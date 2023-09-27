26.09.2023, 09:43 38431
Казахстанские стрелки завоевали бронзовую медаль на Азиатских играх
Фото: НОК РК
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Хуанчжоу. 26 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Ханчжоу (КНР) стартовал очередной соревновательный день Азиатских игр. Казахстан начал его с медали, сообщает Olympic.kz.
На третью ступень пьедестала поднялись Ислам Сатпаев и Александра Ле. Они завоевали бронзовую медаль в стрельбе из пневматической винтовки (10 метров) среди смешанных команд.
В матче за третье место казахстанские стрелки оказались сильнее Ирана. В борьбе за медаль спортсмены сборной Казахстана одолели команду из Ирана со счетом 17:11.
Таким образом, в активе Казахстана уже шесть медалей (1 серебро и 5 бронз).
Поздравляю Ислама и Александру с медалью Азиатских игр. Они уверенно одолели соперников из Ирана, в очередной раз показав свое высокое мастерство. Отечественная пулевая стрельба развивается стремительными темпами, и такие успехи - яркое тому подтверждение", - отметил министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев.
Напомним, вчера бронзовую медаль Азиады в стрельбе из скорострельного пистолета завоевал Никита Чирюкин.
В Министерстве туризма и спорта РК рассказали, какие соревнования с участием сборной Казахстана состоятся 26 сентября.
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27.09.2023, 14:38 3516
Асем Орынбай завоевала бронзовую медаль на Азиаде
Фото: olympic.kz/Турар Казангапов
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Ханчжоу. 27 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанка Асем Орынбай завоевала бронзовую медаль на Азиатских играх в Ханчжоу, сообщает Национальный олимпийской комитет Казахстана.
Представительница команды Казахстана по стендовой стрельбе стала третьей в ските (индивидуальные соревнования).
По данным НОК, в финале она набрала 45 очков. Китаянка Итинг Цзян завоевала золото, набрав 57 очков и установив рекорд Азиады.
Второй стала Гао Цзиньмей (Китай) - 55 очков.
Еще одна казахстанка Ольга Панарина показала четвертый результат - 34 очка.
Ранее женская команда Казахстана по стендовой стрельбе завоевала золотую медаль Азиатских игр.
27.09.2023, 10:25 10206
Казахстан завоевал первую золотую медаль на Азиаде
Фото: НОК
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Пекин. 27 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Женская команда Казахстана по стендовой стрельбе завоевала золотую медаль Азиатских игр в Ханчжоу, сообщает Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан.
Зоя Кравченко, Асем Орынбай и Ольга Панарина выиграли командные соревнования в "ските". Наши спортсменки также установили рекорд Азиатских игр", - сообщили в комитете.
Отмечается, что теперь в активе Казахстана 10 медалей.
Ранее дзюдоист Нурлыхан Шархан завоевал бронзовую медаль на Азиатских играх.
27.09.2023, 07:54 14631
Азиада-2023: в копилке сборной Казахстана 9 медалей
Фото: Минтуризма и спорта РК
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Ханчжоу. 27 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный Олимпийский комитет РК (НОК) представил сводку промежуточных результатов казахстанских спортсменов на Азиатских играх в Ханчжоу (КНР) за 26 сентября. На данный момент в медальном зачете Казахстан с девятью наградами (2 серебра, 7 бронз) занимает промежуточное 16-е место.
Вчера представители сборной Казахстана завоевали четыре медали. В пулевой стрельбе мужская команда выиграла серебро, смешанная команда поднялась на третью ступень пьедестала.
В дзюдо Нурлыхан Шархан (до 100 килограммов) принес Казахстану бронзовую медаль. Также третьим стал Эльмир Алимжанов, выступавший в соревнованиях по фехтованию на шпаге.
В плавании Диана Тасжанова на дистанции 400м метров вольным стилем прошла в финал, установив новый рекорд Казахстана. Также в финал вышла Ксения Игнатова (200 метров на спине), показав в решающем заплыве шестой результат.
Мужская команда по баскетболу 3х3 в матче группы D обыграла сборную Камбоджи со счетом 21:13. В баскетболе 5х5 наши спортсмены уступили Саудовской Аравии.
В спортивной гимнастике у мужчин сегодня состоялся финал в многоборье. Алишер Тойбазаров стал 12-м, а Роман Маменов - 13-м.
Мужская команда по пляжному волейболу проиграла в полуфинале Катару. 28 сентября Сергей Богату и Дмитрий Яковлев сразятся за третье место.
Также начались соревнования по велоспорту на треке. В квалификации мужского командного спринта Казахстан показал седьмой результат, в женской гонке преследования наши спортсменки стали шестыми. Мужчины в этом виде программы также не прошли в финал.
Женская команда по регби-7 обыграла Сингапур со счетом 50:0, заняв пятое место на Азиаде. Представитель команды Казахстана по теннису Денис Евсеев обыграл соперника из Тайбэя Тун-Лин Ву и пробился в четвертый круг соревнований.
