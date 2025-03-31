30.03.2025, 17:08 10066
Казахстанские школьники стали чемпионами мира по шахматам
Фото: facebook/Казахстанская федерация шахмат
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Астана. 30 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Юные казахстанские шахматисты заняли 1-е место в командном зачете на чемпионате мира среди школьников по классическим шахматам в Сербии, сообщает Казахстанская федерация шахмат.
Казахстанские школьники завоевали 4 золота, 3 серебра и 1 бронзу.
Чемпионами мира стали:
- Абдул-Малик Кайрат (U7, Астана) - 9 из 9;
- Алиша Бисалиева (G9, Астана);
- Алимжан Жауынбай (U11, Астана);
- Артем Богданов (U17, Алматы).
Серебро завоевали Нурислам Султанхан (U9, Туркестанская обл.), Ханзада Аманжол (G13, Актюбинская обл.) и Малика Джаппарбекова (G15, Астана).
Бронзовым призером стал Нурмухаммед Кабиназар (U15, Алматы).
Всего в чемпионате, который проходил с 20 по 28 марта, приняли участие 470 юных шахматистов из 44 стран.
Ранее сообщалось, что казахстанский фигурист Михаил Шайдаров выиграл серебро на чемпионате мира в Бостоне.
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30.03.2025, 10:57 13606
Казахстанский фигурист выиграл серебро на чемпионате мира в Бостоне
Фото: НОК РК
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Астана. 30 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Лидер сборной Казахстана по фигурному катанию Михаил Шайдоров занял второе место на чемпионате мира в Бостоне (США), сообщили в Национальном олимпийском комитете РК.
После короткой программы казахстанец удерживал за собой третью строчку. В итоге ему удалось улучшить свою позицию. В произвольной программе Шайдоров получил от судей 192,70 балла (личный рекорд). В сумме казахстанский фигурист набрал 287,47 балла (личный рекорд), завершив выступление на втором месте", - говорится в сообщении НОК.
Золото чемпионата во второй раз подряд завоевал американец Илья Малинин с результатом 318,56, бронзу выиграл японец Юма Кагияма (278,19).
В НОК отметили, что Шайдоров показал свой лучший результат на взрослом чемпионате мира.
Кроме того, в его активе есть серебро юниорского мирового первенства. В нынешнем сезоне он стал третьим на Азиатских играх - 2025, а также завоевал золото чемпионата четырех континентов", - добавили в комитете.
Фигурист выполнил норматив на участие в Олимпийских играх - 2026. Для этого необходимо было войти в топ-24 на чемпионате мира в Бостоне. В данный момент ожидается официальное подтверждение списка отобранных спортсменов от ISU.
Ранее, 22 февраля, Михаил Шайдоров стал победителем чемпионата четырех континентов в Сеуле. Он стал вторым казахстанцем, кому удалось выиграть этот турнир. В 2015 году в Сеуле победил Денис Тен.
25.03.2025, 19:11 29886
Глава государства поздравил столичного теннисиста
Фото: НОК РК
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Астана. 25 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил теннисиста из Астаны Кирилла Герасименко с победой и присвоением титула абсолютного чемпиона Казахстана.
Эта высокая честь, также благодарю всех, кто был рядом, верил и поддерживал меня. Отдельная благодарность Казахстану за условия для развития и возможность прославлять нашу страну", - написал спортсмен в своем аккаунте в instagram.
Напомним, Кирилл Герасименко завоевал три золотые медали на чемпионате Казахстана по настольному теннису, который прошел в Алматы. Показав лучший результат во всех трех разрядах, Кирилл Герасименко стал абсолютным победителем чемпионата Казахстана 2025 года.
23.03.2025, 10:44 41611
Казахстанский гимнаст завоевал золотую медаль этапа Кубка мира в Турции
Фото: НОК РК
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Анкара. 23 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские гимнасты завоевали две медали на этапе Кубка мира в Анталье (Турция), сообщает пресс-служба НОК РК.
Казахстанские спортсмены успешно выступили в финале упражнений на коне. Нариман Курбанов в этом виде программы поднялся на первую ступень пьедестала, набрав 14,634 балла. Отметим, что гимнаст впервые выступил на международном старте после Олимпиады в Париже. Зейнолла Идрисов завершил выступление на втором месте - 14,300. Третьими стал Ахмад Абу Аль Сауд (Иордания) - 14,200.
Ранее казахстанский гимнаст Зейнолла Идрисов завоевал бронзовую медаль этапа Кубка мира в Азербайджане.
22.03.2025, 15:46 45776
Легендарный боксер Джордж Форман ушел из жизни в 76 лет
Фото: El Universal/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Астана. 22 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Легенда мирового бокса, главный соперник Мухаммеда Али Джордж Форман скончался в возрасте 76 лет, сообщает РБК.
