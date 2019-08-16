Казахстан получил 10 лицензий на летние Олимпийские игры в Токио

Нур-Султан. 15 августа. Kazakhstan Today - Казахстан получил 10 лицензий на летние Олимпийские игры 2020 года, которые пройдут в Токио, передает Kazakhstan Today.

Как сообщила на пресс-конференции в СЦК министр культуры и спорта РК Актоты Раимкулова, в легкой атлетике Казахстан представят Георгий Шейко и Ольга Рыпакова, велошоссе - Евгений Гидич, в плавании - Дмитрий Баландин, в плавании на открытой воде - Виталий Худяков, в стрельбе из лука - Санжар Мусаев, Денис Ганькин и Ильфат Абдуллин

Большинство лицензий мы планируем взять в следующем году. Еще в этом году у нас будет чемпионат мира по борьбе, где будут разыгрываться лицензии, в других видах спорта также пройдут чемпионаты", - сказал председатель Комитета по делам спорта и физической культуры МКС РК Серик Сапиев.

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