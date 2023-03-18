Казахстанская теннисистка Рыбакина вышла в полуфинал "Мастерса" в Индиан-Уэллсе

Фото: ktf.kz

Рассказать друзьям

Астана. 17 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина пробилась в полуфинал турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США), - Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина пробилась в полуфинал турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США), сообщили в пресс-службе Федерации тенниса Казахстана.





В четвертьфинальном матче казахстанка обыграла 76-ю ракетку мира чешку Каролину Мухову со счетом 7:6 (7:4), 2:6, 6:4. Встреча продлилась 2 часа 48 минут. Рыбакина шесть раз подала на вылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из 14.





В первом сете Елена смогла выиграть, несмотря на то что по ходу уступала со счетом 3:5, а в концовке партии отыграла сетбол.





В полуфинале Рыбакина сыграет с первой ракеткой мира полькой Игой Швентек. Матч состоится 18 марта.