Азиатские игры-2023 продлятся до 8 октября. Национальная сборная Казахстана в составе 525 человек примет участие в 30 видах спорта. В 9 видах будут разыграны лицензии на участие в Олимпийских играх - 2024 в Париже. Всего на Азиатских играх будет разыграна 481 медаль в 61 дисциплине.
В медальном зачете продолжает оставаться лидером Китай, на втором месте - Южная Корея, на третьем - Япония.
26.09.2023, 17:10 29811
Спортсменка пожаловалась на "одноразовую форму": комиссия проверит качество экипировки атлетов для Азиады-2023
Фото: sports.kz
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Астана. 26 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - По окончании Азиатских игр будет создана комиссия, которая изучит вопросы изготовления спортивной формы для выступления спортсменов на различных соревнованиях, сообщили в пресс-службе дирекции развития спорта.
Отмечается, что по действующему законодательству спортивная экипировка должна приобретаться у отечественных товаропроизводителей, входящих в реестр и имеющих индустриальный сертификат и сертификат СТ-KZ.
Форма была закуплена у производителей, имеющих данный сертификат, их единицы. Договоры заключались с ТОО "КазСпо-N Компания "Zibroo", ИП "79-й КВАРТАЛ" и ТОО "ТОРИ КОМПАНИ". Поставка была осуществлена в полном объеме", - проинформировали в пресс-службе.
Также подчеркивается, что компании-поставщики в случае необходимости готовы предоставить сменную форму.
Ранее казахстанская гонщица Алина Саркулова, занявшая четвертое место на Азиаде-2023, пожаловалась на экипировку, сообщает sports.kz.
Кстати, что я могу сказать про форму, которую нам выдали. Кроссовки, минус кроссовки. Я в них проходила просто два раза, два раза прошла, и у меня отклеилась подошва. Майка. Она просто рвется. Штаны - то же самое, они просто расходятся и рвутся. Какая-то форма просто одноразовая. Вот такие дела", - заявила Алина Саркулова.
26.09.2023, 15:26 31806
Дзюдоист Нурлыхан Шархан завоевал бронзовую медаль на Азиатских играх
Фото: olympic.kz
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Ханчжоу. 26 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанский дзюдоист Нурлыхан Шархан завоевал бронзовую медаль Азиатских игр в Ханчжоу.
В схватке за третье место в весовой категории до 100 килограммов Нурлыхан Шархан оказался сильнее Йон Хун Вона из Южной Кореи, сообщает Olympic.kz.
В активе Казахстана уже восемь наград. Ранее серебро завоевали дзюдоистка Абиба Абужакынова и мужская команда по пулевой стрельбе. На третью ступень пьедестала поднялись дзюдоисты Магжан Шамшадин, Абылайхан Жубаназар, Эсмиггуль Куюлова, стрелки Никита Чирюкин и Александра Ле с Исламом Сатпаевым в соревнованиях среди смешанных команд.
Азиатские игры-2022 проходят в Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября. Национальная сборная Казахстана в составе 525 человек принимает участие в 30 видах спорта. В 9 видах разыгрываются лицензии на участие в Олимпийских играх-2024 в Париже. Всего на Азиатских играх будет разыграна 481 медаль в 61 дисциплине.
26.09.2023, 11:05 36601
Мужская команда по пулевой стрельбе принесла Казахстану второе серебро
Фото: olympic.kz
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Ханчжоу. 26 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Команда Казахстана в лице Андрея Худякова, Бахтияра Ибраева и Асадбека Назиркулева стала серебряным призером Азиатских игр в стрельбе с 10 метров по движущейся мишени, сообщает Министерство туризма и спорта РК.
Казахстанская команда набрала 1111 баллов.
Первое место заняли стрелки из Южной Кореи (1116), третье - спортсмены из Индонезии (1098).
Это третий комплект наград для сборной Казахстана на соревнованиях по пулевой стрельбе.
Ранее бронзу в стрельбе из скорострельного пистолета завоевал Никита Чирюкин. Еще одну бронзовую награду выиграл дуэт Ислама Сатпаева и Александры Ле, выступивший в соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров.
Первое серебро Казахстану принесла дзюдоистка Абиба Абужакынова.
Азиатские игры-2022 проходят в Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября. Национальная сборная Казахстана в составе 525 человек принимает участие в 30 видах спорта. В 9 видах разыгрываются лицензии на участие в Олимпийских играх-2024 в Париже. Всего на Азиатских играх будет разыграна 481 медаль в 61 дисциплине.
26.09.2023, 09:12 39666
Азиада-2023: Казахстан опустился в медальном зачете
Фото: Olympic.kz
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Ханчжоу. 26 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - 25 сентября представители сборной Казахстана завоевали три бронзовые медали на Азиатских играх в Ханчжоу (КНР). Таким образом, в копилке Казахстана пять медалей - одна серебряная и четыре бронзовые.
