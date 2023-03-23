Казахстанец стал чемпионом мира по версии IBO

Фото: ktf.kz

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Астана. 18 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Лидер женской сборной Казахстана Елена Рыбакина (10 WTA) уверенно обыграла победительницу трех турниров Большого шлема в одиночном разряде (открытый чемпионат Франции - 2020 и 2022, открытый чемпионат США - 2022) польку Игу Швёнтек в полуфинале "Мастерса" в американском Индиан-Уэллсе с призовым фондом $8,8 млн. Об этом - Лидер женской сборной Казахстана Елена Рыбакина (10 WTA) уверенно обыграла победительницу трех турниров Большого шлема в одиночном разряде (открытый чемпионат Франции - 2020 и 2022, открытый чемпионат США - 2022) польку Игу Швёнтек в полуфинале "Мастерса" в американском Индиан-Уэллсе с призовым фондом $8,8 млн. Об этом сообщила Федерация тенниса Казахстана.





Матч завершился со счетом 6:2, 6:2 в пользу казахстанки. Теннисистки провели на корте 1 час 17 минут. По ходу матча Рыбакина 7 раз подала на вылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из пяти (100%). В личных встречах оппоненток Елена повела со счетом 3:1. Напомним, что в четвертом круге открытого чемпионата Австралии - 2023 Рыбакина победила Игу со счетом 6:4, 6:4.





В своем первом в карьере финале "Мастерса" Рыбакина сыграет со второй ракеткой мира Ариной Соболенко (Беларусь). Таким образом, любителей тенниса ждет повторение финала Australian Open 2023, когда победу одержала Соболенко - 4:6, 6:3, 6:4.



