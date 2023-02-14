13.02.2023, 09:52 8551
Казахстанские конькобежки стали серебряными призерами командного спринта юниорского ЧМ
Серебряными призерами стали Алина Дауранова, Арина Ильяшенко и Алена Лифатова
Фото: kazsports.kz
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Астана. 13 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В заключительный соревновательный день юниорского ЧМ по конькобежному спорту в немецком Инцеле копилка сборной Казахстана пополнилась серебряной медалью. Об этом сообщили в дирекции развития спорта.
Алина Дауранова, Арина Ильяшенко и Алена Лифатова стали серебряными призерами в командном спринте.
Отметим, что это третья награда нашей сборной на этом ЧМ. Ранее серебро и бронзу завоевала Алина Дауранова на дистанциях 1000 и 500 метров соответственно.
Ранее сообщалось, что Алина Дауранова завоевала золотую медаль в финале Кубка мира среди юниоров.
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13.02.2023, 13:57 6221
Казахстанец Денис Никиша стал победителем Кубка мира по шорт-треку
Спортсмен лидировал в общем зачете на дистанции 500 метров и занял первое место с 402 очками
Фото: Минкультуры и спорта РК
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Астана. 13 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанский спортсмен Денис Никиша стал победителем в общем зачете по шести этапам Кубка мира по шорт-треку, сообщает Министерство культуры и спорта РК.
Спортсмен лидировал в общем зачете на дистанции 500 метров и занял первое место с 402 очками. В первую десятку вошел еще один казахстанец - Абзал Ажгалиев. Он набрал 228 очков и занял 8-е место", - говорится в информации.
Второе место занял канадский конькобежец Стивен Дюбуа (348 баллов); третьим стал представитель Польши Диан Селье (326 баллов).
Ранее казахстанские легкоатлеты завоевали две медали в первый день чемпионата Азии в Астане.
13.02.2023, 08:38 9611
Сборная Казахстана заняла второе место в общекомандном зачете чемпионата Азии по легкой атлетике
Фото: Instagram/drs_kz
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Астана. 13 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане завершился Х чемпионат Азии по легкой атлетике в закрытых помещениях. Сборная Казахстана заняла второе место в общекомандном зачете чемпионата Азии. Об этом сообщили в дирекции развития спорта.
Сборная Казахстана завоевала 12 медалей (6 золотых, 3 серебряные и 3 бронзовые). Чемпионами в беговых упражнениях стали Каролин Кипкируи - 3000 метров, Элина Михина - 400 метров, эстафета - мужчины, 4х400 метров - Михаил Литвин, Вячеслав Земс, Эльнор Мухитдинов, Андрей Соколов, эстафета - женщины, 4х400 метров Элина - Михина, Аделина Земс, Александра Залюбовская, Кристина Кондрашова, 60 метров с барьерами - Давид Ефремов, прыжки в высоту - Надежда Дубовицкая.
Серебряные медали завоевали Михаил Литвин - бег на 400 метров, Ольга Сафронова - бег на 60 метров, Кристина Овчинникова - прыжки в высоту.
Бронзовые медали у Акбаян Нурмамет - бег на 1500 метров, Шэдрак Кимутай - бег на 3000 метров и Елизавета Матвеева - прыжки в высоту.
Этот результат позволил сборной Казахстана занять второе место в медальном зачете ЧА.
Лидером общекомандного зачета стала сборная Японии - 15 медалей (6 золотых, 5 серебряных, 4 бронзовых).
Тройку лучших замкнула команда Катара - 8 медалей (2 золота, 4 серебра, 2 бронзы).
Отметим, что за награды ЧА боролись более 500 атлетов из 30 стран Желтого континента.
12.02.2023, 15:32 14061
Казахстанские прыгуньи заняли весь пьедестал на ЧА по легкой атлетике
Фото: Instagram/qazathletics
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Астана. 12 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В третий день чемпионата Азии по легкой атлетике три казахстанские прыгуньи в высоту заняли весь пьедестал почета.
Первое место у Надежды Дубовицкой, на втором - Кристина Овчинникова. У спортсменок одинаковые результаты - 1,89 м, но у Надежды было меньше попыток. Бронза досталась Елизавете Матвеевой, показавшей результат 1,84 м.
К заключительному дню чемпионата в копилке казахстанской команды три золотые, две серебряные и одна бронзовая медали.
