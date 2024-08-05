Казахстанка Нора Джеруто вышла в финал Олимпийских игр - 2024   

Во время заплыва она получила несколько ударов по голове, захлебнулась водой из Сены, после чего ее тошнило всю оставшуюся часть плавания

Фото: olympic.kz

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Париж. 1 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская триатлонистка Екатерина Шабалина поделилась подробностями неудачно сложившихся для нее соревнований на Олимпиаде в Париже.





По информации Sports.kz , 31 июля Шабалина стартовала на Играх, однако ей пришлось сойти с дистанции во время велоэтапа. Всему виной оказался водный этап соревнований, который проходил в грязной реке Сене.





По ее словам, во время заплыва она получила несколько ударов по голове, после чего захлебнулась водой из Сены.





Судьям отслеживать драку на этапе плавания довольно тяжело. Хоть это и запрещено. Получив по голове несколько раз, я захлебнулась водой из Сены, после чего меня начало тошнить всю оставшуюся часть плавания. И вырвало уже после первого круга велосипедного этапа (...) Я обратилась к медицинскому персоналу сразу после своего финиша. Прописали лекарства. Надеюсь, ухудшения не будет", - рассказал Шабалина.





Кроме того, по данным РБК , в финале мужского личного зачета Тайлера Миславчука из Канады вырвало в прямом эфире. 29-летний спортсмен финишировал девятым. После в разговоре с Daily Mail триатлонист заявил, что его стошнило десять раз.





Также еще несколько триатлонисток травмировались на велодорожке из-за скользкого дорожного покрытия в Париже. После турнира один из участников Игр подал протест.





Из-за загрязнения реки мужской турнир по триатлону на Играх состоялся на день позднее. Мэр Парижа Анн Идальго призналась, что запасного плана на случай грязной воды в Сене у организаторов Олимпиады не было.





Ранее президент Франции заявил об успешной работе по очистке Сены. Эмманюэль Макрон отметил, что после завершения Олимпиады жители Парижа смогут купаться в городской реке.





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