15.09.2024, 15:12 3856
Казахстанская теннисистка Анна Данилина вышла в финал турнира WTA 500
Фото: ФТК
Рассказать друзьям
Астана. 15 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская теннисистка Анна Данилина в дуэте с российской спортсменкой Ириной Хромачевой вышли в финал турнира WTA 500 в мексиканской Гвадалахаре.
В полуфинале Хромачева и Данилина, получившие третий номер посева, обыграли испанку Ивонн Кавалье-Реймерс и украинку Валерию Страхову со счетом 6:1, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 3 минуты", - сообщает РИА Новости Спорт.
В финале Хромачева и Данилина сыграют с россиянкой Камиллой Рахимомой и Оксаной Калашниковой из Грузии, которые посеяны под четвертым номером.
Ранее теннисистки стали победительницами турнира категории WTA 250 в Румынии.
новости по теме
14.09.2024, 11:46 9216
Президент наградил призеров Паралимпиады
Фото: gov.kz
Рассказать друзьям
Астана. 14 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о присуждении государственных наград призерам Паралимпиады и тренерам, сообщает Акорда.
Указом президента Республики Казахстан за высокие спортивные достижения на XVII летних Паралимпийских играх, прошедших в Париже, государственными наградами отмечен ряд спортсменов и их тренеров.
В частности:
- обладатель золотой медали Дегтярев Давид награжден орденом "Барыс" I степени. Науатбек Ақмарал, также поднявшаяся на высшую ступень пьедестала почета, отмечена орденом "Барыс" III степени;
- завоевавшие серебряные медали Габбасов Еркин, Жумагали Нурдаулет и Шамей Ергали стали кавалерами ордена "Парасат";
- орденом "Құрмет" награждены бронзовые призеры Паралимпиады Мукашбеков Дастан, Райфова Зарина, Федосова Даяна и Шукурбеков Жұрқамырза.
Высоких наград удостоены также главные тренеры национальной сборной и личные тренеры спортсменов. 5 наставников награждены орденом "Парасат", 7 - орденом "Құрмет". 2 тренера удостоены почетной грамоты президента Республики Казахстан.
Напомним, сборная Республики Казахстан завершила Паралимпийские игры в Париже с девятью медалями.
13.09.2024, 08:45 15076
Итоги пятого дня Всемирных игр кочевников
Фото: Минтуризма и спорта РК
Рассказать друзьям
Астана. 13 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам пятого дня Всемирных игр кочевников у сборной Казахстана 86 медалей, в том числе 33 золотых, 25 серебряных, 28 бронзовых.
По информации Минтуризма и спорта, пятый день V Всемирных игр кочевников принес Казахстану 14 медалей.
Көкпар
Вчера сборная Казахстана завоевала золото в кокпаре. Наши кокпаристы победили сборную Кыргызстана со счетом 5:4.
Кокбору
Национальная сборная Казахстана завоевала серебро по кокбору, уступив в финале команде Кыргызстана.
Теңге ілу
У Казахстана два золота. В стиле "бес белес" победу принес Бекнур Сериков. В стиле "қос құлаш" - Рахат Камбаров.
Дәстүрлі садақ ату
В конно-спортивном комплексе "Аргымак" состоялись командные состязания в традиционной стрельбе из лука. В финале казахстанские лучники сразились с командой Австралии. По итогам соревнований золото досталось австралийской сборной, а казахстанские спортсмены заняли второе место.
Көрәш
В соревнованиях по кораш, татарской национальной борьбе, наши спортсмены завоевали четыре медали. Золото нашей сборной принес Биржан Шаймерденов в весовой категории 90 кг. Серебряные медали завоевали Адилет Шалгынбекулы (65 кг) и Нурдаулет Жарылгапов (+100 кг). Бронзу заслужил Бекнур Бектай (75 кг).
Ашыртмалы аба гюреши
В турецкой национальной борьбе наши спортсмены завоевали три серебряные медали - это Ернур Сулеймен в весовой категории 60 кг, Адилет Ахметгали (70 кг) и Айдос Галимов (90 кг).
Овари
Две казахстанские спортсменки стали призерами в соревнованиях среди женщин по овари, интеллектуальной игре народов Западной Африки. По итогам соревнований Асель Далиева завоевала золотую медаль, а Ансаган Кожанасип - бронзу.
