. Единственное, что меня сдерживает, - мое отношение к федерации. Я не могу просто так принять решение", - добавил Адиев.
15.03.2024, 13:54 117666
Казахстан впервые завоевал золото на Кубке мира по прыжкам с трамплина
Фото: sports.kz
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Астана. 15 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанец Данил Васильев впервые стал победителем Кубка FIS, сообщает Министерство туризма и спорта Казахстана.
Казахстанский лыжник Данил Васильев завоевал золотую медаль в прыжках с большого трамплина (Large Hill HS 140) на лыжном Кубке FIS, который проходит в польском городе Закопане.
Эта победа стала первой на взрослых стартах Кубка FIS в истории отечественных прыжков на лыжах с трамплина. Еще один наш соотечественник - чемпион зимней юношеской Олимпиады Канвон - 2024 Илья Мизерных занял 15-место", - рассказали в Минспорта.
Второе и третье место разделили соответственно Мартин Хамам из Германии и спортсмен из Австрии Ульрих Волгенант.
Соревнования, в которых принимают участие 78 спортсменов из 13 стран, завершатся сегодня.
11.03.2024, 11:35 127226
Казахстанская гимнастка завоевала золотую медаль на этапе Гран-при в Испании
Фото: instagram/kazgymfederation
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Мадрид. 11 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Лидер сборной Казахстана по художественной гимнастике Эльжана Таниева завоевала золотую медаль на этапе Гран-при в Испании, сообщили в пресс-службе Казахстанской федерации гимнастики.
Гимнастка в финале упражнения с мячом набрала 33.400 балла и поднялась на высшую ступень пьедестала", - проинформировали в пресс-службе.
Серебряную медаль турнира завоевала Тахмина Икромова, Екатерина Веденеева замкнула тройку лучших.
Напомним, в прошлом году Таниева стала серебряным призером кубка мира по художественной гимнастике.
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