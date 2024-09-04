03.09.2024, 16:08 24611
Безопасность и поддержание чистоты: президент провел совещание по подготовке к V Всемирным играм кочевников
Токаев указал на необходимости создать комфортные условия для гостей и спортсменов, познакомить их с историей и культурой Казахстана
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Астана. 3 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел в Астане совещания по вопросам подготовки к V Всемирным играм кочевников, сообщает Акорда.
В ходе совещания были рассмотрены вопросы готовности национальной сборной, а также спортивных комплексов, гостиниц и культурных объектов. Заслушаны отчеты о функционировании общественного транспорта, обеспечении безопасности и поддержании чистоты в дни состязаний.
Президент подчеркнул, что Игры кочевников являются крупнейшими в мире соревнованиями по национальным видам спорта. Он акцентировал внимание на важности организации всех мероприятий на высоком уровне, а также на необходимости создать комфортные условия для гостей и спортсменов, познакомить их с богатой историей и культурой Казахстана.
Напомним, открытие игр состоится 8 сентября в Астане.
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03.09.2024, 20:54 16526
В Казахстане все дороги получат паспорта
Паспортизации подлежат все автомобильные дороги и улицы
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Астана. 3 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство транспорта разместило на сайте "Открытые НПА" проект приказа, которым вносятся изменения и дополнения в правила государственного учета автомобильных дорог. Документ доступен для публичного обсуждения до 17 сентября.
Документом предусматривается паспортизация автомобильных дорог - формирование данных о наличии автомобильных дорог, их протяженности, техническом состоянии, включая конструктивные элементы, инженерные сооружения и оборудование, линейные здания и сооружения.
Паспортизация производится для получения объективных данных о наличии дорог и дорожных сооружений, их протяженности, технических характеристиках, наличии инженерного оборудования, обустройства и обстановки дорог.
Паспортизации подлежат все автомобильные дороги и улицы городов и населенных пунктов и дорожные сооружения на них. Паспортизацию проводят по каждой автодороге в отдельности.
Также дополнено, что к проведению технического учета и паспортизации автомобильных дорог привлекают научно-исследовательские, проектно-изыскательские и другие специализированные организации, имеющие опыт работы в аналогичной сфере, в порядке, установленном законодательством о государственных закупках и закупках субъектов квазигосударственного сектора.
Результаты работ по паспортизации автомобильных дорог республиканского значения вносятся в базу данных о транспортно-эксплуатационном состоянии автомобильных дорог, по дорогам местной сети и улиц городов, населенных пунктов вносятся в модуль "Паспортизация" базы данных улично-дорожной сети.
Напомним, Касым-Жомарт Токаев в своем послании поручил развивать транспортно-логистический сектор Казахстана. По его словам, развитие этого сектора является стратегическим приоритетом.
03.09.2024, 12:55 32141
Президент Казахстана поставил ряд задач перед вновь назначенным министром туризма и спорта
Токаев подчеркнул, что ожидает от министра качественного исполнения поручений
Фото: Акорда
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Астана. 3 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поставил ряд задач перед вновь назначенным министром туризма и спорта Ерболом Мырзабосыновым, сообщает пресс-служба главы государства.
В частности, Касым-Жомарт Токаев поставил перед министром задачи по развитию массового и детско-юношеского спорта, формированию единой вертикали управления на всех уровнях спортивной отрасли, усилению тренерского состава, обеспечению научного подхода к спорту.
Кроме того, президент подчеркнул, что ожидает от министра качественного исполнения поручений, данных на совещании по развитию туризма в июне этого года.
Ранее в РК был назначен новый министр туризма и спорта.
03.09.2024, 12:46 31071
Референдум по АЭС: в ЦИК рассказали подробности
Фото: Pixabay
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Астана. 3 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Подробности проведения референдума по строительству АЭС в Казахстане озвучил сегодня заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РК Константин Петров.
По его словам, голосование пройдет 6 октября с 07.00 до 20.00, если иное в целях удобства голосующих не будет установлено территориальными комиссиями референдума.
В частности, для людей, работающих вахтовым методом, могут установить другое время. Его озвучат после принятия решения не позднее 10 дней до дня голосования.
Подсчет голосов должен быть осуществлен не позже 12 часов с момента окончания голосования, два дня есть у регионов на то, чтобы собрать и доставить сводные протоколы об итогах голосования по административным территориальным единицам", - заявил Петров.
Опубликовать итоги референдума центральная комиссия должна в течение 7 дней.
На проведение мероприятия планируется потратить около 15,5 миллиарда тенге. Это предварительная смета расходов.
Общая сумма расходов согласно нашей смете составляет 15,5 миллиардов тенге. Она включает в себя организацию и проведение республиканского референдума, на 78 зарубежных участках, которые расположены в 63 государствах мира", - сказала член ЦИК Сабила Мустафина.
