18.04.2025, 19:55 4126
Казахстанский гимнаст завоевал золото этапа Кубка мира в Дохе
Фото: НОК РК
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Доха. 18 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Команда Казахстана по спортивной гимнастике завоевала две медали на этапе Кубка мира в Дохе (Катар). Обе награды были завоеваны в вольных упражнениях, сообщает пресс-служба НОК РК.
Лучшим в этом виде программы стал Милад Карими. Он получил от судей 14,466 балла. Следом финишировал Алтынхан Темирбек - 13,633.
Замкнул тройку лучших Сэм Мостоуфи (Великобритания) - 13,600.
Добавим, что в пятницу, 18 апреля, в финале упражнений на коне выступят Нариман Курбанов и Зейнолла Идрисов.
Ранее представитель команды Казахстана по спортивной гимнастике Нариман Курбанов занял третье место на этапе Кубка мира в Осиеке (Хорватия).
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15.04.2025, 10:21 11791
В Алматы в коммунальную собственность переданы комплексы Almaty Arena и Halyk Arena
Фото: olympic.kz
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Алматы. 15 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - С 2024 года был начат возврат крупных спортивных сооружений на городской баланс. В 2024 году в коммунальную собственность были переданы многофункциональные комплексы Almaty Arena и Halyk Arena, проинформировали в управлении спорта города Алматы.
Это позволило выстроить прозрачный механизм распределения льда и обеспечить равный доступ к аренам для всех категорий спортсменов. После передачи объектов был проведен комплексный аудит их использования и в настоящее время установлен приоритет предоставления льда для спортсменов, включая Михаила Шайдорова, воспитанников спортивных школ, секций и национальной сборной. Такой подход помогает воспитывать новое поколение чемпионов страны", - отметили в управлении.
В ведомстве напомнили, что ранее в спортивном сообществе поднимались вопросы, связанные с ограниченным доступом спортсменов к инфраструктуре крупных ледовых арен, находившихся в частном управлении. В частности, сообщалось, что фигурист Михаил Шайдоров высказался об отсутствии надлежащих условий для подготовки ведущих спортсменов страны в Алматы по фигурному катанию.
Во время встречи с заместителем акима города Бейбутом Шахановым фигурист Михаил Шайдоров выразил благодарность за предпринимаемые меры, отметив системные улучшения в организации тренировочного процесса и доступе к спортивной инфраструктуре. Также на встрече в рамках обсуждения вопроса обеспечения условий подготовки членов национальной сборной было принято решение о закреплении за Михаилом Шайдоровым тренировочной базы на Halyk Arena - на период его пребывания в Алматы между участием в международных сборах и соревнованиях. Это позволит создать комфортные условия для поддержания формы и индивидуальной подготовки спортсмена в родном городе", - сообщили в управлении.
В акимате Алматы сообщили, что в этом году начинается реконструкция Центрального стадиона с увеличением его вместимости до 35 тысяч мест и приведением в соответствие с международными стандартами. Также будет проведена модернизация высокогорного катка "Медеу", которая позволит обновить инженерную инфраструктуру, повысить качество льда и продлить сезон катаний, а также создать комфортную и технологичную среду за счет внедрения системы SmartICE с искусственным интеллектом, создания новых общественных пространств, что превратит Медеу в всесезонный спортивно-туристический центр мирового уровня.
В дополнение к этому за последние три года в городе построены шесть новых физкультурно-оздоровительных комплексов и в этом году планируется начать строительство еще четырех. Все эти меры направлены на то, чтобы создать современные и доступные условия для подготовки подрастающего поколения спортсменов и системное, развитие массового и профессионального спорта в Алматы", - заключили в ведомстве.
Справка:
ТОО "Дирекция спортивных сооружений города Алматы" является крупнейшим спортивным предприятием в Республике Казахстан. Дирекция была создана в октябре 2015 г. В год создания в дирекцию вошли ледовый дворец Almaty Arena, многофункциональный спортивный комплекс "Halyk Arena", "Атлетическая деревня", комплекс лыжных трамплинов "Сункар", чуть позднее - "Центральный стадион". В 2029 году акимат Алматы первым в республике реализовал программу государственно - частного партнерства, передав по результатам открытого конкурса в доверительное управление частной компании ледовый дворец Almaty arena и многофункциональный комплекс Halyk Arena сроком на пять лет. В том же году в Дирекцию вошел высокогорный каток "Медеу".
13.04.2025, 17:10 22441
Фигурист Михаил Шайдоров раскритиковал условия для тренировок в Казахстане
Фото: olympic.kz
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Астана. 13 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство туризма и спорта РК отреагировало на критику фигуриста Михаила Шайдорова, который недавно принес Казахстану серебро на чемпионате мира в Бостоне и вошел в мировую тройку лучших одиночников, передает корреспондент агентства.
