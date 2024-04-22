Елена Рыбакина выиграла турнир в Штутгарте

Теперь в копилке сборной Казахстана 31 лицензия на Олимпиаду в Париже

Фото: Минтуризма и спорта РК

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Астана. 25 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанский гимнаст на батуте Данил Мусабаев завоевал еще одну путевку на Олимпиаду-2024 в Париже, - Казахстанский гимнаст на батуте Данил Мусабаев завоевал еще одну путевку на Олимпиаду-2024 в Париже, сообщает Министерство туризма и спорта РК.





25-летний казахстанец завоевал путевку по итогам 5 этапов Кубка мира по батутной гимнастике. В этом году он занял лишь 47-е место, но ранее, в 2023-м году, занимал 9-е и 20-е места, именно эти результаты и пошли в зачет.





В октябре прошлого года Мусабаев впервые в карьере сумел завоевать серебряную медаль на Азиатских играх в Китае, сообщает meta-ratings.kz





Теперь в копилке сборной Казахстана 31 лицензия на Олимпиаду в Париже.





Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. Для Казахстана это будет восьмое подряд выступление на летних Олимпийских играх за постсоветскую эпоху.