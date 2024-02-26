25.02.2024, 13:56 8376
Казахстан завоевал историческую медаль на юниорском чемпионате мира по шорт-треку
Фото: olympic.kz
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Варшава. 25 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская шорт-трекистка Алина Ажгалиева завоевала историческую серебряную медаль на юниорском чемпионате мира по шорт-треку в Гданьске, сообщает Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан.
Спортсменка вышла в финал на дистанции 1500 метров на ЧМ в польском Гданьске и заняла второе место. Чемпионкой стала венгерская спортсменка Майя Дора Сомоди, а китаянка Ванью Лю завоевала бронзовую медаль", - проинформировали в комитете.
Подчеркивается, что это первая медаль чемпионата мира от девушек в истории казахстанского шорт-трека.
Напомним, в прошлом году казахстанец Денис Никиша стал победителем Кубка мира по шорт-треку.
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26.02.2024, 15:52 611
Геннадий Головкин возглавил Национальный олимпийский комитет
Фото: Sports.kz
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Астана. 26 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанский боксер Геннадий Головкин избран президентом Национального олимпийского комитета в ходе внеочередной Генеральной ассамблеи организации.
Возглавлять НОК Головкин будет в течение четырех лет.
На данном посту Геннадий Головкин сменил Тимура Кулебаева, который возглавлял комитет с 2015 года.
Напомним, в июне прошлого года прославленный казахстанский боксер официально отказался от всех титулов чемпиона мира.
25.02.2024, 13:39 7776
Казахстанский фигурист выиграл золотую медаль турнира по фигурному катанию в Нидерландах
Фото: Instagram/committee_sport
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Амстердам. 25 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанец Михаил Шайдоров выиграл золотую медаль турнира Challenge Cup по фигурному катанию в Нидерландах, сообщает пресс-служба дирекции развития спорта Министерства туризма и спорта Республики Казахстан.
В короткой программе Михаил, набрав 85.75 балла, находился на 2-м месте. Став лучшим в произвольной программе, наш соотечественник занял итоговое первое место с общим показателем 256.34 балла", - проинформировали в пресс-службе.
Отмечается, что в турнире выступили 157 спортсменов из 32 стран.
Ранее казахстанский фигурист завоевал медаль Гран-при Китая.
20.02.2024, 12:24 25901
Названа столица IX зимних Азиатских игр
Фото: Минтуризма и спорта РК
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Астана. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Ближайшие зимние Азиатские игры состоятся в период с 7 февраля по 14 марта 2025 года в китайском Харбине, сообщает Министерство туризма и спорта со ссылкой на информацию Олимпийского совета Азии (ОСА).
Совет также утвердил талисман, эмблему и девиз игр, который звучит как "Зимние мечты, любовь в центре Азии" (Dreams of Winter, Love among Asia)", - говорится в информации.
Ранее Харбин уже принимал зимнюю Азиаду в 1996 году.
На тех играх сборная Казахстана выиграла 14 золотых, 9 серебряных, 8 бронзовых наград, что позволило ей занять 2-е место в общем зачете после команды КНР.
Напомним, по итогам последней Азиады-2023 в Ханчжоу казахстанские спортсмены завоевали 80 медалей (10 золотых, 22 серебряных, 48 бронзовых) и расположились в итоговом медальном зачете лишь на 11-й строчке, уступив Таиланду, Бахрейну и Северной Корее.
На встрече со спортсменами после Азиады президент Касым-Жомарт Токаев отметил отличные результаты выступления казахстанцев в таких видах спорта, как стрельба, гребля, велоспорт, вольная борьба, джиу-джитсу и каратэ, однако отметил, что в остальных видах спорта показатели Казахстана могли быть лучше. По мнению главы государства, такие результаты в профессиональном спорте говорят о крайне низкой эффективности использования государственных ресурсов.
Токаев поручил профильному ведомству провести кардинальные реформы в отрасли и серьезную работу над ошибками.
18.02.2024, 17:48 33641
Казахстанская конькобежка установила рекорд на турнире в Канаде
Алина Дауранова установила личный рекорд
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Астана. 18 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанка Алина Дауранова установила личный рекорд в забеге на 1000 метров на чемпионате мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях, сообщает Sport Plus Qazaqstan.