Как сообщает sports.kz, ранее Михаил Шайдоров отметил, что на родине ему негде тренироваться и он вынужден "искать лед" в других странах.
Министерству известно о ситуации, связанной с отсутствием надлежащих условий для подготовки одного из ведущих спортсменов страны - Михаила Шайдорова. Этот факт еще раз подтверждает обоснованность и своевременность поручения президента о передаче спортивных объектов для подготовки к высшим достижениям от местных исполнительных органов в ведение министерства", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что министерством утвержден план подготовки национальной сборной к Олимпийским играм, в рамках которого определены приоритетные спортсмены - потенциальные претенденты на медали. В отношении каждого из них, включая Михаила Шайдорова, сформулированы конкретные задачи для ответственных структур.
Министерство и впредь будет обеспечивать необходимую поддержку каждому спортсмену, включенному в план олимпийской подготовки, независимо от места его проживания или регистрации", - дополнили в пресс-службе ведомства.
Ранее на сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос "Казахстанцы жалуются на плохое содержание спортивных объектов, в особенности высокогорного комплекса "Медеу". Считаете ли вы, что "Медеу" и другие спортобъекты, которые переданы в управление частным компаниям, необходимо вернуть в госуправление?". Большинство респондентов считают, что необходимо вернуть все спортобъекты в госуправление.
Летом 2024 года в кулуарах сената парламента вице-министр туризма и спорта Республики Казахстан Мирас Тулебаев ответил на вопрос журналиста Kazakhstan Today о передаче высокогорного спортивного комплекса "Медеу" в собственность государства.
Позже стало известно, что реконструкцию катка "Медеу" планируют начать в 2025 году.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с призерами Олимпиады-2024 в Париже раскритиковал подготовку спортивного резерва страны.
Осенью прошлого года Антикоррупционная служба Казахстана провела анализ коррупционных рисков в сфере спорта и выявила неэффективное расходование 1,4 трлн тенге на спорт.
Концепция развития физической культуры и спорта Республики Казахстан на 2023-2029 годы сфокусирована на нехватке обычных пеших троп и велосипедных дорожек. Тогда как по стране наблюдается дефицит 374,2 тысячи квадратных метров крытых спортсооружений, 376,4 тысячи квадратных метров бассейнов", - подчеркнули в Антикоре.
12.04.2025, 20:44 27826
Казахстанский гимнаст завоевал бронзу этапа Кубка мира
Фото: НОК РК
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Астана. 12 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Представитель команды Казахстана по спортивной гимнастике Нариман Курбанов занял третье место на этапе Кубка мира в Осиеке (Хорватия), сообщает НОК РК.
Гимнаст успешно выступил в финале упражнений на коне.
Курбанов в решающем выступлении набрал 14,233 балла, завершив этап Кубка мира с бронзой.
В этом же виде программы Зейнолла Идрисов финишировал восьмым.
Золотой медалью отметился Гамлет Манукян (Армения) - 14,633. Серебряную медаль завоевал Тянлун Гао (Китай) - 14,400.
Ранее Милад Карими стал третьим в вольных упражнениях. Завтра, 13 апреля, он примет участие в финале упражнений на перекладине.
11.04.2025, 13:28 33116
Сборная Казахстана по теннису вышла в финал Кубка Билли Джин Кинг
Фото: ФТК РК
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Шэньчжень. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Женская сборная Казахстана уверенно завершила квалификационный этап Кубка Билли Джин Кинг, заняв первое место в группе "D", сообщает Федерация тенниса РК.
Победную точку в противостоянии поставил дуэт Зарина Дияс и Жибек Куламбаева, одолевший колумбийскую пару Мария Гарсия / Юлиана Лизаразо - 6:2, 5:7, 6:4. Ранее уверенные победы в одиночных матчах одержали Елена Рыбакина и Юлия Путинцева, что обеспечило Казахстану досрочную победу над соперницами", - говорится в сообщении ФТК.
Финал Кубка Билли Джин Кинг 2025 года состоится с 16 по 21 сентября в китайском Шэньчжэне.
08.04.2025, 16:58 42551
Назначен новый главный тренер нацсборной РК по художественной гимнастике
Данный пост заняла Лола Адилбекова
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Астана. 8 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - На пост главного тренера национальной сборной Казахстана по художественной гимнастике назначена Лола Адилбекова, сообщает Национальный олимпийский комитет.
По данным комитета, Лола Адилбекова - мастер спорта международного класса, участница чемпионатов мира, а также серебряный призер Азиатских игр 2002 года в командном зачете.
Тренерскую карьеру Адилбекова начала в 2010 году в Шымкенте. В последние годы она занимала должность старшего тренера города Шымкента. В 2018 году ей было присвоено звание "Заслуженный тренер РК".
За годы работы Адилбекова подготовила ряд выдающихся спортсменок, которые представляли Казахстан на международной арене.
