04.08.2024, 09:05 11001
Казахстанский гимнаст завоевал серебряную медаль Олимпийских игр - 2024 в Париже
Фото: olympic.kz/ Сали Сабиров
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Париж. 4 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанский гимнаст Нариман Курбанов завоевал серебряную медаль Олимпийских игр - 2024 в Париже, сообщает Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан.
Спортсмен успешно выступил в финале упражнений на коне. За выполнение своей программы он получил 15.433 балла, что и принесло ему второе место", - проинформировали в комитете.
Также отмечается, что гимнаста поздравил президент Национального олимпийского комитета Казахстана Геннадий Головкин.
Поздравляю Наримана Курбанова с серебряной медалью Олимпийских игр! Впервые в независимой истории наша страна на олимпийском пьедестале в спортивной гимнастике! Своим стремлением к победе и волевым характером Вы завоевали сердца всех казахстанских болельщиков", - заявил Геннадий Головкин.
Ранее казахстанский дзюдоист завоевал золотую медаль на Олимпиаде-2024 в Париже.
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04.08.2024, 16:30 7796
Олимпийские игры в Париже: казахстанский боксер вышел в финал Дополнено
Фото: instagram/olympickz
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Париж. 4 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанский боксер Нурбек Оралбай вышел в финал Олимпийских игр - 2024 в Париже, сообщает Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан.
В этом раунде он встречался с Кристианом Пиналесом из Доминиканы. Нурбек в первом раунде оказался сильнее соперника, выиграв со счетом 3:2. Точно так же завершилась и вторая трехминутка (...) Нурбек вышел в финал и поборется за золотую медаль", - проинформировали в комитете.
Уточняется, что спортсмен победил раздельным решением судей - 3:2.
Дополнено 04.08.2024, 18.50
Казахстанский боксер Нурбек Оралбай подвел итоги полуфинального боя в рамках Олимпиады - 2024 в Париже, сообщает Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан.
Соперник был очень сильный. Он в первом туре выбил из соревнований Тохтарбека Танатхана из Китая. Тем не менее мои тренеры дали хорошую установку на поединок, и я полностью ее выполнил. Мы не остановимся на достигнутом. Впереди финал, так что буду делать все возможное. Благодарен всем казахстанским болельщикам, которые поддерживают меня", - заявил боксер.
Ранее казахстанка Нора Джеруто вышла в финал Олимпийских игр - 2024.
04.08.2024, 15:50 8601
Казахстанка Нора Джеруто вышла в финал Олимпийских игр - 2024
Фото: olympic.kz/Сали Сабиров
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Париж. 4 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская легкоатлетка Нора Джеруто вышла в финал Олимпийских игр - 2024, сообщает Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан.
Она успешно преодолела стартовый раунд в беге на 3000 метров с препятствиями. В финальную часть соревнований проходили пять лучших атлеток из каждого забега. Джеруто в своем финишировала с пятым результатом, что и позволило ей выйти в финал", - проинформировали в комитете.
Сама спортсменка также прокомментировала свой выход в финал Олимпийских игр - 2024.
Это моя первая Олимпиада. И я очень рада выступать на ней, защищать честь Казахстана. Также я рада, что пробилась в финал со своим лучшим результатом в сезоне. В финале отдам всю себя полностью. У меня много ожиданий от решающего выступления", - заявила Нора Джеруто.
Ранее казахстанский гимнаст завоевал серебряную медаль Олимпийских игр - 2024 в Париже.
01.08.2024, 12:52 24251
Казахстанская триатлонистка поделилась неприятными подробностями заплыва в Сене
Фото: olympic.kz
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Париж. 1 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская триатлонистка Екатерина Шабалина поделилась подробностями неудачно сложившихся для нее соревнований на Олимпиаде в Париже.
По информации Sports.kz, 31 июля Шабалина стартовала на Играх, однако ей пришлось сойти с дистанции во время велоэтапа. Всему виной оказался водный этап соревнований, который проходил в грязной реке Сене.
По ее словам, во время заплыва она получила несколько ударов по голове, после чего захлебнулась водой из Сены.
Судьям отслеживать драку на этапе плавания довольно тяжело. Хоть это и запрещено. Получив по голове несколько раз, я захлебнулась водой из Сены, после чего меня начало тошнить всю оставшуюся часть плавания. И вырвало уже после первого круга велосипедного этапа (...) Я обратилась к медицинскому персоналу сразу после своего финиша. Прописали лекарства. Надеюсь, ухудшения не будет", - рассказал Шабалина.
Кроме того, по данным РБК, в финале мужского личного зачета Тайлера Миславчука из Канады вырвало в прямом эфире. 29-летний спортсмен финишировал девятым. После в разговоре с Daily Mail триатлонист заявил, что его стошнило десять раз.