Спортсменка преодолела дистанцию за 1 минуту 15,24 секунды, что позволило ей занять итоговое 13-е место и стать лучшей среди соотечественниц. Екатерина Айдова показала 14-й результат (1:15,29), Инесса Шумекова - 24-й (1:18,57).
15.02.2024, 14:01 44666
Геннадия Головкина выдвинули на пост президента НОК
Фото: instagram/gggboxing
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Астана. 15 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанский боксер Геннадий Головкин выдвинут на пост президента Национального олимпийского комитета (НОК) Казахстана.
14 февраля состоялось заседание независимой избирательной комиссии НОК РК, где были рассмотрены формы на выдвижение кандидатов в президенты. Головкин выдвинут на пост федерациями по олимпийским видам спорта, сообщает издание Vesti.kz.
Комитет с 2015 года возглавляет Тимур Кулибаев.
Что касается Головкина, то он не выходил на ринг с сентября 2022 года, когда проиграл Саулю Канело Альваресу в трилогии. Вскоре после этого казахстанец освободил свои титулы чемпиона мира по версиям WBA, IBF и IBO в среднем весе", - говорится в материале.
В издании добавили, что на должность представителя национальной федерации по олимпийским видам спорта выдвинут чемпион Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро пловец Дмитрий Баландин.
12.02.2024, 09:13 58706
Рыбакина выиграла турнир категории WTA 500 в Абу-Даби
Фото: ktf.kz
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Абу-Даби. 12 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Победой Елены Рыбакиной завершился в Абу-Даби турнир категории WTA 500. Об этом сообщили в Федерации тенниса Казахстана.
В финале она уверенно обыграла россиянку Дарью Касаткину, занимающую 14-ю строчку в рейтинге женской теннисной ассоциации. Счет поединка 6:1, 6:4. За час с небольшим игрового времени казахстанке удалось 4 раза подать на вылет и реализовать 6 брейк-поинтов из десяти. Перед отчетным матчем счет личных встреч был 2:2.
A few words from the champ 🎤— wta (@WTA) February 11, 2024
Elena Rybakina 🏆 #MubadalaAbuDhabiOpen pic.twitter.com/r4mZCTgQZW
Свой первый титул в WTA-туре Рыбакина выиграла в 2019 году - на турнире WTA 250 в Бухаресте. В 2020 году она победила на турнире WTA 250 в Хобарте. В 2022 году Елена стала чемпионкой Уимблдона. 2023 год принес казахстанке два трофея WTA 1000: сначала в Индиан-Уэллсе, а после - в Риме. В начале 2024 года Елена выиграла турнир WTA 500 в Брисбене. Таким образом, после победы в Абу-Даби у Рыбакиной уже семь титулов WTA.
Елена Рыбакина в обновленном рейтинге WTA поднимется на четвертую строчку.
09.02.2024, 20:28 69086
Елена Рыбакина вышла в полуфинал теннисного турнира в ОАЭ
В полуфинале казахстанка сыграет с 15-й ракеткой мира из России
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Абу-Даби. 9 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Пятая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина провела второй матч на турнире одиночного разряда на харде Abu Dhabi Open в столице ОАЭ, сообщает Sports.kz.
Во встрече на стадии четвертьфинала казахстанка сыграла с испанской теннисисткой Кристиной Буча (74-й номер рейтинга WTA). Игра завершилась уверенной победой Рыбакиной в двух сетах с общим счетом 6:1, 6:4. Матч продлился один час и четыре минуты.
В полуфинале Елена сыграет с 15-й ракеткой мира из России Людмилой Самсоновой, которая обыграла чешку Барбору Крейчикову.
07.02.2024, 17:10 77936
Казахстанец завоевал серебряную медаль чемпионата Азии по тяжелой атлетике
Фото: Instagram/turizm_sport_ministrligi
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Ташкент. 7 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанец Александр Уваров завоевал серебряную медаль чемпионата Азии по тяжелой атлетике, сообщает пресс-служба Министерства туризма и спорта Республики Казахстан.
Сегодня на чемпионате Азии по тяжелой атлетике в Ташкенте в весовой категории до 81 кг Казахстан представляли 2 атлета. В итоге серебряную медаль завоевал Александр Уваров", - проинформировали в пресс-службе.
Сообщается, что штангист в рывке поднял 153 кг, в толчке - 190 кг.
Напомним, в прошлом году Александр Уваров завоевал бронзовую медаль Азиатских игр в китайском Ханчжоу.
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