На посту Лола Адилбекова сменила Алию Юсупову, которая ранее решила сложить полномочия главного тренера и сосредоточиться на работе в качестве президента Федерации гимнастики Казахстана", - добавили в НОК.
07.04.2025, 09:10 47721
Александр Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по голам за карьеру в НХЛ
Фото: Bruce Bennett / Getty Images
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Астана. 7 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин стал лучшим снайпером в истории НХЛ, побив рекорд Уэйна Гретцки, сообщает РБК.
Овечкин отличился во втором периоде матча регулярного чемпионата против "Нью-Йорк Айлендерс", ворота которого защищает россиянин Илья Сорокин. Счет в матче стал 2:1 в пользу "Айлендерс".
На счету 39-летнего россиянина теперь 895 шайб в 1487 матчах регулярных чемпионатов НХЛ за карьеру.
Ранее Овечкину не удавалось забить Сорокину.
Гретцки, четырехкратному обладателю Кубка Стэнли, понадобилось 1487 матчей, чтобы забросить 894 шайбы, Овечкину - на один меньше.
Игру прервали для чествования российского хоккеиста. Все игроки "Вашингтона" вышли на площадку, чтобы отпраздновать достижение россиянина.
Овечкина поздравил сам Гретцки. Он напомнил, что обещал первым пожать руку Овечкину, и пошутил, что ему за рекорд в свое время подарили Rolls Royce.
Также с рекордной шайбой россиянина поздравили комиссар НХЛ Гэри Беттмэн и владелец "Вашингтона" Тэд Леонсис.
Величие - это теперь часть твоего имени", - обращаясь к Овечкину, сказал в поздравительной речи комиссар НХЛ Гэри Беттмэн и подарил россиянину посвященную его рекорду картину.
Овечкин поблагодарил команду, болельщиков, родных и близких, а также вратаря "Айлендерс" Илью Сорокина, который позволил ему забить.
Овечкин - трехкратный чемпион мира в составе сборной России и обладатель Кубка Стэнли 2018 года с "Вашингтоном", в котором провел всю карьеру в НХЛ с 2005 года.
30.03.2025, 17:08 76821
Казахстанские школьники стали чемпионами мира по шахматам
Фото: facebook/Казахстанская федерация шахмат
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Астана. 30 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Юные казахстанские шахматисты заняли 1-е место в командном зачете на чемпионате мира среди школьников по классическим шахматам в Сербии, сообщает Казахстанская федерация шахмат.
Казахстанские школьники завоевали 4 золота, 3 серебра и 1 бронзу.
Чемпионами мира стали:
- Абдул-Малик Кайрат (U7, Астана) - 9 из 9;
- Алиша Бисалиева (G9, Астана);
- Алимжан Жауынбай (U11, Астана);
- Артем Богданов (U17, Алматы).
Серебро завоевали Нурислам Султанхан (U9, Туркестанская обл.), Ханзада Аманжол (G13, Актюбинская обл.) и Малика Джаппарбекова (G15, Астана).
Бронзовым призером стал Нурмухаммед Кабиназар (U15, Алматы).
Всего в чемпионате, который проходил с 20 по 28 марта, приняли участие 470 юных шахматистов из 44 стран.
Ранее сообщалось, что казахстанский фигурист Михаил Шайдаров выиграл серебро на чемпионате мира в Бостоне.
30.03.2025, 10:57 79316
Казахстанский фигурист выиграл серебро на чемпионате мира в Бостоне
Фото: НОК РК
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Астана. 30 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Лидер сборной Казахстана по фигурному катанию Михаил Шайдоров занял второе место на чемпионате мира в Бостоне (США), сообщили в Национальном олимпийском комитете РК.
После короткой программы казахстанец удерживал за собой третью строчку. В итоге ему удалось улучшить свою позицию. В произвольной программе Шайдоров получил от судей 192,70 балла (личный рекорд). В сумме казахстанский фигурист набрал 287,47 балла (личный рекорд), завершив выступление на втором месте", - говорится в сообщении НОК.
Золото чемпионата во второй раз подряд завоевал американец Илья Малинин с результатом 318,56, бронзу выиграл японец Юма Кагияма (278,19).
В НОК отметили, что Шайдоров показал свой лучший результат на взрослом чемпионате мира.
Кроме того, в его активе есть серебро юниорского мирового первенства. В нынешнем сезоне он стал третьим на Азиатских играх - 2025, а также завоевал золото чемпионата четырех континентов", - добавили в комитете.
Фигурист выполнил норматив на участие в Олимпийских играх - 2026. Для этого необходимо было войти в топ-24 на чемпионате мира в Бостоне. В данный момент ожидается официальное подтверждение списка отобранных спортсменов от ISU.
Ранее, 22 февраля, Михаил Шайдоров стал победителем чемпионата четырех континентов в Сеуле. Он стал вторым казахстанцем, кому удалось выиграть этот турнир. В 2015 году в Сеуле победил Денис Тен.
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