Ордо
Представители национальной сборной Казахстана вышли в финал ордо, национальной игре кыргызского народа. В первой игре группы B наша команда победила команду Чехии. А в полуфинале - команду Монголии. Обе игры нашим спортсменам удалось не только закончить с большим отрывом, но и выбить сложную фигуру "хан" из круга. Это считается верхом мастерства в ордо. Финал состоится завтра 13 сентября на ледовой арене "Алау".
Напомним, V Всемирные игры кочевников проходят с 8 по 14 сентября 2024 года в столице Казахстана.
12.09.2024, 09:26 19181
Четвертый день соревнований на Играх кочевников принес в копилку сборной Казахстана 21 медаль
Фото: Минтуризма и спорта
Рассказать друзьям
Астана. 12 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Четвертый день соревнований на Всемирных играх кочевников принес в копилку сборной Казахстана 21 медаль. Среди них 6 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых. Об этом сообщили в Министерстве туризма и спорта РК.
Всего у сборной Казахстана 69 медалей (27 золотых, 17 серебряных, 25 бронзовых). Также в тройке лидеров Узбекистан (32 медали: 11 золотых, 12 серебряных, 9 бронзовых) и Кыргызстан (38 медалей: 10 золотых, 13 серебряных, 15 бронзовых).
Тоғызқұмалақ
Сборная Казахстана заняла первое место в командном зачете, в индивидуальном зачете золото у Молдир Серикқызы и Бексултана Бостандыкова, серебро у Ансаган Кожанасып и бронза у Ерсултана Әуелбай.
Жамбы ату
В последний день соревнований по жамбы ату в казахском стиле Батыр Бексауыт завоевал серебряную награду.
Дәстүрлі садақ ату
В конно-спортивном комплексе "Арғымақ" продолжились состязания по традиционной стрельбе из лука по мишени "Жамбы". Жәнібек Құлмырзаев и Бақберген Сәлімов принесли в копилку сборной бронзовые медали.
Асық ату
На ледовой арене "Алау" мужская сборная Казахстана победила команду Кыргызстана в финальном поединке со счетом 2:1 и заняла первое место по асық ату.
Женская сборная Казахстана по бес асық также одержала убедительную победу над командой России со счетом 3:0.
Арқан тартыс
Тут же на ледовой арене "Алау" женская и мужская сборные по перетягиванию каната завоевали по серебряной медали. В финале обе сборные уступили командам из России. Женская сборная выступала в весовой категории до 560 кг, мужская - до 720 кг.
Алыш
В кыргызской национальной борьбе алыш разыгрываются медали в шести весовых категориях. Сегодня борцы принесли в копилку сборной Казахстана: Турмаханбек Калмукан (60 кг) - серебро, Нуржан Сарсенгалиев (70 кг) - бронза, Бекбол Нурланулы (100 кг) - серебро, Нурдаулет Жарылгапов (+ 100 кг) - бронза, Назерке Абильтаева (55 кг) - бронза, Арайлым Ракиш (60 кг) - бронза, Айнур Акжигитова (65 кг) - бронза, Перизат Жақыпбекова (75 кг) - серебро.
Алыптар сайысы
В соревнованиях Powerful Nomad Азамат Мақұлбеков стал лучшим среди 16 спортсменов из 16 стран. В абсолютной весовой категории спортсмены соревновались в пяти испытаниях. Среди них поднятие 100-килограммового камня и его перемещение на 10 метров; приседания со 100-килограммовым мешком, метание 10-килограммового копья на 10 метров в мишень одной рукой, приседания со 130-килограммовым бревном на плечах, а также перетаскивание 200-килограммовой телеги на 10 метров.
Кокбору
Национальная сборная Казахстана вышла в финал по кокбору, одержав победу над сборной Турции со счетом 15:1. В финале наши спортсмены встретятся с командой Кыргызстана, а за третье место сразятся сборные России и Турции.
Көкпар
Сборная Казахстана также вышла в финал по кокпару. Наши кокпаристы победили команду России со счетом 18:2. В финале они встретятся с командой из Кыргызстана.
