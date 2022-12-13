Казахстанский боксер Жанкош Тураров нокаутом выиграл бой за титул IBO

Фото: Sports.kz

Боксер дважды отправил соперника в нокдаун

Алматы. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Накануне в Алматы прошел вечер профессионального бокса, в главном поединке которого Жанкош Тураров нокаутировал в седьмом раунде Луиса Энрике Ромеро из Венесуэлы и завоевал вакантный титул IBO Inter-Continental в первом полусреднем весе.





В главном бою вечера Тураров сразился с венесуэльцем Луисом Энрике Ромеро (11-5-1, 7 КО). На кону стоял вакантный титул чемпиона IBO Inter-Continental в первом полусреднем весе. Этот поединок был рассчитан на десять раундов и закончился победой Турарова в седьмом раунде, при этом он дважды отправил соперника в нокдаун, сообщает Sports.kz.





Таким образом, Жанкош Тураров одержал 26-ю победу в профессиональной карьере и завоевал второстепенный чемпионский пояс IBO. Луис Энрике Ромеро потерпел шестое поражение на профи-ринге. Добавим, что ранее Тураров был чемпионом по версии WBO Inter-Continental.







