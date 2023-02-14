Казахстанские конькобежки стали серебряными призерами командного спринта юниорского ЧМ

К заключительному дню чемпионата в копилке казахстанской команды три золотые, две серебряные и одна бронзовая медали

Фото: Instagram/qazathletics

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Астана. 12 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В третий день чемпионата Азии по легкой атлетике три казахстанские прыгуньи в высоту - В третий день чемпионата Азии по легкой атлетике три казахстанские прыгуньи в высоту заняли весь пьедестал почета.





Первое место у Надежды Дубовицкой, на втором - Кристина Овчинникова. У спортсменок одинаковые результаты - 1,89 м, но у Надежды было меньше попыток. Бронза досталась Елизавете Матвеевой, показавшей результат 1,84 м.





К заключительному дню чемпионата в копилке казахстанской команды три золотые, две серебряные и одна бронзовая медали.



