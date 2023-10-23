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22.10.2023, 09:29 13286
Казахстанец стал чемпионом мира по пауэрлифтингу IPF
Фото: gov.kz
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Улан-Батор. 22 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Тренер карагандинского фитнес-клуба Евгений Ермышев занял первое место на чемпионате мира среди ветеранов по пауэрлифтингу в экипировке International Powerlifting Federation в Улан-Баторе, сообщает пресс-служба акимата Карагандинской области.
Спортсмен из Караганды выступал в категории М1. Соперниками стали силачи из Финляндии, Монголии и Казахстана. Обойдя всех, Евгений Ермышев завоевал золото чемпионата", - проинформировали в пресс-службе.
Отмечается, что заниматься пауэрлифтингом профессионально карагандинец начал более 20 лет назад. Сегодня Евгений Ермышев - многократный чемпион Казахстана по жиму штанги лежа, пауэрлифтингу, обладатель Кубка мира федерации WPC, 7-кратный чемпион федерации НАП.
Планов на будущее пока нет. Буду восстанавливаться от тяжелых физических нагрузок. Спорт оказывает как благотворное влияние на организм человека, так и не очень. Нужно найти золотую середину. В 2022 году я участвовал в семи турнирах, в этом году - в пяти. Со свежими силами буду побеждать уже в следующем году", - добавил Евгений Ермышев.
Напомним, в прошлом году казахстанская спортсменка Жадыра Бердымухамбетова из Жанаозена победила в чемпионате мира по пауэрлифтингу.
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23.10.2023, 09:36 1476
Казахстанские спортсмены завоевали бронзу и серебро Азиатских параигр
Фото: t.me/Turizm_zhane_sport_ministrligi
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Ханчжоу. 23 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Серебряную и две бронзовые медали завоевали казахстанские спортсмены по параканоэ.
В Министерстве туризма и спорта сообщили, что Бибарыс Спатай занял второе место по параканоэ, его результат 43.601 секунды.
Богатырев Максим завоевал бронзовую медаль по параканоэ, его результат 58.479 секунды.
Также казахстанка Жаныл Балтабаева заняла третье место индивидуальной программы VL3 200 м по параканоэ.
РАСПИСАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ IV АЗИАТСКИХ ПАРАИГР ХАНЧЖОУ
Напомним, вчера, 22 октября, Казахстан принял участие в церемонии открытия IV Азиатских параигр, которая состоялась на олимпийском стадионе "Большой Лотос" в городе Ханчжоу.
В соревнованиях, которые пройдут с 22 по 28 октября, примут участие порядка 4000 спортсменов из 43 стран Азии. Казахстан будет представлять 131 спортсмен, которые поборются за 485 комплектов медалей по 14 видам спорта.
23.10.2023, 08:41 2631
Казахстанские теннисисты Александр Бублик и Андрей Голубев выиграли турниры ATP 250
Фото: ktf.kz
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Астана. 23 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Александр Бублик и Андрей Голубев дружно сделали 22 октября 2023 года особенным днем для нашего тенниса. Казахстанцы с разницей в несколько часов выиграли турниры ATP 250: Голубев - в Стокгольме в парном разряде с украинцем Денисом Молчановым, а Бублик - в Антверпене в личном разряде. Об этом сообщили в Федерации тенниса Казахстана.
Александр Бублик, занимающий 36-е место рейтинга ATP, обыграл 38-го номера мировой классификации Артура Филса из Франции со счетом 6:4, 6:4.
Таким образом, он завоевал уже третий титул серии ATP в карьере. До этого в активе Бублика была победа в июне 2023 года на турнире АТР 500 в Галле, а ранее в феврале 2022 года он стал чемпионом ATP 250 OPEN SUD DE FRANCE в Монпелье.
Для Андрея Голубева данный титул - дебютный на таком высоком уровне. Вместе со своим постоянным напарником Денисом Молчановым казахстанец долго шел к этому успеху и наконец достиг триумфа. Пара Голубев/Молчанов в решающем матче турнира в столице Швеции нанесла поражение Юки Бхамбри из Индии и Джулиану Кэшу из Великобритании - 7:6(8:6), 6:2.
22.10.2023, 20:35 8416
Казахстан принял участие в церемонии открытия IV Азиатских параигр в Ханчжоу
Фото: gov.kz
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Пекин. 22 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан принял участие в церемонии открытия IV Азиатских параигр, которая состоялась на олимпийском стадионе "Большой Лотос" в городе Ханчжоу, сообщает пресс-служба Министерства туризма и спорта РК.
На открытии игр честь держать государственный флаг Казахстана был удостоен серебряный призер чемпионата Азии по волейболу сидя Жангали Суйеуов и чемпион международных соревнований по паранастольному теннису Алтынай Ержанкызы.
Участие параспортсменов в таком значимом событии - это большая победа. Их выдающиеся результаты стали возможными благодаря неослабевающему усердию и страсти к спорту", - заявил министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев.
Сообщается, что в соревнованиях, которые пройдут с 22 по 28 октября, примут участие порядка 4000 спортсменов из 43 стран Азии. Казахстан будет представлять 131 спортсмен, которые поборются за 485 комплектов медалей по 14 видам спорта.
Напомним, вчера состоялась торжественная церемония поднятия казахстанского флага на Азиатских параиграх.
Ранее в Ханчжоу прошли XIX Азиатские игры. По итогам соревнований казахстанские спортсмены завоевали 80 медалей: 10 золотых, 22 серебряные и 48 бронзовых.
22.10.2023, 17:27 10136
Казахстанские атлеты завоевали золото и серебро на Кубке Европы по триатлону
Фото: almatytriathlon.org
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Анкара. 22 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские атлеты Егор Крупяков и Александр Тен завоевали золото и серебро на Кубке Европы по триатлону - 2023 Europe Triathlon Junior Cup Yenisehir в Мерсине, сообщает пресс-служба федерации триатлона в Алматы.
