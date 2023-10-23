Казахстанец стал чемпионом мира по пауэрлифтингу IPF  

Голубев победил в Стокгольме в парном разряде с украинцем Денисом Молчановым, а Бублик - в Антверпене в личном разряде

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Астана. 23 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Александр Бублик и Андрей Голубев дружно сделали 22 октября 2023 года особенным днем для нашего тенниса. Казахстанцы с разницей в несколько часов выиграли турниры ATP 250: Голубев - в Стокгольме в парном разряде с украинцем Денисом Молчановым, а Бублик - в Антверпене в личном разряде. Об этом - Александр Бублик и Андрей Голубев дружно сделали 22 октября 2023 года особенным днем для нашего тенниса. Казахстанцы с разницей в несколько часов выиграли турниры ATP 250: Голубев - в Стокгольме в парном разряде с украинцем Денисом Молчановым, а Бублик - в Антверпене в личном разряде. Об этом сообщили в Федерации тенниса Казахстана.





Александр Бублик, занимающий 36-е место рейтинга ATP, обыграл 38-го номера мировой классификации Артура Филса из Франции со счетом 6:4, 6:4.





Таким образом, он завоевал уже третий титул серии ATP в карьере. До этого в активе Бублика была победа в июне 2023 года на турнире АТР 500 в Галле, а ранее в феврале 2022 года он стал чемпионом ATP 250 OPEN SUD DE FRANCE в Монпелье.





Для Андрея Голубева данный титул - дебютный на таком высоком уровне. Вместе со своим постоянным напарником Денисом Молчановым казахстанец долго шел к этому успеху и наконец достиг триумфа. Пара Голубев/Молчанов в решающем матче турнира в столице Швеции нанесла поражение Юки Бхамбри из Индии и Джулиану Кэшу из Великобритании - 7:6(8:6), 6:2.