Форман - участник одного из величайших боев в истории - схватки "Грохот в джунглях" с Мухаммедом Али в 1974 году, в которой Форман проиграл в восьмом раунде", - напоминает источник.
Форман также двукратный чемпион мира в тяжелом весе, победитель летних Олимпийских игр в 1968 году.
В 1977 году Форман вышел на пенсию и стал священником в районной церкви. Через десять лет он вернулся в спорт и в 1994 году, в 45 лет, вновь стал чемпионом в тяжелом весе. С этой победой боксер вошел в историю как самый возрастной чемпион-тяжеловес", - пишет сайт.
Всего на счету Формана 81 бой, 76 из них закончились победами.
Боксер стал абсолютным чемпионом мира в тяжелой весовой категории по версиям WBC (1973-1974), WBA (1973-1974, 1994-1995), IBF (1994-1995).
О причине смерти спортсмена не сообщается.
Напомним, сегодня стало известно об уходе из жизни известной российской актрисы Ларисы Голубкиной, сыгравшей главную роль в знаменитой "Гусарской балладе".
17.03.2025, 09:09 60376
Токаев поздравил казахстанскую боксершу с исторической победой
Фото: Instagram/tokayev_online
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Астана. 17 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент РК Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанскую боксершу Назым Кызайбай с исторической победой.
Поздравляю Назым Кызайбай с тем, что она стала первой в истории отечественного бокса трехкратной чемпионкой мира. Это выдающееся достижение! Хочу поблагодарить всю национальную сборную за отличное выступление на первенстве планеты в Сербии! Желаю нашим спортсменкам дальнейших больших побед!" - написал президент на своей странице в Instagram.
Напомним, Назым Кызайбай одержала победу в финале чемпионата мира по боксу среди женщин в Нише (Сербия). Она добилась успеха в весовой категории до 48 килограммов. В решающем поединке ей противостояла Юлия Чумгалакова (Россия). Назым завладела преимуществом с первого раунда. Она также забрала и вторую трехминутку. В итоге Кызайбай победила единогласным решением судей, сообщили в НОК Казахстана.
Таким образом, Назым Кызайбай в третий раз в карьере выиграла чемпионат мира. До этого она брала золото в 2014 и 2016 годах.
Ранее Наталья Богданова (до 70 кг) в Нише отметилась бронзовой наградой.
15.03.2025, 15:27 66006
Казахстанский шорт-трекист завоевал серебряную медаль чемпионата мира в Китае
Фото: olympic.kz
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Пекин. 15 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанский шорт-трекист Денис Никиша завоевал серебряную медаль чемпионата мира в Китае, сообщает Национальный олимпийский комитет РК.
Никиша стал вторым на дистанции 500 метров. На финише он показал 40,096", - проинформировали в комитете.
В пресс-служба отметили, что на прошлогоднем чемпионате мира Денис Никиша также завоевал серебряную медаль. Подчеркивается, что он стал первым казахстанцем, кому удалось попасть на пьедестал на взрослом ЧМ.
Напомним, в прошлом месяце впервые в истории Казахстан завоевал золото Азиады в шорт-треке.
09.03.2025, 15:31 95551
Казахстанский гимнаст завоевал бронзовую медаль этапа Кубка мира в Азербайджане
Фото: olympic.kz
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Баку. 9 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанский гимнаст Зейнолла Идрисов завоевал бронзовую медаль этапа Кубка мира в Азербайджане, сообщает Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан.
Он успешно выступил в финале упражнений на коне. Идрисов получил от судей 14,400 балла", - проинформировали в комитете.
Отмечается, что теперь в активе команды Казахстана три медали.
Напомним, в прошлом году скандал разгорелся вокруг правил присвоения спортивных разрядов и званий, из-за которых родители юных спортсменов по акробатике и гимнастике намерены судиться с Министерством туризма и спорта.
Министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов признает, что квалификационные правила несовершенны. По его словам, за полгода ни один человек в Казахстане не смог получить звание мастера спорта международного класса. Для этого нужны две победы на чемпионатах мира подряд.
Начальник юридического отдела группы компаний "ЩИТ" Петр Кодаш подчеркнул, что родители юных спортсменов имеют полное право на подачу коллективного иска с требованием о внесении изменений в действующий приказ.
02.03.2025, 19:01 130601
Казахстанец Виктор Друзин завоевал золотую медаль на этапе Кубка мира по артистическому плаванию в Париже
Фото: НОК Казахстана
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Париж. 2 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанец Виктор Друзин завоевал золотую медаль на этапе Кубка мира по артистическому плаванию в Париже (Франция), сообщили в НОК Казахстана.
Спортсмен показал первый результат в произвольной программе. Друзин набрал 127,2000 балла. Следом за нашим спортсменом расположился Мариос Критсас (Греция) - 126,6701. Бронзовую медаль завоевал Стылянос Фускис (Греция) - 123,9413.
Ранее Эдуард Ким стал вторым в технической программе.
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