Казахстан завоевал историческую медаль на юниорском чемпионате мира по шорт-треку

Игры состоятся с 7 февраля по 14 марта 2025 года в китайском Харбине

Фото: Минтуризма и спорта РК

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Астана. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Ближайшие зимние Азиатские игры состоятся в период с 7 февраля по 14 марта 2025 года в китайском Харбине, - Ближайшие зимние Азиатские игры состоятся в период с 7 февраля по 14 марта 2025 года в китайском Харбине, сообщает Министерство туризма и спорта со ссылкой на информацию Олимпийского совета Азии (ОСА).





Совет также утвердил талисман, эмблему и девиз игр, который звучит как "Зимние мечты, любовь в центре Азии" (Dreams of Winter, Love among Asia)", - говорится в информации.





Ранее Харбин уже принимал зимнюю Азиаду в 1996 году.





На тех играх сборная Казахстана выиграла 14 золотых, 9 серебряных, 8 бронзовых наград, что позволило ей занять 2-е место в общем зачете после команды КНР.





Напомним, по итогам последней Азиады-2023 в Ханчжоу казахстанские спортсмены завоевали 80 медалей (10 золотых, 22 серебряных, 48 бронзовых) и расположились в итоговом медальном зачете лишь на 11-й строчке, уступив Таиланду, Бахрейну и Северной Корее.





На встрече со спортсменами после Азиады президент Касым-Жомарт Токаев отметил отличные результаты выступления казахстанцев в таких видах спорта, как стрельба, гребля, велоспорт, вольная борьба, джиу-джитсу и каратэ, однако отметил, что в остальных видах спорта показатели Казахстана могли быть лучше. По мнению главы государства, такие результаты в профессиональном спорте говорят о крайне низкой эффективности использования государственных ресурсов.