Героями соревнований стали Егор Крупяков и Александр Тен, которые в невероятно сложной борьбе выиграли золото и серебро соответственно, вырвав победу у финишного створа у итальянского спортсмена Andrea Balestreri", - сообщили в пресс-службе.
Подчеркивается, что атлеты алматинской сборной команды выложились на 100%, в очередной раз показав слаженность и сплоченность.
Ранее казахстанец Аян Бейсенбаев завоевал бронзовую медаль Азиатских игр в Ханчжоу. Он финишировал третьим в триатлоне.
21.10.2023, 12:17 19111
Торжественная церемония поднятия казахстанского флага состоялась на Азиатских параиграх
Фото: Министерство туризма и спорта РК
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Ханчжоу. 21 октября. KAZAKHSTAN TODAY - 21 октября в китайском городе Ханчжоу прошла торжественная церемония поднятия флага Казахстана, символизирующая официальное прибытие казахстанской спортивной команды на Азиатские параигры, сообщает Министерство туризма и спорта Казахстана.
На этих Азиатских играх участвуют 131 спортсмен по 14 видам спорта, что представляет рекордное количество участников из Казахстана в истории Азиатских игр. В предыдущих играх участвовали 94 спортсмена в 9 видах спорта. Мы надеемся, что в этом году мы принесем еще больше медалей", - поделился генеральный секретарь Национального Паралимпийского комитета РК Ерлан Сулейменов.
На IV Азиатских параиграх соберутся более 4000 спортсменов из 43 азиатских стран, соревнующихся в 22 видах спорта. Соревнования континента пройдут с 22 по 28 октября.
Напомним, с 23 сентября по 8 октября в Ханчжоу прошли XIX Азиатские игры. По итогам соревнований казахстанские спортсмены завоевали 80 медалей: 10 золотых, 22 серебряные и 48 бронзовых.
18.10.2023, 10:09 32541
Сборная Казахстана в отборе Евро-2024 по футболу сенсационно обыграла Финляндию
Фото: фото kff.kz
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Астана. 18 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Сборная Казахстана по футболу на выезде сыграла с Финляндией в матче отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2024 года, сообщает Sports.kz.
С первых минут атаковали хозяева, потихоньку нагнетая, они создали несколько моментов у ворот Игоря Шацкого, сумев открыть счет со штрафного, сделал это Роберт Тейлор. После этого казахстанцы стали активнее ходить вперед, на перерыв команды ушли с минимальным перевесом финнов.
Во второй половине пошел открытый футбол, гости имели свои моменты, Багдат Каиров после прострела в штрафную не дотянулся до мяча, а Асхат Тагыберген дальним ударом попал в перекладину. Александр Марочкин пошел в чужую штрафную и после его кивка головой соперник сыграл рукой, пенальти четко реализовал Бактиер Зайнутдинов, а в концовке Батека ударом головой оформил дубль. 2:1 - Казахстан побеждает.
17 ноября Казахстан дома примет сборную Сан-Марино.
Финляндия - Казахстан 1:2 (1:0)
Голы: Тейлор 28 (1:0), Зайнутдинов с пенальти 77 (1:1), Зайнутдинов 90 (1:2).
16.10.2023, 12:30 48071
Казахстанка стала чемпионкой мира по шахматам
Фото: Instagram/drs_kz
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Рим. 16 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанка Ксения Балабаева стала чемпионкой мира по шахматам, сообщает пресс-служба дирекции по развитию спорта Республики Казахстан.
В блиц-турнире чемпионкой стала наша соотечественница Ксения Балабаева, серебряным призером Амина Каирбекова. Среди мужчин 3-е место занял Арыстан Исанжулов. А в рапиде Ксения Балабаева заняла 2-е место, Зейнеп Султанбек 3-е место", - проинформировали в пресс-службе.
Ранее женская команда Казахстана по шахматам завоевала бронзу на Азиатских играх.
16.10.2023, 11:58 48576
В Казахстане появится Центр олимпийской подготовки по легкой атлетике
Планируется реорганизовать республиканское государственное казенное предприятие "Центр олимпийской подготовки "Астана"
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Астана. 16 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве туризма и спорта Республики Казахстан разработали проект постановления "О некоторых вопросах республиканской собственности".
Реорганизовать республиканское государственное казенное предприятие "Центр олимпийской подготовки "Астана" Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта Республики Казахстан путем выделения из него республиканского государственного казенного предприятия "Центр олимпийской подготовки по легкой атлетике" Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта Республики Казахстан", - сообщает в тексте документа.
Документ размещен на портале "Открытые НПА".
Напомним, после Азиады Токаев поручил пересмотреть систему работы спортивных институтов.
Он отметил, что сфера спорта всегда находится в фокусе внимания государства. Ежегодно на развитие спорта выделяются значительные средства. Однако показатели страны в спорте не на самом высоком уровне.
Сейчас, по словам главы государства, отсутствует координация между Министерством туризма и спорта, Национальным Олимпийским комитетом и федерациями.
Токаев призвал извлечь уроки из результатов прошедших состязаний и тщательно готовиться к предстоящим Олимпийским играм в Париже.
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Ваше мнение
Казахстан столкнулся с систематическим дефицитом электроэнергии. При этом уже сейчас наблюдается сокращение имеющихся резервов мощности. Кроме того, в стране сложилась недопустимо высокая степень износа энергооборудования. Аварии оставляют без электричества целые города. По мнению экспертов, спасением от энергодефицита на долгие годы может стать строительство АЭС. Как Вы относитесь к данной инициативе?