11.09.2024, 08:33 23151
Всемирные игры кочевников: третий день соревнований принес в копилку сборной Казахстана 23 медали
Фото: worldnomadgames.kz
Рассказать друзьям
Астана. 11 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Третий день соревнований на Всемирных играх кочевников принес в копилку национальной сборной Казахстана 23 медали. Среди них 7 золотых, 7 серебряных и 9 бронзовых. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства туризма и спорта РК.
Жамбы ату
В соревнованиях по жамбы ату в турецком стиле казахстанские спортсмены принесли сборной золотую и бронзовую медали. Ералхан Айкөз завоевал первое место. Айтбек Сарыбай - третье. Напомним, вчера в азиатском стиле все призовые места заняли наши спортсмены.
Дәстүрлі садақ ату
В конно-спортивном комплексе "Арғымақ" продолжились состязания по традиционной стрельбе из лука по мишени "Қалқан". Ербол Тапенов завоевал серебряную медаль, а Қанат Қасымхан выиграл бронзу.
Қазақ күресі
Во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова завершились соревнования по казак курес среди женщин и мужчин. Во второй день соревнований казахстанские борцы выиграли 4 золотые, 1 серебряную и 2 бронзовые медали.
Золото Казахстану принесли Ерсултан Музаппаров (до 100 кг), Зарина Сарипова(до 65 кг), Роза Нысантаевна (до 70 кг) и Нурдаулет Жарылгапов (100+ кг). Серебряная медаль у Замзагуль Файзоллановой в категории до 77 кг. Две бронзы: Альбина Бахиева(свыше 77 кг) и Ерасыл Джанатаев (до 90 кг).
Всего по итогам турнира у нашей сборной 15 медалей: 12 золотых, 1 серебряная и 2 бронзовые.
Кураш
На арене ледового дворца "Алау" завершились соревновались в узбекской борьбе кураш среди женщин и мужчин. Среди наших наград появились еще 4 серебряные и 3 бронзовые медали.
Серебро для национальной сборной завоевали: Ернур Сулейменов (весовая категория до 60 кг), Айбек Казакбаев (до 66 кг), Толганай Абеуова (до 57 кг) и Нурдин Шаймерден (до 73 кг). Бронзу принесли: Марат Нигматуллаев (до 60 кг), Алтынай Нурханова (до 57 кг) и Адилет Ахметгали (до 73 кг).
Всего за два дня трунира сборная Казахстана завоевала в кураше 13 медалей: 1 золотую, 6 серебряных и 6 бронзовых.
Мас-рестлинг
В рамках Всемирных игр кочевников в Казахстане закончились соревнования по мас-рестлингу - национальному виду спорта народа Саха. Бронзовую медаль в категории до 75 кг в поединке с монгольской спортсменкой для казахстанской сборной завоевала Ольга Душаева. Среди мужчин также бронзу Казахстану нам принес Еркебұлан Ерлан в категории до 105 кг. Он вышел победителем из схватки с пакистанцем.
Көкпар
На ипподроме "Қазанат" в кокпаре сборная Казахстана обыграла команду США со счетом 12:4. Завтра наша команда встретится с кокпаристами из России.
Аударыспақ
В борьбе на лошадях золото Казахстану в весовой категории до 100 кг завоевал Сырым Ізбасаров. Также золото в категории свыше 100 кг завоевал Біржан Қосалиев. Серебро нашей национальной сборной принес Есімхан Рахматілла в весе до 90 кг.
Тоғызқұмалақ
По итогам второго дня соревнований по тогызкумалаку команда Казахстана лидирует с общим результатом 23,5 очка.
10.09.2024, 08:32 28686
Казахстан лидирует по итогам второго дня Всемирных игр кочевников
Фото: Минтуризма и спорта
Рассказать друзьям
Астана. 10 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Второй день соревнований принес в копилку национальной сборной Казахстана 25 медалей. Среди них 14 золотых, 3 серебряных и 8 бронзовых, сообщает пресс-служба Центра национальных и конных видов спорта.
В соревнованиях по жамбы ату в азиатском стиле в тройке первых казахстанские спортсмены: Батыр Бексауыт - золото, Айтбек Сарыбай - серебро и Ералхан Айкөз - бронза.
В конно-спортивном комплексе "Аргымак" завершились состязания по традиционной стрельбе из лука в "Пута". В них принимают участие 183 спортсмена из 33 стран, в том числе 10 представителей нашей сборной. Бронзу Казахстану сегодня принесли Канат Касымхан и Айкоркем Батихан. Золото - Жанибек Кулмырзаев.