Напомним, в первый день команда Казахстана отметилась двумя медалями. Золотую награду завоевала Каролин Чепкоеч Кипкируи. Она стала лучшей в беге на 3000 метров. На втором месте финишировала Ольга Сафронова. Спортсменка показала второй результат в беге на 60 метров.
11.02.2023, 15:38 17791
Казахстанские легкоатлеты завоевали две медали в первый день чемпионата Азии в Астане
Фото: olympic.kz
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Астана. 11 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане стартовал чемпионат Азии по легкой атлетике в помещении. В первый день команда Казахстана отметилась двумя медалями, сообщает Национальный олимпийский комитет.
Золотую награду завоевала Каролин Чепкоеч Кипкируи. Она стала лучшей в беге на 3000 метров.
На втором месте финишировала Ольга Сафронова. Спортсменка показала второй результат в беге на 60 метров.
В пятницу, 10 февраля, в столичном спорткомплексе Qazaqstan открылся Х чемпионат Азии по легкой атлетике в закрытых помещениях.
Десятый чемпионат Азии по легкой атлетике в закрытых помещениях был открыт в пятницу, 10 февраля, в столичном спорткомплексе Qazaqstan.
Открывая мероприятие, премьер-министр РК Алихан Смаилов зачитал приветственное письмо президента Касым-Жомарта Токаева.
Спорт не знает границ. Он укрепляет дружбу, сближает целые народы и страны. В Казахстане придают особое значение сфере спорта. В нашей стране созданы все условия для занятия профессиональным и массовым спортом. Большое внимание уделяется развитию спортивной инфраструктуры. Наглядным подтверждением этого является данный легкоатлетический комплекс, вмещающий более 6 тысяч человек. Казахстанские спортсмены успешно выступают и отстаивают честь страны на крупнейших мировых состязаниях. Они служат примером для подрастающего поколения и вдохновляют молодежь на яркие победы. Уверен, что проведение Чемпионата Азии в Астане придаст новый импульс развитию легкой атлетики в нашей стране. Мы и впредь будем укреплять сотрудничество с международными организациями в этой сфере. Желаю всем Вам крепкого здоровья и дальнейших успехов!" - отмечается в приветствии главы государства.
Чемпионат Азии по легкой атлетике в закрытых помещениях проводится впервые на территории стран СНГ. В нем принимают участие более 500 спортсменов из 31 страны. Среди спортсменов будут разыграны 26 комплектов медалей по таким дисциплинам, как бег, эстафетный бег, прыжки в длину, прыжки в высоту, тройной прыжок, прыжок с шестом, толкание ядра и многоборье. В составе национальной сборной Казахстана - 69 атлетов, рассказали в пресс-службе правительства.
Международные соревнования пройдут в Астане с 10 по 12 февраля.
06.02.2023, 08:37 32921
"Барыс" в матче Континентальной хоккейной лиги победил ЦСКА
Фото: www.cska-hockey.ru
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Москва. 6 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Астанинский "Барыс" в матче Континентальной хоккейной лиги на выезде сыграл против московского ЦСКА. "Барыс" победил ЦСКА в овертайме - 6:5. После этой победы "Барыс" с 59 очками после 62 матчей занимает десятое место в турнирной таблице Восточной конференции.
Перед стартом поединка казахстанский клуб занимал последнее место в Восточной конференции лиги, а российский занимал третье на Западе, помимо этого "армейцы" являются действующими обладателями Кубка Гагарина, сообщает Sports.kz.
Андрей Скабелка выставил следующий состав: Гудачек (Бояркин) - Грант-Шалапов, Савицкий - Борисевич - Михайлис; Ножье - Бекетаев, Рахманов - Сагадеев - Бракко; Грэм - Мищенко, Шевченко - Шестаков - Петухов; Данияр - Гайтамиров, Кайыржан - Шайхмедденов - Асетов.
Хозяевам удалось счет открыть, но затем Кирилл Савицкий его сравнял, однако на исходе первой части игры москвичи снова вышли вперед. Во втором периоде ситуация повторилась, на этот раз у гостей забрасывал Егор Петухов. На старте заключительной двадцатиминутки Антон Сагадеев оформил дубль, россияне сумели забросить пятую шайбу, и тут же Никита Михайлис отметился после четырех ассистов. Игра перешла в овертайм, где сильнее оказались казахстанцы - 6:5.