Напомним, 25 сентября три бронзовые медали завоевали: Никита Чирюкин (пулевая стрельба) и дзюдоисты Эсмигуль Куюлова (до 63 кг) с Абылайханом Жубаназаром (до 81 кг).
В медальном зачете Казахстан опустился с 10-го на 15-е место. На первом месте по-прежнему находится Китай (69 медалей: 39 золотых, 21 серебряная и 9 бронзовых), на втором месте - Южная Корея (33 медали: 10 золотых, 10 серебряных и 13 бронзовых), на третьем - Япония (31 медаль: 5 золотых, 14 серебряных и 12 бронзовых).
В Министерстве туризма и спорта РК сообщили, какие соревнования с участием сборной Казахстана состоятся 26 сентября:
9:00, 12:30 - Фехтование. Сабля, шпага.
9:00 - Пулевая стрельба. 10 м по движущей мишени (микс), пневматическая винтовка (микс) 25 м спортивный пистолет.
9:00 - Стендовая стрельба. Скит. Квалификация.
9:00, 14:00 - Таэквондо. 63 кг, 53 кг, 57 кг.
9:50 - Киберспорт. Street Fighter V. Плей-офф.
10:00 - Велотрек. Командный спринт (мужчины), командная гонка преследования (мужчины), командная гонка преследования (женщины).
10:00, 16:00 - Дзюдо. 78 кг, +78 кг, 90 кг, 100 кг, +100 кг.
10:00 - Теннис. Евсеев Денис - Тунг-Лин Ву (Тайпей), Жукаев Бейбит - Сумит Накал (Индия), Айнитдинова Гозаль / Куламбаева Жибек - Я. Ли / Е. Лианг (Тайпей).
10:00 - Плавание. 100 м вольный стиль, 200 м на спине, 400 м вольный стиль.
11:00 - Баскетбол 5х5. Мужчины. Предварительные матчи. Казахстан - Саудовская Аравия.
15:00 - Спортивная гимнастика. Мужское многоборье. Финал.
15:00 - Шахматы. Индивидуальные соревнования. 5-7 раунды.
17:00 - Пляжный волейбол. Мужчины. Полуфинал. Казахстан - Катар.
17:50 - Баскетбол 3х3. Предварительные матчи. Казахстан - Камбоджа.
19:30 - У-шу. Санда 52 кг. Четвертьфинал. Турсын Аян - Меликова Айлар (Туркменистан)
20:30 - Бокс. Вечерняя сессия. Предварительные бои. Махмуд Сабырхан - Ли Ечан (Южная Корея)
Азиатские игры-2022 пройдут в Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября. Национальная сборная Казахстана в составе 525 человек примет участие в 30 видах спорта. В 9 видах будут разыграны лицензии на участие в Олимпийских играх-2024 в Париже. Всего на Азиатских играх будет разыграна 481 медаль в 61 дисциплине, сообщает НОК.
25.09.2023, 15:37 49711
Еще три бронзовые медали завоевали казахстанские спортсмены на Азиатских играх
Фото: t.me/Madeniet_zhane_sport_ministrligi
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Ханчжоу. 25 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Дзюдоисты Эсмигуль Куюлова, Абылайхан Жубаназар и представитель команды по пулевой стрельбе Никита Чирюкин пополнили копилку сборной Казахстана бронзовыми медалями на Азиатских играх в Ханчжоу.
Казахстанка Эсмигуль Куюлова, выступающая в весе до 63 кг, стала бронзовым призером Азиатских игр в Ханчжоу. В борьбе за медаль она одолела узбекскую спортсменку Севинч Исокову, сообщает Министерство туризма и спорта Республики Казахстан.
На третью ступень пьедестала также поднялся казахстанский дзюдоист Абылайхан Жубаназар (до 81 кг), сообщает Olympic.kz.
Вчера казахстанская сборная завоевала две медали с соревнованиях по дзюдо. Серебро в весе до 48 выиграла Абиба Абужакынова, а Магжан Шамшадин завоевал бронзу в весе до 60 кг.
Кроме того, казахстанец Никита Чирюкин завоевал бронзовую медаль на соревнованиях по пулевой стрельбе. Спортсмен стал третьим в стрельбе из скоростного пистолета, набрав 26 баллов. Пьедестал казахстанец разделил со стрелками из КНР.
Также сегодня в рамках утренней программы состоялись квалификационные заплывы в плавании, сообщает Olympic.kz. В плавании на дистанции 50 метров на спине казахстанка Ксения Игнатова с седьмым результатом пробилась в финал, показав 28.95 секунды.
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По данным АЗРК, в текущем году произошел рост цен сотовых операторов от 8 до 50% в зависимости от тарифных планов. Между тем, казахстанцы регулярно жалуются на плохое качество интернета и связи. Как Вы считаете, соответствует ли качество интернета и связи своей стоимости?