Также еще несколько триатлонисток травмировались на велодорожке из-за скользкого дорожного покрытия в Париже. После турнира один из участников Игр подал протест.
Из-за загрязнения реки мужской турнир по триатлону на Играх состоялся на день позднее. Мэр Парижа Анн Идальго призналась, что запасного плана на случай грязной воды в Сене у организаторов Олимпиады не было.
Ранее президент Франции заявил об успешной работе по очистке Сены. Эмманюэль Макрон отметил, что после завершения Олимпиады жители Парижа смогут купаться в городской реке.
Напомним, волну негодования вызвала церемония открытия Олимпийских игр - 2024 в Париже. Аавторы церемонии открытия придумали постановку, похожую на "Тайную вечерю", в которой вместо Иисуса и его учеников были бородатая женщина и мужчины, переодетые в женщин. В конце номера на сцене появился практически голый мужчина в голубой краске, изображающий древнегреческого бога Диониса. Американский предприниматель Илон Маск назвал пародию на "Тайную вечерю" неуважением к христианам.
Также на параде спортсменов дикторы совершили ошибку: сборную Южной Кореи неверно объявили как команду Северной Кореи. В связи с этим в Министерстве спорта Южной Кореи сообщили, что добиваются встречи с президентом МОК Томасом Бахом из-за допущенной ошибки дикторов, а также потребовали от МОК и местного оргкомитета объяснений. В конце церемонии открытия был поднят перевернутый олимпийский флаг.
31.07.2024, 09:29 41466
Пятый день Олимпиады-2024: опубликовано расписание выступлений казахстанских атлетов
Фото: НОК РК
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Париж. 31 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня на Олимпийских играх казахстанские спортсмены будут соревноваться в таких видах спорта, как: триатлон, пулевая стрельба, стендовая стрельба, бокс, настольный теннис и спортивная гимнастика, сообщает Национальный олимпийский комитет РК.
Финальное соревнование по триатлону начнется в 11.00, за медаль поборется Екатерина Шабалина.
Квалификационные соревнования по пулевой стрельбе среди мужчин (винтовка, 50 метров, три положения) начнутся в 12.00, в них выступят Ислам Сатпаев и Константин Малиновский.
Соревнование по стендовой стрельбе среди женщин (трап) начнется в 12.00 (вторая квалификация). В нем примет участие Мария Дмитриенко.
Соревнование по боксу до 57 килограммов среди мужчин (1/8 финала) начнется в 14.16. В поединке выступят казахстанский боксер Махмуд Сабырхан и Хосе Кильес из Испании.
Соревнование по настольному теннису среди мужчин начнется в 18.00 (1/8 финала). Соперников казахстанского спортсмена Кирилла Герасименко станет Омар Ассар из Египта.
Финальное соревнование по стендовой стрельбе среди женщин (трап) начнется в 18.30. В случае успешного преодоления второй квалификации Мария Дмитриенко поборется за олимпийскую медаль.
Финальное соревнование по спортивное гимнастике среди мужчин (индивидуальное многоборье) начнется в 20.30. В нем примет участие Милад Карими.
Соревнование по боксу до 75 килограммов среди женщин (1/8 финала) начнется в 00.36. За Казахстан выступит Валентина Хальзова, ее противников станет Атейна Бацлон из Панамы.
Сборная Казахстана уже завоевала три медали: дзюдоист Елдос Сметов принес Казахстану победу в соревновании по дзюдо в весе до 60 килограммов. Бронзу в этом же виде спорта получил Гусман Кыргызбаев. Бронзовыми призерами также стали Александра Ле и Ислам Сатпаев в пулевой стрельбе.
30.07.2024, 10:00 48101
Четвертый день Олимпиады-2024: в каких видах спорта выступят казахстанские спортсмены
Фото: НОК РК
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Париж. 30 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня на Олимпийских играх - 2024 в Париже казахстанские спортсмены примут участие в соревнованиях в нескольких видах спорта, таких как: стендовая стрельба, дзюдо, плавание, бокс, стрельба из лука, сообщает Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан.
Соревнование по стендовой стрельбе (трап) среди женщин начнется в 12.00 (квалификация). В них примет участие Мария Дмитриенко.
Соревнования по дзюдо до 81 килограмма среди мужчин и до 63 килограммов среди женщин начнутся в 13.00 (предварительные раунды) и в 19.00 (финал). В поединке примут участие Абылайхан Жубаназар и Эсмигуль Куюлова.
Соревнования по плаванию начнутся в 14.17 (квалификация) и в 23.30 (полуфиналы). Принимать участие будет Адильбек Мусин (шестой заплыв).