13 февраля "Барыс" примет санкт-петербургский СКА.
06.02.2023, 08:17 33521
Казахстан досрочно проиграл Чили в матче Кубка Дэвиса
Во втором матче Александр Бублик уступил в трех сетах Кристиану Гарину из Чили
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Астана. 6 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В чилийском Ла-Серена в рамках квалификационного раунда Кубка Дэвиса - 2023 сборная Казахстана сошлась в противостоянии с Чили.
Во втором матче игрового дня Александр Бублик из Казахстана уступил в трех сетах Кристиану Гарину из Чили - 4:6, 6:3, 2:6, сообщает Sports.kz.
Это второй проигрыш на сегодня. В первой встрече дня казахстанцы Александр Недовесов и Андрей Голубев проиграли чилийским теннисистам Алехандро Табило и Томасу Бариосом.
Напомним, вчера Александр Бублик уступил Николасу Жарри, а единственную победу в противостоянии с чилийцами одержал Тимофей Скатов.
Таким образом, Казахстан досрочно проиграл Чили - 1:3.
04.02.2023, 18:36 43281
Казахстанская конькобежка завоевала золотую медаль в финале Кубка мира
Фото: Минкультуры и спорта РК
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Астана. 4 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская конькобежка Алина Дауранова завоевала золотую медаль в финале Кубка мира среди юниоров, который проходит в немецком городе Инцель.
Дистанцию в 1000 метров она преодолела за 1 минуту 17,98 секунды. Этот результат позволил ей занять первое место. Серебряная медаль у спортсменки из Нидерландов Пьен Херсман, замкнула тройку призеров итальянка Серена Пергер", - сообщили в Министерстве культуры и спорта РК.
Более того, Алина Дауранова стала победительницей общего зачета на дистанции 1000 метров. На этой же дистанции среди юношей в общем зачете лучший результат показал казахстанец Никита Важенин.
Отметим, что в соревнованиях принимают участие 218 спортсменов из 28 стран.
Юниорский Кубок мира по конькобежному спорту завершится 5 февраля.
Ранее сообщалось, что казахстанка Арина Алтухова на соревнованиях по стрельбе в финале Кубка мира победила олимпийскую чемпионку.
04.02.2023, 17:50 43196
Казахстанка на соревнованиях по стрельбе в финале Кубка мира победила олимпийскую чемпионку
Фото: Facebook/Асхат Оралов
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Джакарта. 4 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская спортсменка, представительница пулевой стрельбы Арина Алтухова стала победительницей рейтингового Кубка мира в Джакарте (Индонезия).
В соревнованиях по стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 метров из трех положений среди женщин Арина сумела в golden match (золотом финале) выиграть у олимпийской чемпионки Токио-2020 Нины Кристен из Швейцарии, сообщили в пресс-службе дирекции развития спорта.
19-летняя уроженка Алматы с самого начала показывала невероятное упорство и хладнокровие. Пройдя финал из 8 сильнейших пулевиков мира, она сумела составить конкуренцию опытнейшей 28-летней швейцарке и в главной битве первой выбить 16 необходимых очков.
К финалу очень сильно готовилась и морально, и психологически. При этом для меня это уже не первый финал, опыт был. Я старалась перебороть свои возможности. Особенно меня вдохновляло, что я соревновалась с олимпийской чемпионкой. Она словно передала мне свой опыт. Свою победу я хотела бы посвятить маме. Именно она всегда верила в меня и говорила, что я стану чемпионкой. Всем большое спасибо за поддержку", - сказала Арина Алтухова.
Для Арины Алтуховой, которая еще выступает в юниорах, это первый большой успех среди взрослых спортсменов. Для отечественной пулевой стрельбы, переживающей в последние годы смену поколений, достижение Алтуховой - большой результат.
Добавим, что помимо медали в индивидуальных соревнованиях мужская сборная в составе Ислама Сатпаева, Матвея Тимофеева и Константина Малинковского стала серебряным призером в командных состязаниях.
Кубок мира по пулевой стрельбе проходит в период с 27 января по 8 февраля 2023 года в городе Джакарте (Индонезия). В борьбе за медали заявлены 300 спортсменов из 21 национальной федерации. Всего комплекты разыграют в 20 упражнениях. Национальную сборную Казахстана представляют 15 спортсменов.
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