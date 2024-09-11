Казахстан лидирует по итогам второго дня Всемирных игр кочевников

Фото: Минтуризма и спорта

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Астана. 10 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Второй день соревнований принес в копилку национальной сборной Казахстана 25 медалей. Среди них 14 золотых, 3 серебряных и 8 бронзовых, сообщает пресс-служба Центра национальных и конных видов спорта.









В соревнованиях по жамбы ату в азиатском стиле в тройке первых казахстанские спортсмены: Батыр Бексауыт - золото, Айтбек Сарыбай - серебро и Ералхан Айкөз - бронза.





В конно-спортивном комплексе "Аргымак" завершились состязания по традиционной стрельбе из лука в "Пута". В них принимают участие 183 спортсмена из 33 стран, в том числе 10 представителей нашей сборной. Бронзу Казахстану сегодня принесли Канат Касымхан и Айкоркем Батихан. Золото - Жанибек Кулмырзаев.





Во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова проходят состязания по қазақ күресі. Здесь в течении двух дней за победу соревнуются в 8 весовых категориях среди мужчин и женщин 274 спортсмена из 41 страны. Золотые награды завоевали 8 представителей Казахстана - Айжан Жылкыбаева (48 кг), Назерке Азаматова (52 кг), Бекжан Төлепов (55 кг), Рауза Нұрмахамбетова (56 кг), Бакыт Кусақбаева (60 кг) Мейіржан Берекетов (60 кг), Дидар Тұқышев (66 кг) и Жұмажан Қожамбеков (74 кг).





На арене ледового дворца "Алау" состоится двухдневный турнир по курашу, в котором принимают участие 106 спортсменов из 27 стран. Среди них 8 представителей Казахстана, представители которого завоевали 1 золотую - Альбина Бахиева (87 кг), 2 серебряные - Марат Байкамуров (100+ кг) и Ажар Салықова (79 кг) и 3 бронзовые медали - Бекадил Шаймерденов и Ерзат Аргынов в мужской весовой категории до 81 кг и Улболсын Адилова в женской весовой категории до 87 кг.





В рамках Всемирных игр кочевников в Казахстане стартовали соревнования по мас-рестлингу - национальному виду спорта народа Саха. В этом состязании принимают участие 98 спортсменов из 31 страны, включая 8 представителей нашей сборной. Бронзовые медали для Казахстана завоевали Тахмина Кожамбердиева и Биримжан Асылмурат.





На ипподроме "Казанат" стартовали соревнования по кокпару с участием 104 спортсменов из 9 стран. Сборная Казахстана вышла из группы, обыграв команду из Узбекистана со счетом 16:0.





Tакже в этноауле, расположенном рядом с ипподромом, 64 спортсмена из 9 стран соревнуются в аударыспак. Золото Казахстану принесли Ермек Куралбай (до 60 кг), Алмат Латипбек (до 70 кг) и Дарын Откелбай (до 80 кг).





Напомним, с 8 по 14 сентября 2024 года в столице Казахстана Астане проходят V Всемирные игры кочевников. Участники игр будут соревноваться по 21 этническому виду спорта, среди которых конные скачки, национальные виды борьбы, традиционные интеллектуальные игры, боевые искусства, стрельба из лука и народные игры. Всего будут разыграны 97 комплектов медалей.





В Астане открыт этноаул "Вселенная кочевников", где каждый посетитель может ознакомиться с культурой и традициями казахского народа, а также самобытной культурой стран-участниц.