Соревнование по боксу до 80 килограммов среди мужчин начнется в 19.18 (1/8 финала). Выступать за Казахстан выйдет Нурбек Оралбай, его соперником станет Каллум Питерс из Австралии.
Соревнование по стрельбе из лука среди мужчина начнется в 22.03 (1/32 финала). Казахстан представит Ильфат Абдуллин.
Соревнование по боксу до 51 килограмма среди мужчин начнется в 23.00 (1/8 финала). На ринге выступят Сакен Бибосынов и его противник Самет Гюмюш (Турция).
Сборная Казахстана уже завоевала три медали: дзюдоист Елдос Сметов принес Казахстану победу в соревновании по дзюдо в весе до 60 килограммов. Бронзу в этом же виде спорта получил Гусман Кыргызбаев. Бронзовыми призерами также стали Александра Ле и Ислам Сатпаев в пулевой стрельбе.
28.07.2024, 21:13 59751
Третью олимпийскую медаль для Казахстана завоевал еще один дзюдоист
Фото: НОК РК
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Париж. 28 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанский дзюдоист Гусман Кыргызбаев стал бронзовым призером Олимпийских игр - 2024 в Париже, сообщает Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан.
Спортсмен дошел до полуфинала, где уступил бразильцу Виллиану Лиме. Однако он остался в борьбе за медали, пробившись в схватку за третье место. В этом раунде ему противостоял Страхинья Бунчич из Сербии. Гусман заработал балл, который в итоге и сделал его победителем схватки", - рассказали в пресс-службе НОК РК.
Для Казахстана его медаль стала третьей на Олимпиаде-2024. Ранее золотую награду завоевал дзюдоист Елдос Сметов. Бронзовыми призерами также стали Александра Ле и Ислам Сатпаев в пулевой стрельбе.
28.07.2024, 09:17 64516
Казахстанский дзюдоист завоевал золотую медаль на Олимпиаде-2024 в Париже
Фото: НОК РК
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Париж. 28 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Лидер казахстанской команды по дзюдо Елдос Сметов завоевал золотую медаль на Олимпийских играх в Париже, сообщает Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан.
Победу в решающем противостоянии одержал Сметов. Елдос заработал балл. Данное преимущество он удержал до завершения схватки, поднявшись в итоге на первую ступень пьедестала", - проинформировали в НОК.
Елдос Сметов дошел до финала в весовой категории до 60 килограммов. В главной схватке на татами ему противостоял француз Лука Мхеидзе, бронзовый призер Токио-2020.
Отмечается, что чемпион в третий раз в карьере стал обладателем олимпийской награды.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил олимпийского чемпиона Елдоса Сметова на своей странице в Сети.
Поздравляю нашего дзюдоиста Елдоса Сметова с завоеванием золотой медали на Олимпийских играх в Париже! Благодаря его мастерству и силе духа высоко развевается флаг Казахстана. Елдос стал лучшим в мире в борьбе с сильнейшими соперниками, выиграв главные соревнования четырехлетия. Вами восхищается вся страна. Ваша победа - победа всего нашего народа! - написал глава государства.
Позже Токаев позвонил олимпийскому чемпиону, чтобы поздравить с победой лично.
В активе Казахстана теперь две медали. Ранее бронзу завоевали Александра Ле и Ислам Сатпаев в пулевой стрельбе.
27.07.2024, 13:50 69311
Казахстан завоевал первую медаль на Олимпийских играх в Париже
Фото: НОК
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Париж. 27 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская команда по пулевой стрельбе принесла стране первую медаль Олимпийских игр - 2024 в Париже, сообщает Национальный олимпийский комитет РК.
Спортсмены стали третьими в соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки среди смешанных команд. Страну в этом виде олимпийской программы представили Александра Ле и Ислам Сатпаев", - проинформировали в комитете.
Отмечается, что в противостоянии за третье место казахстанские спортсмены бились против сборной Германии.
Дополнено 27.07.2024, 17.30
Президент Национального олимпийского комитета Казахстана Геннадий Головкин поздравил представителей команды по пулевой стрельбе Александру Ле и Ислама Сатпаева с завоеванием бронзовой медали Олимпийских игр - 2024 в Париже, сообщает пресс-служба НОК.
Впервые после Олимпиады в Атланте Казахстан снова на олимпийском пьедестале в пулевой стрельбе. Этим достижением вы продемонстрировали свое мастерство и упорство, вписав свои имена в олимпийскую историю нашей страны", - заявил Геннадий Головкин.
Напомним, в Париже состоялось открытие летних Олимпийских игр - 2024.
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