В референдуме будут задействованы комиссии трех уровней.
Это центральная комиссия референдума, т.е. ЦИК, территориальные и участковые комиссии. У каждой из них свои полномочия", - уточнил спикер.
Что касается участков, их будет 2 вида: по месту жительства граждан и в местах временного пребывания граждан.
Общее количество участков референдума - 10 327, в том числе 9709 участков по месту проживания и 618 по месту временного пребывания. В том числе 78 участков за пределами Казахстана в 63 странах мира. Общее число задействованных членов комиссий референдума составляет 70 049", - рассказал Петров.
Участвовать в референдуме смогут 12 176 968 граждан. Однако спикер уточнил, что это не окончательная цифра.
Мы ее возьмем в качестве основы. Местные исполнительные органы учтут динамику населения за июль-август и учтут все те заявления, которые будут поданы от студентов, временно проживающих вахтовиков, для того, чтобы по факту обеспечить наиболее полное и однократное включение каждого гражданина в список участников референдума", - пояснил Петров.
Напомним, вчера президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ о проведении 6 октября 2024 года республиканского референдума по вопросу строительства АЭС в Казахстане.
На референдум выносится следующий вопрос: "Согласны ли Вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?".
Указ вступил в силу со дня его подписания.
Напомним, в июне президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что референдум по строительству атомной электростанции состоится нынешней осенью, точную дату определит правительство.
Сегодня глава Минэнерго РК подчеркнул, что на современном этапе альтернативы АЭС нет.
Опрос, проведенный Казахстанским институтом стратегических исследований при президенте РК, показал, что более 53% опрошенных казахстанцев поддерживают инициативу строительства атомной электростанции в стране.
03.09.2024, 11:40 34621
Новый Налоговый кодекс: что добавят и что исключат Дополнено
Фото: freepik.com
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Астана. 3 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр национальной экономики РК Нурлан Байбазаров на заседании правительства рассказал о новеллах нового Налогового кодекса.
В частности, в кодексе будет решен ряд задач по фискальной политике.
Что предлагается:
- применять меры принудительного взыскания в зависимости от размера задолженности;
- исключить плановые налоговые проверки.
Дополнительно будут проработаны следующие вопросы:
- установление дифференцированных ставок индивидуального подоходного налога;
- справедливое дополнительное налогообложение дивидендов акционеров банковского сектора;
- повышение эффективности налоговых льгот;
- оптимизация налоговых режимов без ухудшения выгодных условий для предпринимателей;
- тотальная цифровизация налогового администрирования, отказ от его карательного подхода;
- внедрение механизма администрирования НДС с использованием цифрового тенге.
- предоставление отсрочки/рассрочки при наличии задолженности в размере порядка 5 млн тенге.
В целях повышения эффективности налоговых льгот в проекте исключена часть неэффективных налоговых льгот. Также будет предусмотрено отражение всех предоставленных льгот в налоговой отчетности.
Кроме того, предусмотрена пониженная ставка корпоративного подоходного налога 10% для экспортеров продукции высокого передела.
Новый Налоговый кодекс предлагается принять до июля 2025 года с введением в действие с 1 января 2026 года. Это даст возможность провести активную массово-разъяснительную работу, разработать подзаконные акты и подготовить информационные системы КГД", - сообщил Байбазаров.
Дополнено 03.09.2024, 12.02
Также Байбазаров сообщил, что до конца текущего года в Казахстане примут новый Бюджетный кодекс.
Новый кодекс предусматривает более строгие меры для контроля и ограничения государственных расходов. Также будут приняты меры для увеличения доходов бюджета за счет повышения эффективности налогового администрирования, цифровизации, сокращения теневой экономики, расширения налогооблагаемой базы и оптимизации неэффективных льгот", - рассказал глава МНЭ.
Напомним, вчера президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая с посланием народу Казахстана, заявил, что в Казахстане назрела необходимость установления дифференцированных ставок индивидуального подоходного налога.
03.09.2024, 10:48 36936
В Астане появится Национальный центр искусственного интеллекта
Фото: Depositphotos
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Астана. 3 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - По поручению главы государства в рамках развития цифровых технологий ведется работа по созданию в Астане Национального центра искусственного интеллекта.
Специалистами проводится работа его содержательного наполнения. При этом ведется разработка продуктов в сфере искусственного интеллекта для всех сфер экономики и "электронного правительства", - сообщили в правительстве.
В ходе заседания правительства премьер-министр Олжас Бектенов поручил в текущем году начать имплементацию технологий искусственного интеллекта в платформу "электронного правительства".
