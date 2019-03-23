Казахстанская сборная по футболу разгромила команду Шотландии в отборе на ЕВРО-2020

Астана. 22 марта. Kazakhstan Today - В стартовом матче отборочного раунда чемпионата Европы 2020 года сборная Казахстана в Астане переиграла команду Шотландии со счетом 3:0, передает Kazakhstan Today.

Игра ожидалась всеми с большим интересом, она была первой для нового главного тренера из Чехии Михала Билека. В составе казахстанской сборной также должны были сыграть новые футболисты, среди которых особо стоит выделить полузащитника голландского "Хераклеса" Александра Меркеля, пишет Sports.kz

С первых минут матча хозяева отдали инициативу, пытаясь действовать на контратаках, что удалось: уже на шестой минуте Меркель вывел Юрия Перцуха на вратаря и тот поразил цель ударом под перекладину - 1:0. Через четыре минуты Гафуржан Суюмбаев вразрез отдал пас на Яна Вороговского и тот переиграл голкипера, ударив мимо вратаря низом - 2:0.

Ответный прессинг гостей ощущался, однако осмысленным его назвать было трудно.

Во второй половине матча казахстанцы не стали отдавать инициативу и снова добились своего: передачу в штрафную ударом головой реализовал Бактиер Зайнутдинов - 3:0.

Шотландский игрок Стюарт Армстронг создал отличный момент, вбежал в штрафную и пробил мимо Дмитрия Непогодова, только голкипер в итоге дотянулся и спас команду. Гости начали делать замены. Хозяева часто пытались поразить ворота гостей ударами издали, было опасно, а гости больше разыгрывали мяч снизу.

24 марта казахстанцам предстоит встретиться с командой России, начало в 20.00.

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