В Астане стартовали первые соревнования V Всемирных игр кочевников  

Фото: kff.kz

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Алматы. 7 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Сборная Казахстана провела первый матч под руководством Станислава Черчесова и дома смогла добиться сенсационной ничьей с командой Норвегии - 0:0, - Сборная Казахстана провела первый матч под руководством Станислава Черчесова и дома смогла добиться сенсационной ничьей с командой Норвегии - 0:0, сообщает Sports.kz.





Стартовые составы команд выглядели следующим образом:





Казахстан: Шацкий, Вороговский, Марочкин, Касым, Алип, Быстров, Тагыберген, Зайнутдинов, Оразов, Чесноков, Аймбетов;





Норвегия: Нюланн, Эстигор, Ханке-Ольсен, Райерсон, Вольфе, Мюре, Берг, Эдегор, Нюса, Холанд, Серлот.





Первый тайм прошел с полным преимуществом гостей, они много владели мячом, а Феликс Мюре сотряс перекладину, но счет так и не был открыт. Во второй половине ничего не изменилось, Эрлинг Холанд в упор попал в штангу, Станислав Черчесов начал делать замены, гости прессинговали, однако ничего не добились.





Кроме того, второй матч группы, в котором встречались сборные Словении и Австрии, также завершился вничью - 1:1. У словенцев забил Беньямин Шешко (16-я минута, с пенальти), а у австрийцев отличился Конрад Лаймер (28-я).





Таким образом, после первого тура все четыре команды имеют по одному очку. Австрия и Словения формально делят первое место, поскольку их ничьи оказались результативными, а Казахстан и Норвегия расположились на третьем и четвертом местах турнирной таблицы.





Свой следующий матч сборная Казахстана проведет против команды Словении девятого сентября в Любляне.