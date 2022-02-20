Казахстанка Надежда Морозова вышла в финал Олимпиады в Пекине

Фото: Sports.kz
ПЕКИН. 19 ФЕВРАЛЯ - Казахстанская конькобежка Надежда Морозова вышла в финал зимней Олимпиады в Пекине и поборется за медали, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Надежда Морозова завершила сегодняшнее выступление на Олимпиаде с показателем 8.43.23 и тремя спринтерскими очками. В итоговом протоколе Надежда расположилась на восьмом месте и удержалась в восьмерке финалисток", - сообщает Sports.kz.
Финал женского масс-старта начался в 15.00. Прямую трансляцию можно посмотреть на телеканале "Хабар 24".
Ранее супруг Надежды Морозовой Дмитрий не смог выйти в финал мужского масс-старта.
Сегодня в Пекине также состоялся лыжный марафон на 30 километров у мужчин. Единственный представитель Казахстана в масс-старте Евгений Величко финишировал 43-м с отставанием в 7.11.1 от лидера.
Изначально лыжники должны были бежать 50 километров, но дистанция была сокращена из-за неблагоприятных погодных условий.
Завтра, в заключительный день Олимпиады состоится женская гонка на 30 километров.
Напомним, Олимпийские игры в Пекине закончатся 20 февраля. Лучший результат из казахстанцев на данный момент показал шорт-трекист Абзал Ажгалиев - он занял четвертое место в финальном забеге на дистанции 500 метров.