Во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова проходят состязания по қазақ күресі. Здесь в течении двух дней за победу соревнуются в 8 весовых категориях среди мужчин и женщин 274 спортсмена из 41 страны. Золотые награды завоевали 8 представителей Казахстана - Айжан Жылкыбаева (48 кг), Назерке Азаматова (52 кг), Бекжан Төлепов (55 кг), Рауза Нұрмахамбетова (56 кг), Бакыт Кусақбаева (60 кг) Мейіржан Берекетов (60 кг), Дидар Тұқышев (66 кг) и Жұмажан Қожамбеков (74 кг).
На арене ледового дворца "Алау" состоится двухдневный турнир по курашу, в котором принимают участие 106 спортсменов из 27 стран. Среди них 8 представителей Казахстана, представители которого завоевали 1 золотую - Альбина Бахиева (87 кг), 2 серебряные - Марат Байкамуров (100+ кг) и Ажар Салықова (79 кг) и 3 бронзовые медали - Бекадил Шаймерденов и Ерзат Аргынов в мужской весовой категории до 81 кг и Улболсын Адилова в женской весовой категории до 87 кг.
В рамках Всемирных игр кочевников в Казахстане стартовали соревнования по мас-рестлингу - национальному виду спорта народа Саха. В этом состязании принимают участие 98 спортсменов из 31 страны, включая 8 представителей нашей сборной. Бронзовые медали для Казахстана завоевали Тахмина Кожамбердиева и Биримжан Асылмурат.
На ипподроме "Казанат" стартовали соревнования по кокпару с участием 104 спортсменов из 9 стран. Сборная Казахстана вышла из группы, обыграв команду из Узбекистана со счетом 16:0.
Tакже в этноауле, расположенном рядом с ипподромом, 64 спортсмена из 9 стран соревнуются в аударыспак. Золото Казахстану принесли Ермек Куралбай (до 60 кг), Алмат Латипбек (до 70 кг) и Дарын Откелбай (до 80 кг).
Напомним, с 8 по 14 сентября 2024 года в столице Казахстана Астане проходят V Всемирные игры кочевников. Участники игр будут соревноваться по 21 этническому виду спорта, среди которых конные скачки, национальные виды борьбы, традиционные интеллектуальные игры, боевые искусства, стрельба из лука и народные игры. Всего будут разыграны 97 комплектов медалей.
В Астане открыт этноаул "Вселенная кочевников", где каждый посетитель может ознакомиться с культурой и традициями казахского народа, а также самобытной культурой стран-участниц.
08.09.2024, 19:35 42401
Церемония открытия V Всемирных игр кочевников началась в Астане
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Астана. 8 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Церемония открытия V Всемирных игр кочевников началась на стадионе Astana Arena в столице Казахстана Астане.
В шоу примут участие около трех тысяч артистов. Для тех, кто не сможет посетить церемонию лично, будет организована прямая трансляция на телеканале Qazaqstan, Qazsport, Jibek Joly, Хабар", - проинформировали в Министерстве культуры и информации РК.
Напомним, V Всемирные игры кочевников продлятся с 8 по 13 сентября 2024 года.
V Всемирные игры кочевников - уникальное международное спортивное событие, посвященное этническим видам спорта, которые берут начало в традициях кочевых народов Центральной Азии. Как отметили в Минкультуры, мероприятие станет важной площадкой для демонстрации богатейшего культурного и исторического наследия Казахстана.
Главной темой V Всемирных игр кочевников станет девиз "Ұлы дала дүбірі".
Участники будут соревноваться по 21 этническому виду спорта, среди которых конные скачки, национальные виды борьбы, традиционные интеллектуальные игры, боевые искусства, стрельба из лука и народные игры. Всего будут разыграны 97 комплектов медалей.
Всемирные игры кочевников были учреждены для популяризации этнических видов спорта и культурного наследия кочевых народов. Первые игры прошли в 2014 году в Чолпон-Ате. С тех пор каждые два года - это событие собирает всё больше участников и зрителей, подчеркивая глобальное значение кочевой культуры.