Первые результаты этой работы мы должны подвести в декабре текущего года. Также поручено в 2025 году обеспечить запуск Национального центра искусственного интеллекта и завершение прокладки волоконно-оптических линий связи через Каспийское море. В этой связи Министерству цифрового развития в месячный срок совместно с заинтересованными госорганами необходимо разработать и утвердить соответствующие детальные планы действий с указанием конкретных мероприятий и ответственных исполнителей. При этом важно форсировать работу по завершению строительства новых дата-центров и активно задействовать ресурсы телекоммуникационной сети", - сказал премьер.
02.09.2024, 17:01 63471
Назначен новый министр туризма и спорта РК
Фото: Gov.kz
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Астана. 2 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении Мырзабосынова Ербола новым министром туризма и спорта РК, сообщает Акорда.
Ербол Мырзабосынов окончил Семипалатинский государственный педагогический институт, Казахский гуманитарно-юридический инновационный университет, Казахскую академию спорта и туризма.
В разные годы работал директором спортивного клуба "Кызылжар Арландары", управляющим директором ассоциации Qazaq kuresi, ректором Академии физической культуры и массового спорта.
В 2023 года был назначен на должность председателя Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.
Напомним, президент уволил с поста министра туризма и спорта Ермека Маржикпаева. Ранее глава государства на встрече с призерами Олимпиады в Париже раскритиковал подготовку спортивного резерва страны. По его словам, необходимо уделять приоритетное внимание массовому и детско-юношескому спорту.
02.09.2024, 13:00 73096
В Казахстане с 2025 года акимов районов и городов областного значения будут избирать через прямые выборы
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Астана. 2 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая с посланием народу страны, заявил, что в республике с 2025 года акимов районов и городов областного значения будут избирать через прямые выборы, сообщает Акорда.
Осенью прошлого года мы впервые начали проводить выборы акимов районов и городов областного значения. Во всех областях по новым правилам было избрано 45 акимов. После всестороннего изучения итогов выборов и анализа работы избранных акимов было принято принципиальное решение об окончательном переходе со следующего года на новую систему. В дальнейшем акимы районов и городов областного значения станут избираться только через прямые выборы, которые будут проводиться по мере истечения полномочий действующих акимов", - сообщил глава государства.
По его словам, это очередной важный шаг в деле трансформации политической системы.
С 2021 года избрано около 2,5 тысячи акимов сел, что составляет 90% от общего количества глав сельских населенных пунктов. В остальных селах выборы будут проходить по истечении сроков полномочий их акимов. Средний возраст вновь избранных акимов - 46 лет, 60% из них ранее не работали на государственной службе. Среди них есть предприниматели, члены различных партий. Одним словом, корпус акимов, избранных народом, в значительной степени обновился", - добавил лидер Казахстана.
Напомним, в прошлом году в Казахстане прошли первые выборы акимов районов и городов областного значения.
02.09.2024, 12:51 65026
Токаев: Ежедневно на дорогах погибают люди, иногда целыми семьями
Фото: Depositphotos
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Астана. 2 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - С начала года в Казахстане в результате ДТП погибло свыше 1300 человек, пострадали более 16 тысяч, сообщил в своем послании президент Касым-Жомарт Токаев.
Фактически ежедневно на дорогах погибают люди, иногда целыми семьями", - заявил президент.
Он назвал аварийность на дорогах предметом серьезного беспокойства для всего общества. По мнению Токаева, дорожную безопасность можно обеспечить, только улучшая дорожно-транспортную инфраструктуру и внедряя интеллектуальные системы.
Это касается не только дорог местного значения, но и республиканских трасс. Профильному ведомству следует обеспечить надлежащий контроль за техническим состоянием автомобилей", - уточнил президент.
Он также отметил низкий уровень подготовки самих водителей.
Они получают права без должного обучения в школах. Жду от правительства, акимов, МВД более решительных действий. Данная проблема должна быть в фокусе внимания и депутатов", - подчеркнул глава государства.
Он также поручил обеспечить железную дисциплину и соблюдение закона и порядка в армии, чтобы солдаты могли должным образом выполнять свои обязанности, в Вооруженных силах и других силовых структурах.
Родители доверили государству своих сыновей, поэтому именно на руководстве армии и правоохранительных органов лежит особая ответственность за их здоровье и безопасность", - заявил Токаев.
Глава государства назвал обеспечение безопасности граждан стратегическим приоритетом.
Одна из моих основных задач - сделать Казахстан территорией комфортной и безопасной жизни. Перед правоохранительными и профильными государственными органами поставлена задача - обеспечить всестороннюю безопасность граждан. Министерство внутренних дел обязано принимать жесткие меры в отношении всех правонарушений: от мелкого хулиганства и вандализма до незаконной иммиграции и тяжких уголовных преступлений. В правовом государстве нет места криминалитету, поэтому с бандитизмом должно быть покончено. Это же касается деструктивной деятельности экстремистов, включая религиозных радикалов. Правоохранительным органам нужно проявить профессионализм, решительность и принципиальность", - подчеркнул президент.
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