08.09.2024, 17:00 44541
Рыпакова избрана членом исполкома Олимпийского совета Азии
За Ольгу Рыпакову участники Генеральной ассамблеи континентального органа Олимпийского движения проголосовали единогласно
Фото: olympic.kz
Рассказать друзьям
Астана. 8 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская легкоатлетка Ольга Рыпакова избрана членом исполнительного комитета Олимпийского совета Азии, сообщает Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан.
Исполнительному комитету ОСА во время проведения Генеральной ассамблеи континентального органа Олимпийского движения, которая в данный момент проходит в Дели. За Ольгу Рыпакову участники Ассамблеи проголосовали единогласно", - проинформировали в комитете.
Отмечается, что в исполнительном комитете ОСА она будет представлять Центральную Азию как представитель женщин от региона.
Ранее Геннадий Головкин отозвал полномочия генсекретаря НОК.
08.09.2024, 12:47 46006
В Астане стартовали первые соревнования V Всемирных игр кочевников
Фото: gov.kz
Рассказать друзьям
Астана. 8 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В столице Казахстана Астане стартовали первые соревнования V Всемирных игр кочевников, сообщает пресс-служба Центра национальных и конных видов спорта.
В частности, сегодня начались соревнования по жамбы ату, которые пройдут в венгерском стиле.
Национальная сборная Казахстана представлена такими участниками, как Айтбек Сарыбай, Ералхан Айкөз, Батыр Бексауыт и Абзал Тулыбеков", - проинформировали в пресс-службе.
Также сегодня состоится церемония открытие V Всемирных игр кочевников.
Перед началом церемонии открытия Всемирных игр кочевников, 8 сентября в 16.00, состоится концерт с участием звезд казахстанской эстрады. В программе будет представлена яркая палитра казахской культуры через музыку, танцы и традиционные искусства. После завершения концерта начнется официальное открытие в 19.00. Шоу обещает стать масштабным 2-часовым музыкально-театрализованным представлением с использованием современных сценических технологий и мультимедийного оформления", - сообщили в пресс-службе Министерства культуры и информации РК.
Отмечается, что главной темой V Всемирных игр кочевников станет девиз "Ұлы дала дүбірі".
Участники будут соревноваться по 21 этническому виду спорта, среди которых конные скачки, национальные виды борьбы, традиционные интеллектуальные игры, боевые искусства, стрельба из лука и народные игры. Всего будут разыграны 97 комплектов медалей", - добавили в ведомстве.
Ранее президент провел совещание по подготовке к V Всемирным играм кочевников.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
15.09.2024, 09:16Алматинцы празднуют День города 15.09.2024, 19:2613896Завершилось строительство домов для пострадавших от паводков на севере Казахстана 15.09.2024, 14:2813471В Астане насмерть сбили дорожного рабочего 15.09.2024, 16:4813061В китайской провинции Шаньдун предложили открыть торговое представительство Казахстана 15.09.2024, 17:1411121В Уральске задержали троих закладчиков 10.09.2024, 20:30134736В зоопарке Шымкента родился серый кенгуру 11.09.2024, 09:43133136В полиции прокомментировали информацию об издевательствах над школьниками в Астане 11.09.2024, 12:15127626Скандалом и увольнениями закончился визит "целительницы" в школу Жамбылской области 11.09.2024, 14:41123541В мажилисе требуют вернуть государству сотни миллионов тенге за разработку Строительного кодекса 11.09.2024, 17:31117721В Казахстане 84 тысячи родителей привлекли к ответственности за ночные прогулки детей 23.08.2024, 20:01290996Пьяного гражданина Германии сняли с авиарейса Астана - Варшава 23.08.2024, 15:29269066Ударила и укусила во время выселения: суд признал супругу Марата Айтенова виновной 23.08.2024, 12:17266116Сообщения о переводе казахстанских школьников на дистанционное обучение - фейк 23.08.2024, 12:10260881Холодную воду отключат в двух районах Алматы 22.08.2024, 16:38226296ФОМС задолжал медучреждениям 200 млрд тенге в рамках ГОБМП
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
В 2024 году Казахстан завершил Олимпийские игры в Париже с семью медалями. Сборная Казахстана завоевала одну золотую, три серебряные, три бронзовые медали и заняла 43-е место в общекомандном зачете. Что вы думаете о результатах Олимпиады?